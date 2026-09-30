Ennek az egész EU-ban csodájára fognak járni: az unió legnagyobb napelemparkja épül a magyar határ közvetlen közelében – komoly lökést kaphat Románia energiatermelése

Több mint ezer megawattos napelempark épülhet a magyar-román határ közelében, Arad megyében, a beruházás értéke pedig meghaladja az 500 millió eurót. A Dama Solar projekt 1044 megawattos kapacitásával az Európai Unió jelenlegi legnagyobb napelemparkját is maga mögé utasíthatja – írta az MTI.

Több mint 200 milliárd forintos hitelkeretből is finanszírozzák azt a gigaberuházást, amely a magyar-román határ közelében valósul meg / Fotó: Shutterstock

Romániában épül az EU legnagyobb napelemparkja

A Dama Solar projektet a Rezolv Energy leányvállalata, a West Power Investments valósítja meg Ottlaka (Graniceri) és Nagypél (Pilu) községek területén, mintegy ezer hektáron.

A beruházás beépített teljesítménye 1044 megawatt lesz, ami jelentősen meghaladja az Európai Unió jelenlegi legnagyobb napelemparkjának kapacitását. A Lipcse közelében található, mintegy 500 hektáros Witznitz Solar Park 650 megawattos teljesítménnyel működik.

A Dama Solar beruházás becsült értéke 520 millió euró, vagyis mintegy 190,5 milliárd forint. A projekt finanszírozását egy tizennégy tagú pénzügyi konzorcium által biztosított 561 millió eurós, mintegy 205,5 milliárd forintos hitelkeret teszi lehetővé.

A finanszírozásban több jelentős nemzetközi pénzintézet is részt vesz. A konzorcium tagjai között van az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), a Világbank beruházási részlege, az IFC, az Erste Group, az UniCredit Bank, az OTP Bank, a Raiffeisen Bank SA és a Siemens Bank.

A napelempark a tervek szerint évente mintegy 1800 gigawattóra áramot termel majd.

Ez önmagában a Romániában 2025-ben napenergiából előállított teljes villamosenergia-mennyiség mintegy 36 százalékának felel meg.

A projekt mögött álló West Power Investments a közelmúltban szerződést kötött az országos áramelosztó-hálózatot működtető Transelectricával is. Ennek értelmében az állami vállalat 15 éven át rögzített árat fizet az 520 megawatt termelési kapacitással előállított elektromos energiáért.

A szerződés alapján a létesítménynek 2028 szeptemberére kellene elkészülnie, a kereskedelmi célú termelés megkezdésének végső határideje pedig 2030 szeptembere.

A projekt tehát nemcsak a romániai napenergia-termelésben jelenthet komoly kapacitásbővülést, hanem az uniós szinten is kiemelkedő méretű megújulóenergia-beruházások közé kerülhet.

A Rezolv Energy Romániában és Bulgáriában összesen 2 gigawatt beépített teljesítményű szélturbina- és napelemparkokat működtet, illetve fejleszt. A vállalat 2025-ben 10,072 millió lej, mintegy 699 millió forint árbevételt ért el, nettó nyeresége pedig 510 909 lej, mintegy 35 millió forint volt.