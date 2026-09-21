Élet a schengeni csatlakozás után: a sorompók eltűntek, Romániában járőröznek a magyar rendőrök

Románia 2025. január 1-jén csatlakozott teljes jogúan a schengeni övezethez. Ezt követően a román-magyar határ mentén szolgálatot teljesítő rendőri szervek munkája gyökeresen átalakult.

A román-magyar határ Nagykerekinél / Fotó: AFP

A sorompókat leszerelték és megszűntek az átkelőhelyek környékét gyakran jellemző torlódások is. A rendőri jelenlét azonban továbbra is biztosított, a magyar járőrök román kollégáikkal közösen végeznek ellenőrzéseket.

Magyar rendőrök Romániában

A magyar-román határszakaszon megszűnt határellenőrzés miatt kiemelt jelentőségűvé váltak a kompenzációs intézkedések, köztük a Romániában jogszerűen tartózkodók ellenőrzésére irányuló közös rendőri munka − közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), a Krónikával.

Az együttműködés érdekessége, hogy a magyar rendőrök a határ túloldalán, román területen is részt vesznek közös ellenőrzésekben. Az ORFK tájékoztatása szerint 2025 áprilisától a Romániával határos magyarországi vármegyék rendőr-főkapitányságainak kijelölt állománya kétoldalú megállapodás alapján a határtól számított tíz kilométeres román területen mélységi ellenőrzéseket hajt végre a helyi rendőrökkel.

Az állandó ellenőrzés megszüntetésével párhuzamosan úgynevezett kompenzációs intézkedések erültek bevezetésre.

A rendszert a magyar-osztrák határon működő közös járőrszolgálat mintájára alakították ki. A magyar és a román rendőrök a határrendészeti operatív helyzethez igazodó, úgynevezett súlyponti ellenőrzéseket tartanak, havonta több alkalommal.

Mindemellett a korábban kialakított közös járőrszolgálatok sem szűntek meg, ezek mindkét ország területén havi rendszerességgel folytatódnak.

Magyarországon a rendőrség mélységi ellenőrzésekkel igyekszik ellensúlyozni, hogy a schengeni belső határon már nincs állandó kontroll.

A közös ellenőrzések jogalapját többek között a schengeni határellenőrzési kódex, a határokon átnyúló bűnözés megelőzéséről és leküzdéséről szóló magyar–román kormányközi megállapodás, valamint a magyar rendőrségi törvény biztosítja.

A bűnözők is alkalmazkodnak

Románia schengeni csatlakozását követően az egyik legjelentősebb kérdés azt volt, hogyan hat majd a határellenőrzések megszüntetése a az embercsempészek tevékenységére, valamint az illegális migrációra. A magyar rendőrség szerint Schengen előtt az illegális migránsok elsősorban az autópályás határátkelőhelyeken próbáltak gépjárművekben elrejtőzve Magyarországra jutni.