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kötvénypiac
Románia
bóvlikötvény
hitelminősítők
tőzsde
CDS
állampapír

Zsákolják a román állampapírokat: bóvli szintű hozamokat kínálnak a befektetési kategóriában – de óriási a kockázat

Románia a kormányválság során megúszta, hogy a nagy hitelmininősítők leminősítsék államadósságát. A román állampapírok így egyelőre befektetési kategóriában vannak, viszont a magas politikai és pénzügyi kockázat miatt akkora felárral forognak, mint a bóvlikötvények.
D. GY.
2026.09.16., 15:30

A kereskedők úgy árazzák a román állampapírokat, mintha azok lennének az Európai Unió egyetlen bóvli kategóriás szuverén kötvényei. A magas hozamok ugyanis a Bukarestben elhúzódó politikai válság ellenére is vonzzák a befektetőket.

román Románia tüntetés román állampapírok
Gazdatüntetés Bukarestben - az óriási politikai és pénzügyi kockázat ellenére a magas hozam és a befektetési kategória vonzóvá teszi a román állampapírokat / Fotó: AFP

A román CDS felár (az államcsőd ellen vásárolható védelem költsége) messze a legmagasabb a Bloomberg által követett, több mint 60 befektetési kategóriás szuverén adós között. Hasonló a helyzet a helyi kötvénypiacon is:

 a román kétéves állampapírok hozama 6,52 százalék, ami a legmagasabb az EU-ban.

Sok kötvénybefektető szerint az ilyen hozamszintek már kellő kompenzációt kínálnak a fekete-tengeri ország kockázataiért. Románia azóta vergődik politikai válságban, hogy májusban a megszorító intézkedések miatt összeomlott a kormány. 

Románia eddig megúszta a leminősítést 

"A jelenlegi szinteken már kezd vonzóvá válni a vétel” – mondta Juan Orts, a Société Générale londoni stratégája. Ez a klasszikus feltörekvő piaci forgatókönyv: amikor túl nagy a pesszimizmus, és mindenki aggódik, akkor kell vásárolni - tette hozzá.

Orts szerint Románia „megúszta a golyót”, amikor 

  • a Fitch Ratings júliusban változatlanul BBB– szinten hagyta az ország besorolását. 
  • Úgy véli, valószínűleg az S&P Global jövő hónapra tervezett felülvizsgálatán is sikerül elkerülni a bóvli kategóriába történő leminősítést. 
  • Románia mindhárom nagy hitelminősítőnél a befektetési kategória legalján áll; a Moody’s Investors Service besorolása Baa3.

A befektetők figyelme most az idei erőteljes hiánycsökkentésre, valamint arra irányul, hogy a 2027-es költségvetésben is hasonló folyamat folytatódhat-e. A hónapok óta tartó politikai instabilitás ugyanakkor kétségeket ébresztett azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok képesek lesznek-e a tervezett mértékben visszafogni a kiadásokat, miközben a 430 milliárd dolláros gazdaság nehezen lábal ki a recesszióból, és az EU legmagasabb inflációjával küzd. 

A többségi kormány összeomlása óta növekedtek a belföldi kockázatok Romániában, az állampapírpiaci felárak azonban ennek ellenére jól tartották magukat

 – mondta Sheraz Hussain, a londoni RBC BlueBay vagyonkezelő portfóliómenedzsere.

Román állampapírok: mintha bóvli lenne, de közben mégsem

A román CDS-felár 

  • kedden 144 bázisponton állt, szemben az április végi 167 bázisponttal, amikor a politikai válság kiéleződött. 
  • A befektetési kategóriás országok közül a következő legmagasabb értéket Omán és Indonézia mutatja, mintegy 85 bázisponttal. 
  • A kétéves, lejben denominált román kötvények hozama mintegy 180 bázisponttal haladja meg 
  • a hasonló lengyel állampapírokét, 
  • a cseh kötvényekhez képest pedig körülbelül 235 bázispont a különbség.

Románia devizában kibocsátott adósságát valamennyi nagy hitelminősítő befektetési kategóriába sorolja, a piacon azonban ezek a papírok olyan szinteken forognak, amelyek a bóvli besorolású Dél-Afrikáéhoz, Kolumbiáéhoz és Brazíliáéhoz hasonlíthatók.

A román kockázati felár stabil maradt a politikai válság alatt

Mivel a felárak a politikai felfordulás ellenére nagyrészt stabilak maradtak, egyes befektetők arra számítanak, hogy 

a román állampapírok árfolyama emelkedhet, amennyiben a bukaresti politikusok szigorú 2027-es költségvetést állítanak össze, és sikerül elkerülniük az olyan kedvezőtlen forgatókönyveket, mint például az előrehozott választás.

Viktor Szabo, az Aberdeen Investments befektetési igazgatója szerint Románia kötvényeiben a jelenlegi hitelminősítéshez képest van érték. Úgy látja, a helyi devizában denominált kötvények jól teljesíthetnek „stabil irányadó kamatok és a vártnál továbbra is kedvezőbb költségvetési teljesítmény mellett”.

Másfelől viszont „egy gyenge vagy nem meggyőző 2027-es költségvetési javaslat még mindig átlökheti Romániát a szakadék szélén”, és a bóvli kategóriába taszíthatja – tette hozzá.

A Fitch júliusban közölte, hogy bár a költségvetési hiány idén a vártnál nagyobb mértékben csökkent, a legfontosabb politikai pártok közötti mély megosztottság „csökkentette a 2026 utáni költségvetési stratégia kiszámíthatóságát”. A hitelminősítő szerint további intézkedések szükségesek az államadósság stabilizálásához és a leminősítés elkerüléséhez.

Kétségbeesett próbálkozások a politikai rendezésre

Nicusor Dan államfő erre a hétre újabb tárgyalásokat hívott össze az ország legfontosabb politikai pártjaival. Célja, hogy új miniszterelnököt jelöljenek, és véget vessenek a négy hónapja tartó patthelyzetnek, amely egyre nagyobb társadalmi elégedetlenséget szül. Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter abban bízik, hogy ezt követően gyorsan megkezdődhet a költségvetéssel kapcsolatos munka. 

A piacok és a befektetők árgus szemekkel figyelik, hogy Románia képes-e tartani az irányt és hiteles 2027-es költségvetést készíteni 

– mondta Nazare augusztus 31-én. „A költségvetési hitelességet nehéz megszerezni, elveszíteni viszont annál könnyebb.”

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