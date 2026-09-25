Hihetetlen feszültség a román devizapiacon: Bukarestben vannak a hitelminősítők – „Ha bóvli kategóriába kerülünk, elszakad a cérna”
Az S&P küldöttségének két nap, szeptember 24. és 25. áll rendelkezésére, hogy felülvizsgálja a román gazdaságról alkotott képét, majd megalapozott döntést hozzon Románia hitelminősítéséről, amelyet október 2-án tesznek közzé – írja az Economica.
A román devizapiacon egyre nagyobb a feszültség
Közben a devizapiacon egyre nagyobb feszültség tapasztalható. „Ha bóvli kategóriába kerülünk, elszakad a cérna” – fogalmazott Adrian Codirlașu elemző.
Az elemző arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt négy évben, 2022-től mostanáig a lej reálértéken 20 százalékkal erősödött, ami kedvező előjel lehet. Gyakorlatilag – bár ezt Adrian Codirlașu nem mondta ki – a lej akár 20 százalékkal is gyengülhet anélkül, hogy az komoly károkat okozna.
Azután azonban már ködösebb a kép. Egyelőre senki sem vállalja, hogy megjósolja, mennyivel gyengülhet a lej, ha Románia bóvli kategóriába kerül.
Az elmúlt napokban a külföldi befektetők felszámolták lejben tartott befektetéseik egy részét. Piaci források szerint lejben denominált állampapírokat adtak el, majd a pénzt euróra váltották, hogy hazautalhassák a nyereségüket.
Adrian Codirlașu szerint a piacok már előre negatívan árazták be Románia következő hitelminősítését:
- a tízéves állampapírok hozama elérte a 10,4 százalékot,
- miközben a lej rohamosan közelít az 5,3 lejes eurónkénti árfolyamhoz.
A Román Nemzeti Bank (BNR) 2026. szeptember 23-ára 5,2788 lej/euró hivatalos referenciaárfolyamot állapított meg. Ez történelmi rekord: az euró még soha nem ért ennyit a lejhez képest a BNR által közzétett hivatalos árfolyamon.
Bankközi devizaárfolyam
Az euró szeptember 24-én, szerdán 5,27 lej fölött kezdte a napot a bankközi piacon, miután az előző napokban 5,2590 és 5,2660 lej között mozgott.
A pénzügyi portálok adatai szerint az elmúlt órákban az euró árfolyama 5,2753 és 5,2768 lej között alakult. Az euró az elmúlt napokban 5,26 lej körül stabilizálódott, közelítve a korábbi történelmi csúcshoz, amelyet 2026. május 6-án jegyeztek fel 5,2688 lej/euró értéken. Ekkor a parlament elfogadta a bizalmatlansági indítványt, és leváltották a Bolojan-kormányt.
Szeptember 24-én 11 órakor a bankközi piacon az euró jegyzése 4,281 lej volt. A grafikonok alapján felmerül a gyanú, hogy a BNR beavatkozott a piacon, és igyekszik 5,3 lej alatt tartani az árfolyamot.
A román kötvénypiac egyelőre még vonzó
A kereskedők úgy árazzák a román állampapírokat, mintha azok lennének az Európai Unió egyetlen bóvli kategóriás szuverén kötvényei. A magas hozamok ugyanis a Bukarestben elhúzódó politikai válság ellenére is vonzzák a befektetőket.
A román CDS felár (az államcsőd ellen vásárolható védelem költsége) messze a legmagasabb a Bloomberg által követett, több mint 60 befektetési kategóriás szuverén adós között. Hasonló a helyzet a helyi kötvénypiacon is:
a román kétéves állampapírok hozama 6,52 százalék, ami a legmagasabb az EU-ban.
Sok kötvénybefektető szerint az ilyen hozamszintek már kellő kompenzációt kínálnak a fekete-tengeri ország kockázataiért. Románia azóta vergődik politikai válságban, hogy májusban a megszorító intézkedések miatt összeomlott a kormány.
"A jelenlegi szinteken már kezd vonzóvá válni a vétel” – mondta Juan Orts, a Société Générale londoni stratégája. Ez a klasszikus feltörekvő piaci forgatókönyv: amikor túl nagy a pesszimizmus, és mindenki aggódik, akkor kell vásárolni - tette hozzá.
A befektetők figyelme most az idei erőteljes hiánycsökkentésre, valamint arra irányul, hogy a 2027-es költségvetésben is hasonló folyamat folytatódhat-e. A hónapok óta tartó politikai instabilitás ugyanakkor kétségeket ébresztett azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok képesek lesznek-e a tervezett mértékben visszafogni a kiadásokat, miközben a 430 milliárd dolláros gazdaság nehezen lábal ki a recesszióból, és az EU legmagasabb inflációjával küzd.
A többségi kormány összeomlása óta növekedtek a belföldi kockázatok Romániában, az állampapírpiaci felárak azonban ennek ellenére jól tartották magukat
– mondta Sheraz Hussain, a londoni RBC BlueBay vagyonkezelő portfóliómenedzsere.
Románia devizában kibocsátott adósságát valamennyi nagy hitelminősítő egyelőre befektetési kategóriába sorolja, a piacon azonban ezek a papírok olyan szinteken forognak, amelyek a bóvli besorolású Dél-Afrikáéhoz, Kolumbiáéhoz és Brazíliáéhoz hasonlíthatók. A nagy kérdés, hogy mi lesz akkor, ha az S&P valóban bóvliba vágja a román adósságot.