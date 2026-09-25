Hihetetlen feszültség a román devizapiacon: Bukarestben vannak a hitelminősítők – „Ha bóvli kategóriába kerülünk, elszakad a cérna”

Az S&P küldöttségének két nap, szeptember 24. és 25. áll rendelkezésére, hogy felülvizsgálja a román gazdaságról alkotott képét, majd megalapozott döntést hozzon Románia hitelminősítéséről, amelyet október 2-án tesznek közzé – írja az Economica.

Hamarosan eldől, milyen képet fest az S&P a román gazdaságról/Fotó: Hans Lucas / AFP

A román devizapiacon egyre nagyobb a feszültség

Közben a devizapiacon egyre nagyobb feszültség tapasztalható. „Ha bóvli kategóriába kerülünk, elszakad a cérna” – fogalmazott Adrian Codirlașu elemző.

Az elemző arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt négy évben, 2022-től mostanáig a lej reálértéken 20 százalékkal erősödött, ami kedvező előjel lehet. Gyakorlatilag – bár ezt Adrian Codirlașu nem mondta ki – a lej akár 20 százalékkal is gyengülhet anélkül, hogy az komoly károkat okozna.

Azután azonban már ködösebb a kép. Egyelőre senki sem vállalja, hogy megjósolja, mennyivel gyengülhet a lej, ha Románia bóvli kategóriába kerül.

Az elmúlt napokban a külföldi befektetők felszámolták lejben tartott befektetéseik egy részét. Piaci források szerint lejben denominált állampapírokat adtak el, majd a pénzt euróra váltották, hogy hazautalhassák a nyereségüket.

Adrian Codirlașu szerint a piacok már előre negatívan árazták be Románia következő hitelminősítését:

a tízéves állampapírok hozama elérte a 10,4 százalékot,

miközben a lej rohamosan közelít az 5,3 lejes eurónkénti árfolyamhoz.

A Román Nemzeti Bank (BNR) 2026. szeptember 23-ára 5,2788 lej/euró hivatalos referenciaárfolyamot állapított meg. Ez történelmi rekord: az euró még soha nem ért ennyit a lejhez képest a BNR által közzétett hivatalos árfolyamon.

Bankközi devizaárfolyam

Az euró szeptember 24-én, szerdán 5,27 lej fölött kezdte a napot a bankközi piacon, miután az előző napokban 5,2590 és 5,2660 lej között mozgott.

A pénzügyi portálok adatai szerint az elmúlt órákban az euró árfolyama 5,2753 és 5,2768 lej között alakult. Az euró az elmúlt napokban 5,26 lej körül stabilizálódott, közelítve a korábbi történelmi csúcshoz, amelyet 2026. május 6-án jegyeztek fel 5,2688 lej/euró értéken. Ekkor a parlament elfogadta a bizalmatlansági indítványt, és leváltották a Bolojan-kormányt.