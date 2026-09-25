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Hihetetlen feszültség a román devizapiacon: Bukarestben vannak a hitelminősítők – „Ha bóvli kategóriába kerülünk, elszakad a cérna”

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Két nap alatt dőlhet el, milyen képet fest az S&P a román gazdaságról, miközben a piacok már egy esetleges bóvli kategóriába sorolást emlegetnek. A lej történelmi mélypont közelében jár az euróval szemben, a tízéves román állampapírok hozama pedig 10,4 százalékra emelkedett. Adrian Codirlașu elemző szerint egy leminősítés esetén „elszakadhat a cérna” a devizapiacon.
VG
2026.09.25, 11:04

Az S&P küldöttségének két nap, szeptember 24. és 25. áll rendelkezésére, hogy felülvizsgálja a román gazdaságról alkotott képét, majd megalapozott döntést hozzon Románia hitelminősítéséről, amelyet október 2-án tesznek közzé – írja az Economica.

Románia román gazdaságromán zászló
Hamarosan eldől, milyen képet fest az S&P a román gazdaságról/Fotó: Hans Lucas / AFP

A román devizapiacon egyre nagyobb a feszültség

Közben a devizapiacon egyre nagyobb feszültség tapasztalható. „Ha bóvli kategóriába kerülünk, elszakad a cérna” – fogalmazott Adrian Codirlașu elemző.

Az elemző arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt négy évben, 2022-től mostanáig a lej reálértéken 20 százalékkal erősödött, ami kedvező előjel lehet. Gyakorlatilag – bár ezt Adrian Codirlașu nem mondta ki – a lej akár 20 százalékkal is gyengülhet anélkül, hogy az komoly károkat okozna.

Azután azonban már ködösebb a kép. Egyelőre senki sem vállalja, hogy megjósolja, mennyivel gyengülhet a lej, ha Románia bóvli kategóriába kerül.

Az elmúlt napokban a külföldi befektetők felszámolták lejben tartott befektetéseik egy részét. Piaci források szerint lejben denominált állampapírokat adtak el, majd a pénzt euróra váltották, hogy hazautalhassák a nyereségüket.

Adrian Codirlașu szerint a piacok már előre negatívan árazták be Románia következő hitelminősítését: 

  • a tízéves állampapírok hozama elérte a 10,4 százalékot, 
  • miközben a lej rohamosan közelít az 5,3 lejes eurónkénti árfolyamhoz.

A Román Nemzeti Bank (BNR) 2026. szeptember 23-ára 5,2788 lej/euró hivatalos referenciaárfolyamot állapított meg. Ez történelmi rekord: az euró még soha nem ért ennyit a lejhez képest a BNR által közzétett hivatalos árfolyamon.

Bankközi devizaárfolyam

Az euró szeptember 24-én, szerdán 5,27 lej fölött kezdte a napot a bankközi piacon, miután az előző napokban 5,2590 és 5,2660 lej között mozgott.

A pénzügyi portálok adatai szerint az elmúlt órákban az euró árfolyama 5,2753 és 5,2768 lej között alakult. Az euró az elmúlt napokban 5,26 lej körül stabilizálódott, közelítve a korábbi történelmi csúcshoz, amelyet 2026. május 6-án jegyeztek fel 5,2688 lej/euró értéken. Ekkor a parlament elfogadta a bizalmatlansági indítványt, és leváltották a Bolojan-kormányt.

Szeptember 24-én 11 órakor a bankközi piacon az euró jegyzése 4,281 lej volt. A grafikonok alapján felmerül a gyanú, hogy a BNR beavatkozott a piacon, és igyekszik 5,3 lej alatt tartani az árfolyamot.

A román kötvénypiac egyelőre még vonzó

A kereskedők úgy árazzák a román állampapírokat, mintha azok lennének az Európai Unió egyetlen bóvli kategóriás szuverén kötvényei. A magas hozamok ugyanis a Bukarestben elhúzódó politikai válság ellenére is vonzzák a befektetőket.

A román CDS felár (az államcsőd ellen vásárolható védelem költsége) messze a legmagasabb a Bloomberg által követett, több mint 60 befektetési kategóriás szuverén adós között. Hasonló a helyzet a helyi kötvénypiacon is:

 a román kétéves állampapírok hozama 6,52 százalék, ami a legmagasabb az EU-ban.

Sok kötvénybefektető szerint az ilyen hozamszintek már kellő kompenzációt kínálnak a fekete-tengeri ország kockázataiért. Románia azóta vergődik politikai válságban, hogy májusban a megszorító intézkedések miatt összeomlott a kormány. 

"A jelenlegi szinteken már kezd vonzóvá válni a vétel” – mondta Juan Orts, a Société Générale londoni stratégája. Ez a klasszikus feltörekvő piaci forgatókönyv: amikor túl nagy a pesszimizmus, és mindenki aggódik, akkor kell vásárolni - tette hozzá.

A befektetők figyelme most az idei erőteljes hiánycsökkentésre, valamint arra irányul, hogy a 2027-es költségvetésben is hasonló folyamat folytatódhat-e. A hónapok óta tartó politikai instabilitás ugyanakkor kétségeket ébresztett azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok képesek lesznek-e a tervezett mértékben visszafogni a kiadásokat, miközben a 430 milliárd dolláros gazdaság nehezen lábal ki a recesszióból, és az EU legmagasabb inflációjával küzd. 

A többségi kormány összeomlása óta növekedtek a belföldi kockázatok Romániában, az állampapírpiaci felárak azonban ennek ellenére jól tartották magukat

 – mondta Sheraz Hussain, a londoni RBC BlueBay vagyonkezelő portfóliómenedzsere.

Románia devizában kibocsátott adósságát valamennyi nagy hitelminősítő egyelőre befektetési kategóriába sorolja, a piacon azonban ezek a papírok olyan szinteken forognak, amelyek a bóvli besorolású Dél-Afrikáéhoz, Kolumbiáéhoz és Brazíliáéhoz hasonlíthatók. A nagy kérdés, hogy mi lesz akkor, ha az S&P valóban bóvliba vágja a román adósságot.

 

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