Kutyaszorítóban a román elnök: egy előrehozott választással bukhatja a pozícióját − magabiztosan vezet az AUR
Calin Georgescu őrizetbe vételével tovább nőtt a román belpolitikai feszültség. A szomszédos ország elnöke, Nicosur Dan már a hónapok óta húzódó kormányválság megoldásával küszködik, de helyzete egyre kilátástalanabb.
Adrian Zabava politikai elemző az Adevarulnak adott interjújában arról beszélt, hogy egy előrehozott választáson a szuverenista tábor erőteljesen mozgósítható lenne, az új parlamenti többség pedig akár az államfő felfüggesztésére irányuló eljárást is elindíthatná.
Nehéz helyzetben a román elnök
Adrian Zabava szerint a szociáldemokraták (PSD) akkor sem fogják támogatni Siegfried Muresant − Nicosur Dan miniszterelnök-jelöltjét −, ha a liberálisok új ajánlattal állnak elő.
Nem hiszem, hogy lehetne arról tárgyalni, hogy mit kaphat a PSD Muresan támogatásáért cserébe
− fogalmazott az elemző, aki szerint ezt bizonyítja a párt hétfői döntése, amelyben egyhangúan utasították el a jelöltet. Hozzátette azt is, hogy ezen valószínűleg a rotációs kormányzás lehetősége, vagy egy nyilvános bocsánatkérés sem változtatna.
A PSD és Siegfried Muresan viszonya azt követően romlott meg, hogy a politikus nyíltan támadta a szociáldemokratákat és kizárta a közös kormányzás lehetőségét.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az elnök nem tud nyomást gyakorolni a parlamentre, mivel annak feloszlatása a saját pozícióját is veszélybe sodorná. Ennek oka, hogy az utóbbi időben a jobboldali AUR támogatottsága magas, a Georgescu-ügy pedig valószínűleg mobilizálta a szimpatizánsokat.
Véleményem szerint erre nem kerül sor. Egy előrehozott választáson Nicusor Dan többet veszíthetne, mint a PSD
− mondta Adrian Zabava, aki szerint egy választást követően valószínűleg az AUR körül szerveződő parlamenti többség jönne létre, amelynek első intézkedése az államfő felfüggesztésére irányuló eljárás megindítása lenne.
Ki járna jól egy előrehozott választással?
Habár egy előrehozott választás veszélybe sodorná Nicosur Dant, George Jiglau politikai elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy az AUR sem feltétlenül profitálna hosszú távon a belpolitikai változással.
Nem hiszem, hogy az AUR őszintén előrehozott választásokat szeretne. Még ha választóik mozgósítva is vannak, miért akarnának most kormányra kerülni? Válság idején a kormányzás rendkívül gyorsan felőrli a politikai támogatottságot
− mondta a szakértő, majd rámutatott, hogy Ilie Bolojan népszerűsége tavaly tavasszal még rendkívül magas volt, majd ez mindössze hat hónap alatt gyakorlatilag összeomlott.
Hozzátette azt is, hogy Nicosur Dan részéről nem is lenne hiteles a parlament feloszlatásával fenyegetőzni, mivel négy hónap alatt nem próbált meg ilyen módon nyomást gyakorolni a pártokra, annak ellenére sem, hogy júniusban már előtte volt egy javaslat.
A helyzetet tehát Georgescu ügye nem változtatja meg. Az igazság az, hogy az elnök kommunikációja nem utal arra, hogy valóban előrehozott választásokat akarna − elemezte a helyzetet Jiglau.
Politikai feszültségek
Sorin Grindeanu, a PSD pártelnöke hétfőn azt mondta, hogy a kijelölt miniszterelnök, Siegfried Muresan továbbra sem kereste fel őt egyeztetések céljából, azonban Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, a liberális párt elnöke (PNL) viszont igen.
A Bolojan-kormány azt követően bukott meg, hogy a koalíció legnagyobb pártja, a PSD áprilisban megvonta tőle a politikai támogatást, a romló gazdasági és társadalmi helyzetre, valamint a szövetségen belüli párbeszéd hiányára hivatkozva.
Zabava szerint pártelnökként Ilie Bolojan ugyan tárgyalhat annak érdekében, hogy a pártja által is támogatott miniszterelnököt segítse, de itt inkább arról van szó, hogy Siegfried Muresan az évek során határozottan PSD-ellenes imázst épített, így előtte zárva vannak az ajtók.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy Ilie Bolojan sikeresebb lesz. Már bebizonyosodott, hogy neki sincs igazán esélye a sikerre, de legalább létrejött valamiféle intézményes párbeszéd
− magyarázta a szakértő.
A PSD nem támogatja Muresant
A PSD vezetése hétfőn egyhangú döntést hozott arról, hogy nem támogatja Siegfried Muresant. Ezt azzal indokolták, hogy véleményük szerint a politikus viselkedése arra utal, hogy valójában nem kíván miniszterelnök lenni.
A PSD elleni támadások helyett – amelyekből néhányat még ma reggel, az ülésünk kezdete előtt is láthattunk –, valamint Bolojan politikájának folytatása helyett azt vártam volna Mureșan úrtól, hogy mondja el, honnan teremti elő a költségvetésből hiányzó mintegy 30 milliárd lejt
− fogalmazott meg éles kritikát Sorin Grindeanu.
A politikus hangsúlyozta, hogy pártja a 2027-es költségvetésre vonatkozó terveket és elképzeléseket szerette volna látni, így részben ennek hiánya okán nem támogatják a „Bolojan 2.0-kormányt”.
A pártelnök ezt követően rámutatott arra is, hogy Romániában a vásárlóerő az elmúlt tizenkét hónapban folyamatosan csökken, ennek pedig leginkább a nyugdíjasok látják kárát.
Nálunk esett a legnagyobb mértékben a fogyasztás az Európai Unióban, sőt egész Európában. Nálunk esett vissza a legnagyobb mértékben az ipari termelés az Európai Unióban, 6,3 százalékkal
− ismertette a számokat a politikus, majd hozzátette azt is, hogy az ország az elmúlt 15 év legnagyobb külföldi működőtőke-visszaesésével szembesül: az összeg csaknem 600 millió euróval alacsonyabb, mint 2025 második negyedévében.
Az egyre romló gazdasági mutatókhoz pedig az energiaárak jelentős emelkedése társul: a benzin literenként 10 lejbe, míg a gázolaj 11 lejbe kerül − mondta Sorin Grindeanu.
Vezet az AUR
Miközben a belpolitikai feszültség fokozódik, addig az AUR magabiztosan vezeti a közvélemény-kutatásokat. A Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) szeptember 16. és 22. között készült felmérése szerint, ha jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, az AUR 34 százalékot szerezne, a PSD 25, a PNL 18, az USR 8, az RMDSZ 5, az SOS Romania pedig 3 százalékot kapna. A Partidul Nationalist Reformarea Romaniei, az Actiunea Conservatoare és a SENS egyaránt 2 százalékon áll, a többi párt pedig összesen 1 százalékot érne el.
A kutatásból az is kiderült, hogy a románok 79 százaléka szerint az ország rossz irányba tart.
Az előrehozott parlamenti választások kérdésében megosztott a társadalom: 47 százalék támogatná, míg 47 százalék ellenzi ezt a lehetőséget, 6 százalék pedig nem foglalt állást az ügyben.