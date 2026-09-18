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közlekedési bírság
Románia
elektromos roller

Százhúszezret is bukhatsz a rolleren Romániában, nálunk most derül ki, vastag lesz-e a ceruza

Komoly összeget fizethetnek Romániában azok, akik elektromos rollerrel megszegik a közlekedési szabályokat. Utasszállításért vagy a fejvédőre vonatkozó előírás megsértéséért is több tízezer forintnak megfelelő bírság járhat, a súlyosabb esetekben pedig 1730 lejre, azaz csaknem 120 ezer forintra is rúghat a büntetés. Magyarországon eközben az új KRESZ hozhat jelentős változást a rollerek használatában.
VG
2026.09.18., 06:10

Romániában komoly pénzügyi következménye lehet a szabálytalan elektromos rollerezésnek, ráadásul július 1-jétől a közlekedési bírságok összege is emelkedett. Egy büntetőpont értéke 202,5 lejről 216,25 lejre nőtt, és mivel a bírságokat ezek alapján számítják ki, automatikusan magasabbak lettek a fizetendő összegek is.

ROMANIA - 48 HOURS IN CLUJ-NAPOCA Románia elektromos roller
Figyelni kell a rollereseknek: drágultak a bírságok Romániában / Fotó: Hans Lucas via AFP

A szabálysértés súlyosságától függően eltérő számú büntetőpont alapján állapítják meg a bírságot. A 4–5 pontos szabálysértésekért 865–1081 lej, a súlyosabb, 6–8 pontos esetekért pedig 1297–1730 lej közötti összeg járhat. A legmagasabb tétel jelenlegi árfolyamon megközelíti a 120 ezer forintot.

Ennyibe kerülhet a szabálytalan rollerezés

A román szabályok több olyan magatartást is tiltanak, amelyek a mindennapi rollerezés során gyakran előfordulhatnak. Elektromos rolleren például nem szabad utast szállítani, közúton pedig csak a 14. életévét betöltött személy használhatja a járművet. A 16 év alattiaknak az úttesten fejvédőt is viselniük kell.

A lap összesítése szerint 865 lejes, vagyis nagyjából 60 ezer forintos tétellel számolhat többek között az, aki utast visz a rollerén, illetve 16 év alatt fejvédő nélkül közlekedik. Ugyanez az összeg szerepel a zebrán történő szabálytalan áthaladás mellett is. Még nagyobb lehet a büntetés, ha a rolleres menet közben

  • a kezében tartja a telefonját,
  • vagy figyelmen kívül hagyja a piros jelzést.

Az összesítés ezeknél 1297,50 lejes, megközelítőleg 90 ezer forintos összeget tüntet fel.

A legmagasabb, 1730 lejes – közel 120 ezer forintos – tétel az alkoholos befolyásoltság mellett szerepel.

Fontos ugyanakkor, hogy az összegek nem minden esetben egyetlen, automatikusan kiszabott fix bírságot jelentenek. A román szabályozás büntetőpontokhoz kapcsolódó sávokat alkalmaz, ezért a ténylegesen fizetendő összeg a konkrét szabálysértéstől és annak besorolásától függ.

Nemcsak a bírság magas, szigorúak a rolleres szabályok is

Románia már korábban külön szabályokat vezetett be az elektromos rollerek közlekedésére. Ha az adott útszakasz mellett kerékpárút található, a rollereseknek azt kell használniuk. Ennek hiányában csak olyan úton közlekedhetnek, ahol a megengedett legnagyobb sebesség legfeljebb 50 kilométer/óra.

A szabályozás egyik legfontosabb eleme az utasszállítás tilalma: egy elektromos rolleren csak egy ember közlekedhet. A minimumkorhatár 14 év, 16 éves kor alatt pedig az úttesten kötelező a fejvédő.

A román hatóságok nemcsak papíron szigorúak. Bukarestben egy augusztusi, ötnapos ellenőrzés során több tucat rolleres bírságot szabtak ki, összesen több mint 12 ezer lej értékben. Az ellenőrzéseken többek között fejvédő nélküli közlekedéssel, járdán rollerezéssel és utasszállítással találkoztak.

Magyarországon is új korszak jöhet a rollereseknek

Magyarországon szintén napirenden van az elektromos rollerek szabályozásának átalakítása. A készülő új KRESZ külön kategóriába sorolná a motoros rollereket, és többek között a jármű teljesítménye, illetve végsebessége alapján határozná meg a használat feltételeit. A kis teljesítményű, önerőből legfeljebb 25 kilométer/órára képes rollereknél a tervezet 12 éves alsó korhatárral számol, a járdán pedig legfeljebb 10 kilométer/órás sebességet engedne. Utast ezekkel a járművekkel sem lehetne szállítani.

Lapunknak a Lime is megszólalt a készülő magyar szabályozásról. A rollermegosztó vállalat egyebek mellett a fejvédő kérdéséről beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy a közlekedésbiztonság javításához a városi közlekedés egészét kell vizsgálni.

A román példa mindenesetre már most megmutatja, milyen komoly pénzügyi következménye lehet annak, ha valaki elektromos rollerrel figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat: egyes esetekben egyetlen szabályszegés is százezer forint feletti bírságot jelenthet.

Megszólalt lapunknak a kormány és a BKK a fejvédőkről: szokatlan elbírálás alá kerülhetnek a rolleresek – külföldiek előnyben?

Nem alkalmazna azonos szabályokat a saját és a bérelhető elektromos rollerekre a fővárosi közlekedésszervező. A BKK szerint a fejvédő minden esetben növeli a biztonságot, kötelezővé tétele azonban jelentősen visszavethetné a közösségi rollerek használatát.

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