Ez fenyegeti Magyarországot is: a románok fuldokolnak, mégse eredményes a megszorítás – olyan figyelmeztetést küldött a JP Morgan a szomszédnak, amit jobb lesz komolyan venni
A románok második éve élnek a megszorítások hálójában, Magyarország haladékot kapott, de az őszre lépnie kell. Ha a hozzánk hasonlóan az EU túlzottdeficit-eljárása (EDF) alatt lévő Romániára mint előképre tekintünk, számunkra is érdekes figyelmeztetéseket fogalmazott meg a JP Morgan jelentése. A román kiigazítást még úgy is kisiklás fenyegeti, hogy a háztartások már eddig is keserű árat fizettek a korábbi évek túlköltekezéséért.
Román megszorítások: fogyasztásban sokkal rosszabbul állnak, de költségvetési hiányban már jobban, mint Magyarország
Kiválóan szemlélteti, mennyire más szakaszban jár a két ország az EDF-ben a friss, pénteken napvilágot látott kimutatás a kiskereskedelmi forgalomról.
- Az istenigazából tavaly augusztusban beindult megszorítások miatt a románok fogyasztása visszazuhant, a ma közzétett, júliusi szám 6,1 százalékos esést mutat tavaly júliushoz képest.
- Magyarországon ezzel szemben 4,9 százalékos fogyasztásnövekedést mutatott ki a KSH.
Nem tölthet el bennünket optimizmussal azonban, ha rápillantunk a költségvetésekre is.
- A megszorító Románia erre az évre a GDP-je 6 százalékának megfelelő államháztartási hiányt célzott meg a még mindig folyamatban lévő kiigazító politikájával.
- Magyar Péter miniszterelnök ijesztő parlamenti megjegyzésének az államcsőd tavaszi közelségéről nem adott hitelt a piac, de Kármán András pénzügyminiszterpótköltségvetése 7,5 százalékos idei hiánycél mellett készült.
A magyar hiány nagyobb, mint a román, de azt ígérték: nálunk nem lesz megszorítás
A magyar hiány tehát már nagyobb a románnál. Ha az utóbbiak magasabb szintről indultak is, az orbitális mértékű 2024-es 9,3 százalékról, bőven a 3 százalékos uniós limit felett járunk.
Az őszre nem csak az EDF miatt kell letennie egy többéves kiigazítási tervet Brüsszel asztalára Kármán Andrásnak és Magyar Péternek, hanem azért is, mert gazdaságpolitikájuk forinterősítő hitelességét az euró bevezetésének ígéretére alapozták. Nem engedhetik meg maguknak, hogy csalódást okozzanak a befektetőknek, a magyar szavazüknak ugyanakkor azt ígérték, hogy nem lesz megszorítás.
Nem lesz megszorítás, évekig így gondolták ezt a szomszéd országban is a "bezzeg-Románia" évek kiköltekezése közepette. Azóta elszálltak az árak, nem látják a megszigorítások végét sem, sőt a JP Morgan elemzése arra figyelmeztet, hogy a hónapok óta tartó kormányváltás közepette az idei célt is elvéthetik.
A két ország között persze van egy nagy különbség: kormányzati szempontból Románia instabil, a csak hónapokkal választásai után járó Magyarország stabil. Ettől azonban még a költségvetési hiány annyi, amennyi, valamit kezdeni kell vele mindkét országban.
A profit.ro ismertette JP Morgan elemzés legalább két pontja számunkra is érdekes párhuzamosságot hordoz.
Az első közös pont, amely mindkét országban egyenleget ront, ahelyett javítana: az eurómilliárdok
A szakemberek megfigyelése: a havonta közzétett román számok alapján az év első hét hónapjában felhamozott hiány, a GDP 2,3 százaléka megfelel a bank várakozásának.
Csakhogy már látszik, hogy május óta az előző év azonos hónapjához viszonyított hiánycsökkentés elakadt, jőt júniusban vissza is fordult. Ennek a fő oka, hogy az EU-pénzekből finanszírozott projektekhez hozzá kellett tenni a helyi pénzt is. Augusztusban márpedig ez a fajta kiadás várhatóan magas marad.
Ami Magyarországot illeti, a Tisza-kormány sarkalatos választás ígérete volt a Brüsszelben visszatartott magyar EU-pénzek "hazahozása". Szavakban ezt már meg is tették, valójában ott tartunk, hogy a feltételül szabott intézkedéseket kellett megtennie Magyarországnak augusztus 31-ig, igényünket a kiutalásra szeptember végéig kell benyújtanunk.
Magyar Péter korábban arra utalt, hogy a teljes 16 milliárd eurónyi összeg idén megérkezhet. Valójában ebből 10 milliárd euró az a rész, amit vagy idén kiutalnak, vagy már soha.
Nálunk is hozzá kell tenni a helyi pénzt, akár a románoknál. Két hónapja Magyarország 3 milliárd euró értékben adott el nemzetközi kötvényeket, ez segíthet. Ugyanakkor arra, hogy a románoknál megfigyelt költségvetési nyomás nálunk is megjelenik, Magyar Péter friss nyilatkozata utalhat az augusztusi költségvetési számokról, amelyeket várhatóan jövő kedden ismertetnek:
Magyar Péter nem várta meg a hivatalos tájékoztatót, spoilerezni kezdett a költségvetési hiányról: „Kiugróan magas lesz!"
Magyar Péter szerint a kormány teljesítette az uniós források felszabadításához szükséges valamennyi vállalását, így megnyílhat az út mintegy 5500–6000 milliárd forintnyi támogatás előtt. A miniszterelnök ugyanakkor arról is beszélt egy most megjelent videós bejegyzésben, hogy az augusztusi költségvetési hiány kiugróan magas lehet, mivel az államnak több területen előre kellett finanszíroznia a szükséges kiadásokat.
A román EU-pénzeket illetően egyéb veszély is van, ami meg a GDP-t fenyegeti:
Ezt még Magyarországról is rossz nézni: így lehet elbukni 770 millió euró uniós pénzt, nem Ursula von der Leyenéken múlott – Romániát szánja az egész EU
Bukarest sok száz millió eurónyi uniós helyreállítási forrást veszíthet el, mert a politikai válság miatt nem fogadták el határidőre a Brüsszel által előírt reformokat. Romániának az állami bérezést és a veszteséges állami vállalatok működését kellett volna átalakítania, miközben az ország költségvetési helyzete már így is súlyos.
Magyarország áfát csökkent, miközben a románokat pont ettől féltik
A román költségvetésről szóló figyelmeztetésnek van egy másik számunkra is érdekes pontja.
A bank korábban 5,5 százalékos hiányt jelzett előre erre az évre, most már 5,7-et, és ennél is rosszabb kimenetelre számít, ha a kormányválság baloldali kisebbségi kormányzásba fut és visszaforgatják az áfa múlt évi emelését, ami alapvetően járult hozzá a hiány idei lefaragásához.
Az adócsökkentések, különösen az áfacsökkentés, ha bevezetik őket, nagyon kártékony lehet e 2027-es költségvetési hiányra
– idézi a román üzleti lap az elemzést.
Mondják ezt egy olyan országról, ahol sok fájdalom árán bár, de már alacsonyabb a költségvetési hiány, mint Magyarországon. Nem csak ennek alapján, de biztosra vehetjük, hogy ahogy készülnek a jövő évi és a többéves költségvetési tervek, visszatérnek a választási kampányban megismert viták a Tisza által több húron megpengetett adócsökkentésekről – miközben le kéne faragni a hiányt.
A költségvetés egyenlegét már az eddig bejelentett intézkedések – a tűzifa és egyes vényköteles gyógyszerek áfájának csökkentése – is tízmilliárdokkal rontják, a hatásuk azonban a teljes áfakörhöz mérve elenyésző.