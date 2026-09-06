Robert Fico nem tört meg: kemény üzenetet küldött Von Der Leyennek, belengette a vétót
Robert Fico szerint Szlovákia kész vétózni az Európai Unió következő költségvetését, ha Brüsszel csökkenti a gazdáknak jutó forrásokat vagy nem veszi figyelembe a szlovák mezőgazdaság sajátosságait. A vétó lehetősége mellett a szlovák miniszterelnök az ukrajnai háborúról is keményen fogalmazott: szerinte a Nyugat 2022-ben hibás döntéseket hozott, és a konfliktus már rég véget érhetett volna.
Fico szombati videóüzenetében ismét világossá tette, hogy Szlovákia kész keményen fellépni Brüsszellel szemben, ha az Európai Unió következő költségvetése sérti a szlovák érdekeket. A szlovák miniszterelnök szerint a vétó is az eszközök között van, ha az Európai Bizottság olyan javaslatot terjeszt elő, amely csökkenti a gazdáknak jutó forrásokat, vagy nem veszi figyelembe az egyes tagállamok mezőgazdaságának sajátosságait.
A kormányfő szerint Szlovákia mezőgazdasága különleges helyzetben van, ezért nem fogadható el olyan uniós finanszírozási rendszer, amely figyelmen kívül hagyja a nagy mezőgazdasági üzemek jelentőségét.
Fico azzal érvelt, hogy miközben a kormány az élelmiszer-önellátás növelését tűzte ki célul, 2027-től nem lehet pénzügyileg gyengíteni a szlovák gazdákat és élelmiszer-termelőket.
A szlovák kormányfő szerint az uniós költségvetésről szóló vita ezért nem egyszerű pénzügyi kérdés. Szerinte arról is döntés születik, hogy az Európai Unió milyen irányba indul a következő években, és mekkora hangsúlyt helyez a mezőgazdaság, illetve az élelmiszer-biztonság támogatására.
Fico közben az Európai Unió egyre erőteljesebb fegyverkezését is bírálta. Úgy látja, hogy a 2028-2034 közötti uniós költségvetés egyik nagy nyertese várhatóan a hadiipar lesz, miközben Európának számos olyan gazdasági és társadalmi problémával kellene foglalkoznia, amelyek közvetlenül érintik a lakosságot.
A szlovák miniszterelnök szerint különösen veszélyes, ha Európa a militarizáció irányába halad tovább. Szerinte a növekvő feszültség és a globális konfliktus veszélye nem jelenthet megoldást az európai gazdaság problémáira, és azt is kifogásolta, hogy egyes politikusok a háborús retorikával próbálják elfedni saját gazdaságpolitikai és migrációs kudarcaikat.
Robert Fico szerint a Nyugat hibázott Ukrajnában
Az ukrajnai háborúról Fico szintén kemény álláspontot fogalmazott meg. Azt állította, hogy ha a nyugati vezetők 2022 áprilisában nem akadályozták volna meg az Ukrajna és Oroszország között előkészített megállapodás aláírását, a háború már jóval korábban véget érhetett volna.
Fico szerint a Nyugat akkor arra épített, hogy Ukrajna teljes politikai, katonai és pénzügyi támogatásával térdre kényszerítheti Oroszországot. A szlovák miniszterelnök szerint ez a stratégia megbukott, ennek ellenére a nyugati országok nem hajlandók elismerni a hibáikat, és továbbra is a konfliktus katonai támogatását erősítik.
A kormányfő szerint a háború további eszkalációja helyett diplomáciai megoldásra van szükség. Úgy véli, hogy Szlovákiának kis országként is az a feladata, hogy minden lehetséges eszközzel a békés rendezést segítse, ezért helyesnek tartja, hogy Pozsony Oroszországgal és Ukrajnával is fenntartja a párbeszédet.
Fico azt is kijelentette, hogy kormánya nem támogat olyan háborút, amelynek szerinte nincs katonai megoldása. A béke szerinte nem érhető el pusztán fegyverszállításokkal, ezért tárgyalásokra van szükség.
A szlovák kormányfő álláspontja egyre élesebben különbözik azoktól az uniós országoktól, amelyek Ukrajna további katonai támogatását sürgetik. Pozsony ugyanakkor saját érdekeit az uniós döntéshozatalban is kész keményen képviselni: Fico most a gazdák támogatása miatt helyezte kilátásba a vétót, a háború ügyében pedig továbbra is a tárgyalásos rendezést sürgeti.
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