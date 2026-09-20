Fico súlyos figyelmeztetést küldött: szerinte egyes nyugati politikusok háborút akarnak a NATO és Oroszország között

Egyes nyugati politikusok konfliktust akarnak kiprovokálni a NATO és Oroszország között – állította Robert Fico szlovák miniszterelnök szombat este. A kormányfő szerint erre azért törekednek, mert kudarcot vallott az a stratégia, amely Oroszország legyőzésére épített az ukrajnai háborúban.

Robert Fico a háború kitörésének veszélyére hívta fel a figyelmet/Fotó: AFP

Robert Fico a Facebookon közzétett videójában beszélt arról, hogy szerinte egyes nyugati politikusok egy közvetlen NATO–orosz konfliktus irányába terelik Európát. A szlovák kormányfő ismét azt hangsúlyozta, hogy Pozsony nem akar közvetlenül belekeveredni a háborúba. Fico már csütörtökön arról beszélt, hogy szerinte az ukrajnai háború kezdete óta nem volt ennyire komoly és feszült a helyzet egy egész Európára kiterjedő katonai konfliktus kialakulása szempontjából. Akkor a NATO kollektív védelmet rögzítő 5. cikkelyével kapcsolatban azt mondta: Szlovákia tagja a szövetségnek és teljesíti kötelezettségeit, de miniszterelnökként mindent megtesz azért, hogy országa ne sodródjon fegyveres konfliktusba.

Kijelentései komoly belpolitikai vitát váltottak ki Szlovákiában. Az ellenzéki SaS szerint Fico az 5. cikkely megkérdőjelezésével Szlovákia saját biztonságát gyengíti, és felszólította a kormányfőt, hogy egyértelműen erősítse meg Pozsony NATO-kötelezettségvállalásait - írja a Ceskenoviny.

Kárpátok Nyolca: a biztonságtól az energián át a kereskedelemig

Beszámolt a Világgazdaság is arról, hogy Ukrajna és hét európai ország új együttműködési keretet indít el, amelynek középpontjában a biztonság, az energia, a logisztika és a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok állnak. A kezdeményezésben Magyarország is részt vesz. Ugyanakkor a Kárpátok Nyolca első találkozóján jelentős magyar politikai szereplő nem jelent meg. A kezdeményezésben