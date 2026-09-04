Ez fenyegeti Magyarországot is: a románok fuldokolnak, mégse eredményes a megszorítás – olyan figyelmeztetést küldött a JP Morgan a szomszédnak, amit jobb lesz komolyan venni

A románok második éve élnek a megszorítások hálójában, Magyarország haladékot kapott, de az őszre lépnie kell. Ha a hozzánk hasonlóan az EU túlzottdeficit-eljárása (EDF) alatt lévő Romániára mint előképre tekintünk, számunkra is érdekes figyelmeztetéseket fogalmazott meg a JP Morgan jelentése. A román kiigazítást még úgy is kisiklás fenyegeti, hogy a háztartások már eddig is keserű árat fizettek a korábbi évek túlköltekezéséért.

A román megszorítások megcsapolták a pémztárcákat, de az eredményük kérdésessé vált: Magyarországnak is szól a figyelmeztetés Fotó: AFP

Román megszorítások: fogyasztásban sokkal rosszabbul állnak, de költségvetési hiányban már jobban, mint Magyarország

Kiválóan szemlélteti, mennyire más szakaszban jár a két ország az EDF-ben a friss, pénteken napvilágot látott kimutatás a kiskereskedelmi forgalomról.

Az istenigazából tavaly augusztusban beindult megszorítások miatt a románok fogyasztása visszazuhant, a ma közzétett, júliusi szám 6,1 százalékos esést mutat tavaly júliushoz képest.

Magyarországon ezzel szemben 4,9 százalékos fogyasztásnövekedést mutatott ki a KSH.

Nem tölthet el bennünket optimizmussal azonban, ha rápillantunk a költségvetésekre is.

A megszorító Románia erre az évre a GDP-je 6 százalékának megfelelő államháztartási hiányt célzott meg a még mindig folyamatban lévő kiigazító politikájával.

Magyar Péter miniszterelnök ijesztő parlamenti megjegyzésének az államcsőd tavaszi közelségéről nem adott hitelt a piac, de Kármán András pénzügyminiszterpótköltségvetése 7,5 százalékos idei hiánycél mellett készült.

A magyar hiány nagyobb, mint a román, de azt ígérték: nálunk nem lesz megszorítás

A magyar hiány tehát már nagyobb a románnál. Ha az utóbbiak magasabb szintről indultak is, az orbitális mértékű 2024-es 9,3 százalékról, bőven a 3 százalékos uniós limit felett járunk.

Az őszre nem csak az EDF miatt kell letennie egy többéves kiigazítási tervet Brüsszel asztalára Kármán Andrásnak és Magyar Péternek, hanem azért is, mert gazdaságpolitikájuk forinterősítő hitelességét az euró bevezetésének ígéretére alapozták. Nem engedhetik meg maguknak, hogy csalódást okozzanak a befektetőknek, a magyar szavazüknak ugyanakkor azt ígérték, hogy nem lesz megszorítás.