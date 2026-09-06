Robert Fico nem tört meg: kemény üzenetet küldött Von Der Leyennek, belengette a vétót

Robert Fico szerint Szlovákia kész vétózni az Európai Unió következő költségvetését, ha Brüsszel csökkenti a gazdáknak jutó forrásokat vagy nem veszi figyelembe a szlovák mezőgazdaság sajátosságait. A vétó lehetősége mellett a szlovák miniszterelnök az ukrajnai háborúról is keményen fogalmazott: szerinte a Nyugat 2022-ben hibás döntéseket hozott, és a konfliktus már rég véget érhetett volna.

Robert Fico szerint Szlovákia kész vétózni az Európai Unió következő költségvetését, ha Brüsszel csökkenti a gazdáknak jutó forrásokat vagy nem veszi figyelembe a szlovák mezőgazdaság sajátosságait / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Fico szombati videóüzenetében ismét világossá tette, hogy Szlovákia kész keményen fellépni Brüsszellel szemben, ha az Európai Unió következő költségvetése sérti a szlovák érdekeket. A szlovák miniszterelnök szerint a vétó is az eszközök között van, ha az Európai Bizottság olyan javaslatot terjeszt elő, amely csökkenti a gazdáknak jutó forrásokat, vagy nem veszi figyelembe az egyes tagállamok mezőgazdaságának sajátosságait.

A kormányfő szerint Szlovákia mezőgazdasága különleges helyzetben van, ezért nem fogadható el olyan uniós finanszírozási rendszer, amely figyelmen kívül hagyja a nagy mezőgazdasági üzemek jelentőségét.

Fico azzal érvelt, hogy miközben a kormány az élelmiszer-önellátás növelését tűzte ki célul, 2027-től nem lehet pénzügyileg gyengíteni a szlovák gazdákat és élelmiszer-termelőket.

A szlovák kormányfő szerint az uniós költségvetésről szóló vita ezért nem egyszerű pénzügyi kérdés. Szerinte arról is döntés születik, hogy az Európai Unió milyen irányba indul a következő években, és mekkora hangsúlyt helyez a mezőgazdaság, illetve az élelmiszer-biztonság támogatására.

Fico közben az Európai Unió egyre erőteljesebb fegyverkezését is bírálta. Úgy látja, hogy a 2028-2034 közötti uniós költségvetés egyik nagy nyertese várhatóan a hadiipar lesz, miközben Európának számos olyan gazdasági és társadalmi problémával kellene foglalkoznia, amelyek közvetlenül érintik a lakosságot.

A szlovák miniszterelnök szerint különösen veszélyes, ha Európa a militarizáció irányába halad tovább. Szerinte a növekvő feszültség és a globális konfliktus veszélye nem jelenthet megoldást az európai gazdaság problémáira, és azt is kifogásolta, hogy egyes politikusok a háborús retorikával próbálják elfedni saját gazdaságpolitikai és migrációs kudarcaikat.