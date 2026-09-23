Kutyaszorítóban a román elnök: egy előrehozott választással bukhatja a pozícióját − magabiztosan vezet az AUR

Calin Georgescu őrizetbe vételével tovább nőtt a román belpolitikai feszültség. A szomszédos ország elnöke, Nicosur Dan már a hónapok óta húzódó kormányválság megoldásával küszködik, de helyzete egyre kilátástalanabb.

Nicosur Dan román elnök / Fotó: AFP

Adrian Zabava politikai elemző az Adevarulnak adott interjújában arról beszélt, hogy egy előrehozott választáson a szuverenista tábor erőteljesen mozgósítható lenne, az új parlamenti többség pedig akár az államfő felfüggesztésére irányuló eljárást is elindíthatná.

Nehéz helyzetben a román elnök

Adrian Zabava szerint a szociáldemokraták (PSD) akkor sem fogják támogatni Siegfried Muresant − Nicosur Dan miniszterelnök-jelöltjét −, ha a liberálisok új ajánlattal állnak elő.

Nem hiszem, hogy lehetne arról tárgyalni, hogy mit kaphat a PSD Muresan támogatásáért cserébe

− fogalmazott az elemző, aki szerint ezt bizonyítja a párt hétfői döntése, amelyben egyhangúan utasították el a jelöltet. Hozzátette azt is, hogy ezen valószínűleg a rotációs kormányzás lehetősége, vagy egy nyilvános bocsánatkérés sem változtatna.

A PSD és Siegfried Muresan viszonya azt követően romlott meg, hogy a politikus nyíltan támadta a szociáldemokratákat és kizárta a közös kormányzás lehetőségét.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az elnök nem tud nyomást gyakorolni a parlamentre, mivel annak feloszlatása a saját pozícióját is veszélybe sodorná. Ennek oka, hogy az utóbbi időben a jobboldali AUR támogatottsága magas, a Georgescu-ügy pedig valószínűleg mobilizálta a szimpatizánsokat.

Véleményem szerint erre nem kerül sor. Egy előrehozott választáson Nicusor Dan többet veszíthetne, mint a PSD

− mondta Adrian Zabava, aki szerint egy választást követően valószínűleg az AUR körül szerveződő parlamenti többség jönne létre, amelynek első intézkedése az államfő felfüggesztésére irányuló eljárás megindítása lenne.

Ki járna jól egy előrehozott választással?

Habár egy előrehozott választás veszélybe sodorná Nicosur Dant, George Jiglau politikai elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy az AUR sem feltétlenül profitálna hosszú távon a belpolitikai változással.

Nem hiszem, hogy az AUR őszintén előrehozott választásokat szeretne. Még ha választóik mozgósítva is vannak, miért akarnának most kormányra kerülni? Válság idején a kormányzás rendkívül gyorsan felőrli a politikai támogatottságot

− mondta a szakértő, majd rámutatott, hogy Ilie Bolojan népszerűsége tavaly tavasszal még rendkívül magas volt, majd ez mindössze hat hónap alatt gyakorlatilag összeomlott.