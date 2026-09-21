Élet a schengeni csatlakozás után: a sorompók eltűntek, Romániában járőröznek a magyar rendőrök
Románia 2025. január 1-jén csatlakozott teljes jogúan a schengeni övezethez. Ezt követően a román-magyar határ mentén szolgálatot teljesítő rendőri szervek munkája gyökeresen átalakult.
A sorompókat leszerelték és megszűntek az átkelőhelyek környékét gyakran jellemző torlódások is. A rendőri jelenlét azonban továbbra is biztosított, a magyar járőrök román kollégáikkal közösen végeznek ellenőrzéseket.
Magyar rendőrök Romániában
A magyar-román határszakaszon megszűnt határellenőrzés miatt kiemelt jelentőségűvé váltak a kompenzációs intézkedések, köztük a Romániában jogszerűen tartózkodók ellenőrzésére irányuló közös rendőri munka − közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), a Krónikával.
Az együttműködés érdekessége, hogy a magyar rendőrök a határ túloldalán, román területen is részt vesznek közös ellenőrzésekben. Az ORFK tájékoztatása szerint 2025 áprilisától a Romániával határos magyarországi vármegyék rendőr-főkapitányságainak kijelölt állománya kétoldalú megállapodás alapján a határtól számított tíz kilométeres román területen mélységi ellenőrzéseket hajt végre a helyi rendőrökkel.
Az állandó ellenőrzés megszüntetésével párhuzamosan úgynevezett kompenzációs intézkedések erültek bevezetésre.
A rendszert a magyar-osztrák határon működő közös járőrszolgálat mintájára alakították ki. A magyar és a román rendőrök a határrendészeti operatív helyzethez igazodó, úgynevezett súlyponti ellenőrzéseket tartanak, havonta több alkalommal.
Mindemellett a korábban kialakított közös járőrszolgálatok sem szűntek meg, ezek mindkét ország területén havi rendszerességgel folytatódnak.
Magyarországon a rendőrség mélységi ellenőrzésekkel igyekszik ellensúlyozni, hogy a schengeni belső határon már nincs állandó kontroll.
A közös ellenőrzések jogalapját többek között a schengeni határellenőrzési kódex, a határokon átnyúló bűnözés megelőzéséről és leküzdéséről szóló magyar–román kormányközi megállapodás, valamint a magyar rendőrségi törvény biztosítja.
A bűnözők is alkalmazkodnak
Románia schengeni csatlakozását követően az egyik legjelentősebb kérdés azt volt, hogyan hat majd a határellenőrzések megszüntetése a az embercsempészek tevékenységére, valamint az illegális migrációra. A magyar rendőrség szerint Schengen előtt az illegális migránsok elsősorban az autópályás határátkelőhelyeken próbáltak gépjárművekben elrejtőzve Magyarországra jutni.
A határellenőrzések rendszerének megváltozása után, azonban már nem maga az átlépés számít „kritikus pontnak”. Az ORFK értékelése szerint a helyzet ettől függetlenül nem romlott, és az illegális migráció szempontjából Bihar és Szatmár megye szerepe sem módosult érdemben.
A magyar rendőrség szerint az átmenő tranzitforgalom elsősorban a magyarországi gyorsforgalmi úthálózatra összpontosul.
A mélységi ellenőrzések szerepe azonban felértékelődött. Ebből adódóan az ellenőrzések súlypontja a hátártól azokra az útvonalakra helyeződött át, amelyeken a nyugat-európai irányú tranzitforgalom halad.
Romániában gyakoribbak az ellenőrzések
Az ORFK adatai szerint a 2025-ben magyar területen 19 738 személyt és 10 339 járművet ellenőriztek a közös egyégek, míg Romániában 128 269 személyt és 75 381 járművet állítottak meg. Az intézkedések során magyar területen 258, román területen pedig 236 helyszíni bírságot szabtak ki. Szabálysértési feljelentésből négyet tettek Magyarországon és 28-at Romániában, míg büntetőfeljelentésből kettőt magyar, 82-t pedig román területen.
A 2026-ra vonatkozó adatokból az év első nyolc hónapjának eredményei már elérhetők:
- Január és augusztus között magyar területen 13 861 személyt és 7391 járművet, Romániában pedig 89 199 személyt és 45 895 járművet ellenőriztek a hatóságok.
- Az év első nyolc hónapjában Magyarországon 412, román területen pedig 24 helyszíni bírságot szabtak ki.
- Szabálysértési feljelentésből 12, illetve három, büntetőfeljelentésből pedig három, illetve 17 történt.
Az ORFK ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az intézkedések nem kizárólag nemzetközi bűnözéshez, vagy illegális migrációhoz kapcsolódnak.
A magyar rendőrség azonban nem tudta tájékoztatni a Krónikát arról, hogy milyen mértékben változott az embercsempészettel, az illegális migrációval, a cigaretta- és árucsempészettel, a gépjárműlopással vagy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma Románia schengeni csatlakozását követően. Ennek oka, hogy az rendőrség által használt Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS) úgynevezett követő jellegű statisztika, vagyis a már lezárt eljárásokról szolgáltat adatokat.
A rendőrség, az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján, közölte azt is, hogy egyelőre nem növekedett az illegális migrációs nyomás a magyar–román határon.
Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a Frontex előzetes adatai alapján 2026-ban összességében mérséklődött az Európai Unió külső határaira nehezedő migrációs nyomás, ugyanakkor jelentős különbségek figyelhetők meg a különböző útvonalak között. A kelet- és közép-mediterrán, valamint a nyugat-afrikai útvonalon visszaesett az észlelt illegális határátlépések száma, miközben a Spanyolország felé vezető nyugat-mediterrán útvonalon emelkedést regisztráltak.
Magyarország szempontjából különösen fontos, hogy a Nyugat-Balkánon is folytatódott a csökkenés: a Frontex adatai szerint 2026 első hét hónapjában 26 százalékkal kevesebb illegális határátlépést észleltek ezen az útvonalon, mint egy évvel korábban.
A keleti szárazföldi útvonalon szintén csökkenést mértek, azonban a Frontex által közölt adatok az észlelt határátlépések, nem pedig az érintett személyek számát mutatják.