Zsákolják a román állampapírokat: bóvli szintű hozamokat kínálnak a befektetési kategóriában – de óriási a kockázat

A kereskedők úgy árazzák a román állampapírokat, mintha azok lennének az Európai Unió egyetlen bóvli kategóriás szuverén kötvényei. A magas hozamok ugyanis a Bukarestben elhúzódó politikai válság ellenére is vonzzák a befektetőket.

Gazdatüntetés Bukarestben - az óriási politikai és pénzügyi kockázat ellenére a magas hozam és a befektetési kategória vonzóvá teszi a román állampapírokat / Fotó: AFP

A román CDS felár (az államcsőd ellen vásárolható védelem költsége) messze a legmagasabb a Bloomberg által követett, több mint 60 befektetési kategóriás szuverén adós között. Hasonló a helyzet a helyi kötvénypiacon is:

a román kétéves állampapírok hozama 6,52 százalék, ami a legmagasabb az EU-ban.

Sok kötvénybefektető szerint az ilyen hozamszintek már kellő kompenzációt kínálnak a fekete-tengeri ország kockázataiért. Románia azóta vergődik politikai válságban, hogy májusban a megszorító intézkedések miatt összeomlott a kormány.

Románia eddig megúszta a leminősítést

"A jelenlegi szinteken már kezd vonzóvá válni a vétel” – mondta Juan Orts, a Société Générale londoni stratégája. Ez a klasszikus feltörekvő piaci forgatókönyv: amikor túl nagy a pesszimizmus, és mindenki aggódik, akkor kell vásárolni - tette hozzá.

Orts szerint Románia „megúszta a golyót”, amikor

a Fitch Ratings júliusban változatlanul BBB– szinten hagyta az ország besorolását.

Úgy véli, valószínűleg az S&P Global jövő hónapra tervezett felülvizsgálatán is sikerül elkerülni a bóvli kategóriába történő leminősítést.

Románia mindhárom nagy hitelminősítőnél a befektetési kategória legalján áll; a Moody’s Investors Service besorolása Baa3.

A befektetők figyelme most az idei erőteljes hiánycsökkentésre, valamint arra irányul, hogy a 2027-es költségvetésben is hasonló folyamat folytatódhat-e. A hónapok óta tartó politikai instabilitás ugyanakkor kétségeket ébresztett azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok képesek lesznek-e a tervezett mértékben visszafogni a kiadásokat, miközben a 430 milliárd dolláros gazdaság nehezen lábal ki a recesszióból, és az EU legmagasabb inflációjával küzd.

A többségi kormány összeomlása óta növekedtek a belföldi kockázatok Romániában, az állampapírpiaci felárak azonban ennek ellenére jól tartották magukat

– mondta Sheraz Hussain, a londoni RBC BlueBay vagyonkezelő portfóliómenedzsere.