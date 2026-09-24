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Toyota
humanoid robot
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400 ezer új kolléga érkezik a Toyotához, egyikük sem kér fizetést – tömegesen tehetik utcára a régi dolgozókat az autóóriás tervei miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Négyszázezer új „gépi kolléga” érkezik a Toyota gyáraiba és legfontosabb beszállítóihoz, így dolgozók tömegeinek munkája változhat meg vagy kerülhet veszélybe. A 2028-ban felpörgő automatizálásra évente mintegy 5,6 milliárd eurót szán a japán autóóriás, humanoid robotokat is munkába állítva.
Lehoczky Milán
2026.09.24, 09:59

Két évtizeden keresztül „csak” trombitáltak, balettoztak és kosárlabdáztak a Toyota humanoid robotjai. A látványos bemutatók korszaka azonban véget érhet, ugyanis 2028-tól a japán autógyártó üzemeiben és legfontosabb beszállítóinál mintegy 400 ezer új robotot állíthatnak munkába az autógyártásban.

robot, Eley
Hiroki Nakajima szerint a cél az ember és a robot együttműködése. / Fotó: https://prensa.toyota.es/

Döbbenetes összeget költ a Toyota robotizációs programjára

A nagyszabású tervekről Hiroki Nakajima, a Toyota műszaki igazgatója beszélt nemrég Brüsszelben befektetők és japán újságírók szűk körében. Az új gépek között olyan humanoid robotok is lesznek, amelyeket a vállalat már használ vagy jelenleg tesztel.

A számok alapján óriási beruházási program körvonalazódik, mely kapcsán a Toyota szóvivője elmondta: 2028-tól évente mintegy ezermilliárd jent, átszámítva 5,6 milliárd eurót fordíthatnak arra, hogy felgyorsítsák az automatizálást a Toyota üzemeiben, a csoport más vállalatainál és a legfontosabb beszállítóknál. A program egyik célja az elöregedett gyártóberendezések lecserélése.

A Toyota tervei szerint 150 ezer új robot kerülhet a csoport vállalataihoz, további 250 ezer pedig a legfontosabb beszállítókhoz.

Nakajima szerint a cél az ember és a robot együttműködése. A műszaki igazgató úgy fogalmazott, olyan világot képzelnek el, amelyben az emberek és a gépek egymás mellett dolgoznak, ám a gyárakban látványosan meg fog változni az ember és a gép aránya.

Az új berendezések egy része a régi ipari robotokat váltja le. A Toyota a belső logisztikát önjáró szállítórobotokkal automatizálná, emellett nagy számban érkeznének a vállalat által „gépi kollégáknak” nevezett eszközök. Ezek között humanoid robotok is lesznek.

Megjelentek a modernkori ludditák

A kínai gyártók már két lábon járó, kungfubemutatókra és rendkívül gyors futásra képes robotokkal demonstrálják technológiai fejlettségüket, az autóiparban azonban ennél prózaibb feladatok várnak a gépekre.

Több autógyártó, köztük a BMW is humanoid robotokat tesztel üzemeiben. A dél-koreai Hyundainál a technológia már munkaügyi konfliktust is kiváltott: a robotok alkalmazása ellen sztrájkot szerveztek, miután Chung Eui-sun, a konszern vezetője a vállalat robotikai, úgynevezett fizikai mesterségesintelligencia-megoldásokra épülő átalakulásának felgyorsításáról beszélt.

A Hyundai terveinek egyik kulcsszereplője a Boston Dynamics. Az amerikai robotikai vállalat korábban 

  • a Google, 
  • majd a SoftBank érdekeltségébe tartozott, 
  • később a dél-koreai konszernhez került. 

A tervek szerint 2028-ban már akár 30 ezer Atlas robot készülhet. Az Atlas 190 centiméter magas és 90 kilogrammot nyom. A robot parkourbemutatókkal vált ismertté, ipari környezetben azonban alkatrészek mozgatására is képes. Az egyik első komoly munkahelye a Hyundai amerikai, Georgia államban működő üzeme lehet.

A Toyota saját robotprogramj ennél egyelőre kevésbé látványos, április óta hét, az amerikai Agility Robotics által fejlesztett humanoid dolgozik a vállalat kanadai, ontariói Woodstockban működő gyárában.

A japán konszern emellett saját fejlesztéssel is kísérletezik, melyet Németországban mutatott be. A Toyota Eley nevű robotjának teljes neve Embodied Learning Robot for Enhanced Yield, mely gép egy fontos ponton szakít a klasszikus humanoid koncepcióval, ugyanis nincsenek lábai, kerekeken közlekedik.

Az Eley mindössze 50 kilogrammos, és emberi kéz helyett kétujjas megfogószerkezetet kapott. A leegyszerűsített kialakítás éppen a robot egyik legfontosabb előnye lehet.

Komoly esélyekkel indul a Toyota a humanoid robotok piacán

Masayoshi Yamamoto, a Nagojai Egyetem professzora szerint a Toyota komoly esélyekkel indulhat az ipari humanoid robotok piacán. Mint a Nikkei online fórumán írta, „a Toyota leegyszerűsítve olyan vállalatként is felfogható, amely gyárakat épít, ezért különösen sok tapasztalata van annak meghatározásában, mire van ténylegesen szükség egy termelési környezetben”.

A lábak és az emberi kézhez hasonló szerkezet elhagyásával csökkenthető az aktuátorok száma. Ezek alakítják át a vezérlési parancsokat fizikai mozgássá. Kevesebb ilyen alkatrésszel egyszerűbbé válhat a vezérlés, csökkenhetnek a költségek, a robot pedig különböző más gyártósorokon is használható lehet.

Yamamoto szerint ezzel az ipari robotok fejlődésének egyik lehetséges iránya rajzolódik ki: nem feltétlenül az ember minél pontosabb lemásolása vezet a gyárakban a leghasználhatóbb gépekhez.

Eley Németországban még egy meglehetősen békés feladattal bizonyította két kis megfogókarjának ügyességét: ingeket hajtogatott össze. A Toyota üzemeiben ugyanakkor ennél kevésbé elegáns munka várhat rá. Dobozokat kell majd mozgatnia, alkatrészeket válogatnia és a gyártósoron dolgozó embereket kiszolgálni.

Hogy végül pontosan mely feladatokat bízzák rá és társaira, azt a Toyota a következő évek üzemi tesztjei során dönti el.

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