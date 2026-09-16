Zsákolják a román állampapírokat: bóvli szintű hozamokat kínálnak a befektetési kategóriában – de óriási a kockázat
A kereskedők úgy árazzák a román állampapírokat, mintha azok lennének az Európai Unió egyetlen bóvli kategóriás szuverén kötvényei. A magas hozamok ugyanis a Bukarestben elhúzódó politikai válság ellenére is vonzzák a befektetőket.
A román CDS felár (az államcsőd ellen vásárolható védelem költsége) messze a legmagasabb a Bloomberg által követett, több mint 60 befektetési kategóriás szuverén adós között. Hasonló a helyzet a helyi kötvénypiacon is:
a román kétéves állampapírok hozama 6,52 százalék, ami a legmagasabb az EU-ban.
Sok kötvénybefektető szerint az ilyen hozamszintek már kellő kompenzációt kínálnak a fekete-tengeri ország kockázataiért. Románia azóta vergődik politikai válságban, hogy májusban a megszorító intézkedések miatt összeomlott a kormány.
Románia eddig megúszta a leminősítést
"A jelenlegi szinteken már kezd vonzóvá válni a vétel” – mondta Juan Orts, a Société Générale londoni stratégája. Ez a klasszikus feltörekvő piaci forgatókönyv: amikor túl nagy a pesszimizmus, és mindenki aggódik, akkor kell vásárolni - tette hozzá.
Orts szerint Románia „megúszta a golyót”, amikor
- a Fitch Ratings júliusban változatlanul BBB– szinten hagyta az ország besorolását.
- Úgy véli, valószínűleg az S&P Global jövő hónapra tervezett felülvizsgálatán is sikerül elkerülni a bóvli kategóriába történő leminősítést.
- Románia mindhárom nagy hitelminősítőnél a befektetési kategória legalján áll; a Moody’s Investors Service besorolása Baa3.
A befektetők figyelme most az idei erőteljes hiánycsökkentésre, valamint arra irányul, hogy a 2027-es költségvetésben is hasonló folyamat folytatódhat-e. A hónapok óta tartó politikai instabilitás ugyanakkor kétségeket ébresztett azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok képesek lesznek-e a tervezett mértékben visszafogni a kiadásokat, miközben a 430 milliárd dolláros gazdaság nehezen lábal ki a recesszióból, és az EU legmagasabb inflációjával küzd.
A többségi kormány összeomlása óta növekedtek a belföldi kockázatok Romániában, az állampapírpiaci felárak azonban ennek ellenére jól tartották magukat
– mondta Sheraz Hussain, a londoni RBC BlueBay vagyonkezelő portfóliómenedzsere.
Román állampapírok: mintha bóvli lenne, de közben mégsem
A román CDS-felár
- kedden 144 bázisponton állt, szemben az április végi 167 bázisponttal, amikor a politikai válság kiéleződött.
- A befektetési kategóriás országok közül a következő legmagasabb értéket Omán és Indonézia mutatja, mintegy 85 bázisponttal.
- A kétéves, lejben denominált román kötvények hozama mintegy 180 bázisponttal haladja meg
- a hasonló lengyel állampapírokét,
- a cseh kötvényekhez képest pedig körülbelül 235 bázispont a különbség.
Románia devizában kibocsátott adósságát valamennyi nagy hitelminősítő befektetési kategóriába sorolja, a piacon azonban ezek a papírok olyan szinteken forognak, amelyek a bóvli besorolású Dél-Afrikáéhoz, Kolumbiáéhoz és Brazíliáéhoz hasonlíthatók.
A román kockázati felár stabil maradt a politikai válság alatt
Mivel a felárak a politikai felfordulás ellenére nagyrészt stabilak maradtak, egyes befektetők arra számítanak, hogy
a román állampapírok árfolyama emelkedhet, amennyiben a bukaresti politikusok szigorú 2027-es költségvetést állítanak össze, és sikerül elkerülniük az olyan kedvezőtlen forgatókönyveket, mint például az előrehozott választás.
Viktor Szabo, az Aberdeen Investments befektetési igazgatója szerint Románia kötvényeiben a jelenlegi hitelminősítéshez képest van érték. Úgy látja, a helyi devizában denominált kötvények jól teljesíthetnek „stabil irányadó kamatok és a vártnál továbbra is kedvezőbb költségvetési teljesítmény mellett”.
Másfelől viszont „egy gyenge vagy nem meggyőző 2027-es költségvetési javaslat még mindig átlökheti Romániát a szakadék szélén”, és a bóvli kategóriába taszíthatja – tette hozzá.
A Fitch júliusban közölte, hogy bár a költségvetési hiány idén a vártnál nagyobb mértékben csökkent, a legfontosabb politikai pártok közötti mély megosztottság „csökkentette a 2026 utáni költségvetési stratégia kiszámíthatóságát”. A hitelminősítő szerint további intézkedések szükségesek az államadósság stabilizálásához és a leminősítés elkerüléséhez.
Kétségbeesett próbálkozások a politikai rendezésre
Nicusor Dan államfő erre a hétre újabb tárgyalásokat hívott össze az ország legfontosabb politikai pártjaival. Célja, hogy új miniszterelnököt jelöljenek, és véget vessenek a négy hónapja tartó patthelyzetnek, amely egyre nagyobb társadalmi elégedetlenséget szül. Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter abban bízik, hogy ezt követően gyorsan megkezdődhet a költségvetéssel kapcsolatos munka.
A piacok és a befektetők árgus szemekkel figyelik, hogy Románia képes-e tartani az irányt és hiteles 2027-es költségvetést készíteni
– mondta Nazare augusztus 31-én. „A költségvetési hitelességet nehéz megszerezni, elveszíteni viszont annál könnyebb.”