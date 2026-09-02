Ezt még Magyarországról is rossz nézni: így lehet elbukni 770 millió euró uniós pénzt, nem Ursula von der Leyenéken múlott – Romániát szánja az egész EU

Románia várhatóan elesik 770 millió eurónyi uniós forrástól, miután nem teljesítette az Európai Bizottság augusztus 31-i határidejét – írta a Financial Times. A helyreállítási alap pénzeit csak 2026 végéig lehet felhasználni.

Ez Ursula von der Leyennek sem tetszik: a román állami cégek több milliárd eurós adósságot halmoztak fel / Fotó: Anadolu via AFP

A törvények elfogadása a május óta tartó kormányválság miatt akadt el. A Szociáldemokrata Párt (PSD) túl szigorúnak tartotta a reformokat, majd kilépett a koalícióból. A pártok azóta sem tudtak megállapodni az új miniszterelnök személyéről. Siegfried Mureșan, a jobbközép miniszterelnök-jelöltje szerint az állami bérezés átalakítása

csökkentette volna az egyenlőtlenségeket,

visszaszorította volna a politikai alapon kiosztott kiváltságokat,

és megnyitotta volna az utat a 770 millió euró előtt.

A PSD szerint viszont Ilie Bolojan korábbi kormányfőnek kedvezőbb megállapodást kellett volna kialkudnia Brüsszellel.

Százmilliós veszteséget termelhet a román vasút

A reformok az állami vállalatok vezetői kinevezéseit, támogatásait és foglalkoztatását meghatározó politikai kapcsolatrendszert is érintették volna. A román állami cégek több milliárd eurós adósságot halmoztak fel.

A legnagyobb közülük a CFR vasúttársaság, amely 2026-ra mintegy 100 millió eurós veszteséget vár. Adósságállománya 2025 végén meghaladta a 430 millió eurót. A társaság régóta képtelen megfelelően korszerűsíteni a hálózatát: egyes járatok ma lassabban közlekednek, mint száz évvel ezelőtt.

Oana-Clara Gheorghiu miniszterelnök-helyettes szerint a reformok elmaradása gazdasági fekete lyukakat hozott létre. A közszféra bérei évente körülbelül 30 milliárd eurót emésztenek fel, miközben a szakszervezetek további emeléseket követelnek.

Bukarest mozgástere szűkebb. A költségvetési hiány tavaly megközelítette a GDP nyolc százalékát, az államadós-besorolás pedig mindössze egy fokozattal áll a bóvli kategória felett. A Fitch júliusban a legalacsonyabb befektetésre ajánlott szinten tartotta Romániát.

Az AUR profitálhat a válságból

A PSD és a jobbközép pártok közötti viszony annyira megromlott, hogy a korábbi koalíció helyreállítása nem látszik reálisnak. Nicușor Dan államfő csak olyan miniszterelnököt nevezne ki, aki képes megszerezni a parlament bizalmát.