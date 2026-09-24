400 ezer új kolléga érkezik a Toyotához, egyikük sem kér fizetést – tömegesen tehetik utcára a régi dolgozókat az autóóriás tervei miatt

Két évtizeden keresztül „csak” trombitáltak, balettoztak és kosárlabdáztak a Toyota humanoid robotjai. A látványos bemutatók korszaka azonban véget érhet, ugyanis 2028-tól a japán autógyártó üzemeiben és legfontosabb beszállítóinál mintegy 400 ezer új robotot állíthatnak munkába az autógyártásban.

Hiroki Nakajima szerint a cél az ember és a robot együttműködése. / Fotó: https://prensa.toyota.es/

Döbbenetes összeget költ a Toyota robotizációs programjára

A nagyszabású tervekről Hiroki Nakajima, a Toyota műszaki igazgatója beszélt nemrég Brüsszelben befektetők és japán újságírók szűk körében. Az új gépek között olyan humanoid robotok is lesznek, amelyeket a vállalat már használ vagy jelenleg tesztel.

A számok alapján óriási beruházási program körvonalazódik, mely kapcsán a Toyota szóvivője elmondta: 2028-tól évente mintegy ezermilliárd jent, átszámítva 5,6 milliárd eurót fordíthatnak arra, hogy felgyorsítsák az automatizálást a Toyota üzemeiben, a csoport más vállalatainál és a legfontosabb beszállítóknál. A program egyik célja az elöregedett gyártóberendezések lecserélése.

A Toyota tervei szerint 150 ezer új robot kerülhet a csoport vállalataihoz, további 250 ezer pedig a legfontosabb beszállítókhoz.

Nakajima szerint a cél az ember és a robot együttműködése. A műszaki igazgató úgy fogalmazott, olyan világot képzelnek el, amelyben az emberek és a gépek egymás mellett dolgoznak, ám a gyárakban látványosan meg fog változni az ember és a gép aránya.

Az új berendezések egy része a régi ipari robotokat váltja le. A Toyota a belső logisztikát önjáró szállítórobotokkal automatizálná, emellett nagy számban érkeznének a vállalat által „gépi kollégáknak” nevezett eszközök. Ezek között humanoid robotok is lesznek.

Megjelentek a modernkori ludditák

A kínai gyártók már két lábon járó, kungfubemutatókra és rendkívül gyors futásra képes robotokkal demonstrálják technológiai fejlettségüket, az autóiparban azonban ennél prózaibb feladatok várnak a gépekre.

Több autógyártó, köztük a BMW is humanoid robotokat tesztel üzemeiben. A dél-koreai Hyundainál a technológia már munkaügyi konfliktust is kiváltott: a robotok alkalmazása ellen sztrájkot szerveztek, miután Chung Eui-sun, a konszern vezetője a vállalat robotikai, úgynevezett fizikai mesterségesintelligencia-megoldásokra épülő átalakulásának felgyorsításáról beszélt.