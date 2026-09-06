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mezőgazdaság
Brüsszel
ukrán konfliktus
vétó
Robert Fico

Robert Fico nem tört meg: kemény üzenetet küldött Von Der Leyennek, belengette a vétót

Újabb konfliktust vállalhat Brüsszellel a szlovák kormányfő, aki szerint hazája vétóval akadályozhatja meg az uniós büdzsé elfogadását, ha az csökkenti a mezőgazdasági támogatásokat. Robert Fico közben élesen bírálta a Nyugat Ukrajna-politikáját, és a háború mielőbbi lezárását sürgette.
VG
2026.09.06., 11:21
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Robert Fico szerint Szlovákia kész vétózni az Európai Unió következő költségvetését, ha Brüsszel csökkenti a gazdáknak jutó forrásokat vagy nem veszi figyelembe a szlovák mezőgazdaság sajátosságait. A vétó lehetősége mellett a szlovák miniszterelnök az ukrajnai háborúról is keményen fogalmazott: szerinte a Nyugat 2022-ben hibás döntéseket hozott, és a konfliktus már rég véget érhetett volna.

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Robert Fico szerint Szlovákia kész vétózni az Európai Unió következő költségvetését, ha Brüsszel csökkenti a gazdáknak jutó forrásokat vagy nem veszi figyelembe a szlovák mezőgazdaság sajátosságait / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Fico szombati videóüzenetében ismét világossá tette, hogy Szlovákia kész keményen fellépni Brüsszellel szemben, ha az Európai Unió következő költségvetése sérti a szlovák érdekeket. A szlovák miniszterelnök szerint a vétó is az eszközök között van, ha az Európai Bizottság olyan javaslatot terjeszt elő, amely csökkenti a gazdáknak jutó forrásokat, vagy nem veszi figyelembe az egyes tagállamok mezőgazdaságának sajátosságait.

A kormányfő szerint Szlovákia mezőgazdasága különleges helyzetben van, ezért nem fogadható el olyan uniós finanszírozási rendszer, amely figyelmen kívül hagyja a nagy mezőgazdasági üzemek jelentőségét. 

Fico azzal érvelt, hogy miközben a kormány az élelmiszer-önellátás növelését tűzte ki célul, 2027-től nem lehet pénzügyileg gyengíteni a szlovák gazdákat és élelmiszer-termelőket.

A szlovák kormányfő szerint az uniós költségvetésről szóló vita ezért nem egyszerű pénzügyi kérdés. Szerinte arról is döntés születik, hogy az Európai Unió milyen irányba indul a következő években, és mekkora hangsúlyt helyez a mezőgazdaság, illetve az élelmiszer-biztonság támogatására.

Fico közben az Európai Unió egyre erőteljesebb fegyverkezését is bírálta. Úgy látja, hogy a 2028-2034 közötti uniós költségvetés egyik nagy nyertese várhatóan a hadiipar lesz, miközben Európának számos olyan gazdasági és társadalmi problémával kellene foglalkoznia, amelyek közvetlenül érintik a lakosságot.

A szlovák miniszterelnök szerint különösen veszélyes, ha Európa a militarizáció irányába halad tovább. Szerinte a növekvő feszültség és a globális konfliktus veszélye nem jelenthet megoldást az európai gazdaság problémáira, és azt is kifogásolta, hogy egyes politikusok a háborús retorikával próbálják elfedni saját gazdaságpolitikai és migrációs kudarcaikat.

Robert Fico szerint a Nyugat hibázott Ukrajnában

Az ukrajnai háborúról Fico szintén kemény álláspontot fogalmazott meg. Azt állította, hogy ha a nyugati vezetők 2022 áprilisában nem akadályozták volna meg az Ukrajna és Oroszország között előkészített megállapodás aláírását, a háború már jóval korábban véget érhetett volna.

Fico szerint a Nyugat akkor arra épített, hogy Ukrajna teljes politikai, katonai és pénzügyi támogatásával térdre kényszerítheti Oroszországot. A szlovák miniszterelnök szerint ez a stratégia megbukott, ennek ellenére a nyugati országok nem hajlandók elismerni a hibáikat, és továbbra is a konfliktus katonai támogatását erősítik.

A kormányfő szerint a háború további eszkalációja helyett diplomáciai megoldásra van szükség. Úgy véli, hogy Szlovákiának kis országként is az a feladata, hogy minden lehetséges eszközzel a békés rendezést segítse, ezért helyesnek tartja, hogy Pozsony Oroszországgal és Ukrajnával is fenntartja a párbeszédet.

Fico azt is kijelentette, hogy kormánya nem támogat olyan háborút, amelynek szerinte nincs katonai megoldása. A béke szerinte nem érhető el pusztán fegyverszállításokkal, ezért tárgyalásokra van szükség.

A szlovák kormányfő álláspontja egyre élesebben különbözik azoktól az uniós országoktól, amelyek Ukrajna további katonai támogatását sürgetik. Pozsony ugyanakkor saját érdekeit az uniós döntéshozatalban is kész keményen képviselni: Fico most a gazdák támogatása miatt helyezte kilátásba a vétót, a háború ügyében pedig továbbra is a tárgyalásos rendezést sürgeti.

Rendkívüli, Robert Fico felajánlotta a segítségét Magyarországnak, de leszögezte: a szlovák atomerőművek sose járhatnak úgy, mint a paksi – "Példátlan válsághelyzet"

Nagy igazságra hívta fel a figyelmet a szlovák miniszterelnök. Robert Fico kiemelt figyelemmel követi a magyarországi eseményeket, azonnal össze is ült Szlovákia energetikai vezetésével. Megállapítottak egy fontos különbséget a két ország atomerőművei között.

 

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