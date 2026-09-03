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Románia
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Lengyelország

Ez Magyar Péternek nem fog tetszeni: örömködnek a románok, Magyarország milyen kevés uniós pénzt hozott haza – ők bezzeg sokkal többet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bukarest már a rendelkezésére álló összeg közel kétharmadát megszerezte, míg Budapest a támogatási keret alig több mint két százalékához jutott hozzá. Hatalmas különbség alakult ki Románia és Magyarország között a PNRR-pénzek lehívásában.
VG
2026.09.03, 20:20

Románia már közel 13 milliárd eurót szerzett meg a helyreállítási alapból, ezzel a rendelkezésére álló PNRR-keret csaknem 65 százalékát lehívta. Magyarország ehhez képest alig több mint 140 millió eurónál jár, ami a teljes, rendelkezésre álló támogatási keret mindössze 2,15 százaléka.

eurozóna infláció román
Románia látványosan felpörgette a PNRR-program végrehajtását, és már a teljes keret csaknem 65 százalékát lehívta / Fotó: Liesa Johannssen

A TVR szerint Románia már csaknem 13 milliárd eurót szerzett meg a PNRR-ből, vagyis az ország számára rendelkezésre álló teljes, mintegy 20 milliárd eurós keret 64,85 százalékát. 

A bukaresti kormány adatai szerint ebből 8,65 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, további 4,32 milliárd euró pedig hitel.

A PNRR, vagyis az uniós helyreállítási és rezilienciaépítési program egyik legfontosabb célja, hogy a koronavírus-járvány után rendelkezésre álló forrásokból finanszírozza a tagállamok reformjait és beruházásait. A pénzekhez azonban nem automatikusan lehet hozzájutni: az országoknak előre meghatározott mérföldköveket és célokat kell teljesíteniük.

Románia ezen a téren az elmúlt időszakban jelentős előrelépést tett. Dragoș Pîslaru ügyvivő beruházási és európai projektekért felelős miniszter szerint az első három kifizetési kérelemben hat beruházást és 19 reformot kellett teljesíteniük. A negyedik, ötödik és hatodik kérelem már mintegy 113 beruházást és 48 reformot érint.

A román kormány szerint ugyanakkor még vannak problémás területek. Két célkitűzés jelenleg nem teljesült, köztük a bérszabályozásról szóló törvény, egy másik pedig részben valósult meg. Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint a támogatási komponens esetében 90 százalék feletti, a hitelkomponensnél pedig 95 százalék feletti abszorpciót sikerült elérniük.

Nem csak Romániát érte el a pénzeső

A régióban Lengyelország még Romániánál is nagyobb összeget kapott. Varsó eddig 34,15 milliárd eurót vonzott be az 54,71 milliárd eurós keretéből, ami 62,4 százalékos arányt jelent. A lengyel összegből 25,27 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 29,44 milliárd euró pedig hitel.

Bulgária eredménye szerényebb a románnál. Szófiának eredetileg 6,3 milliárd eurót különítettek el kizárólag vissza nem térítendő támogatásként, ebből eddig 4,2 milliárd eurót utalt át az Európai Bizottság.

Magyarország esetében ezzel szemben továbbra is nagyságrendi a különbség. A magyar projektekre eddig valamivel több mint 140 millió euró érkezett meg a 6,51 milliárd eurós rendelkezésre álló támogatási keretből. 

Ez mindössze 2,15 százalékos lehívási arányt jelent.

A régiós összevetés így meglehetősen éles képet mutat: miközben Románia és Lengyelország már a keretük több mint 60 százalékát megszerezte, Magyarország esetében a lehívott összeg továbbra is a rendelkezésre álló források töredéke. A PNRR-pénzek sorsa ezért nemcsak uniós pénzügyi kérdés, hanem a beruházások és a gazdasági növekedés szempontjából is komoly jelentőséggel bír.

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Lezárult az uniós pénzekért indított három hónapos hajrá. Magyar Péter szerint a kormány minden vállalását teljesítette, és ezzel a lendülettel hazánk több ezermilliárd forintnyi támogatást szerezhet meg hamarosan.

 

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