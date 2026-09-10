Deviza
EUR/HUF364,03 -0,04% USD/HUF312,79 -0,06% GBP/HUF424,09 0% CHF/HUF386,7 +0,04% PLN/HUF84,36 -0,05% RON/HUF69,3 -0,06% CZK/HUF15,01 -0,01% EUR/HUF364,03 -0,04% USD/HUF312,79 -0,06% GBP/HUF424,09 0% CHF/HUF386,7 +0,04% PLN/HUF84,36 -0,05% RON/HUF69,3 -0,06% CZK/HUF15,01 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szélerőmű
szélturbina
szélenergia

Előkerült két nyugat-európai cég neve, könnyen lehet, hogy Magyarországon is ők építik meg a szélkerekeket: Romániában éppen most állítják fel a legnagyobb széltornyokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hét, rekordméretű szélturbina épülhet Romániában, és Magyarországon is újabb szélerőművek jöhetnek. A 2000 lakosú Bőny akár hét új széltornyot is fogadhat. A romániai beruházás turbinái egyenként 7 megawattosak lesznek, és 2027-ben állhatnak üzembe.
VG
2026.09.10, 07:20

Újabb szélerőművet építenek Romániában, Konstanca megyében. A Cobadin 1 nevet viselő létesítményben hét darab E-175 EP5 E2 típusú turbinát fognak felállítani – írja a Maszol.

szélenergia, szélkerék, széltorony, szélturbina, román
Újabb szélerőművet építenek Romániában/Fotó: AFP /  AFP

Románia az egyik legfontosabb fejlődő piac 

Ezek lesznek a legnagyobb ilyen berendezések Romániában: 

  • a rotorjuk átmérője 175 méter, 
  • a beépített teljesítményük pedig 7 MW. 

Az üzemeltetésük nagyon gazdaságos, mivel közepes és gyenge szélben is képesek jelentős mennyiségű villanyáramot termelni. A szélerőmű termelési kapacitása 49 MW lesz, a tervek szerint 2027 augusztusában fogják üzembe helyezni. A beruházó, a francia Qair, a napokban írta alá a szerződést a német Enerconnal, a turbinák gyártójával.

„Románia az egyik legfontosabb fejlődő piac Európában az Enercon számára. Ez a siker egyértelmű bizonyítéka a versenyképességünknek, és megerősíti pozíciónkat a régióban, ahol az Enercon már erős helyi struktúrával rendelkezik”

– nyilatkozta Toraf Pohl, az Enercon CNE nemzetközi értékesítési igazgatója.

Jelenleg ugyancsak Konstanca megyében, Pecineaga község határában állnak a legnagyobb hazai szélturbinák. Ezek Siemens Gamesa SG 6.6-170 típusúak, a rotorjuk átmérője 170 méter, a teljes magasságuk 220 méter, a beépített teljesítményük pedig 6,6 MW. Az Eurowind Energy tulajdonában levő dobrudzsai turbinaparkban nyolc darab van belőlük.

A beépített teljesítmények alapján, jelenleg, 3291,16 MW-tal, a szélenergia a harmadik legfontosabb áramforrás Romániában a víz- (6683,84 MW) és a napenergia (4399,81 MW) után.

Tavaly a szélturbinák 6045,9 millió kWh elektromos energiát állítottak elő, közel 5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban, ami a teljes hazai termelés 11,76 százalékának felel meg.

Egyszerre hét széltornyot építhetnek a 2000 fős magyar faluba

Néher András, a kormánypárt egyéni országgyűlési képviselője (Győr-Moson-Sopron megye 02. számú választókerületében) arról számolt be a közösségi oldalán, hogy múlt héten település vezetőkkel egyeztetett az új szélerőmű pályázat kapcsán, ennek pedig az lett a konklúziója, hogy 

Bőny pályázik, Pérnek és Nagyszentjános viszont még várnia kell.

Kiírták a szélerőmű-pályázatokat! Bőny, Pér és Nagyszentjános települések fekvése ideális szélerőművek építéséhez és gyakorlatilag startra készen várták a 700 MW-os új, most megjelent pályázati kiírást – írta Néher András.

Kiderült, hogy Pérnek és Nagyszentjánosnak előreláthatólag még várnia kell 2027 tavaszáig, hogy elkészüljön a becsatlakozási pont fejlesztése. De Bőny ebből a szempontból szerencsésebb helyzetből indul a pályázaton, mert az Ácson lévő csatlakozási pont most tud fogadni 50 megawattnyi energiát, ami tíz szélerőművet jelent.

Ebből Bőny hetet tud vállalni.

Egy 2000 fős községről van szó Győr-Moson-Sopron vármegyében, a Győri járásban. Igaz, itt már régóta működnek szélturbinák. A térségében található,

  • 13 toronyból álló,
  • 25 megawatt összteljesítménnyel rendelkező szélerőműpark
  • 2019 áprilisában akvizíció során került az Alteo tulajdonába.

A beruházást a tőzsdei cég részben a 2019. március 25-én lezárult, 2 milliárd forintos zártkörű tőkeemelés során befolyt összegből finanszírozta. A szélerőműpark megvásárlásával az Alteo akkor csaknem megduplázta addigi megújuló energiaforrásokat hasznosító portfóliójának kapacitását.

Hogy most melyik befektető építene még hét szélturbinát Bőny mellé, az egyelőre nem ismert. A tiszás politikus csak annyit jegyzett meg, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiírt szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázat fut, az önkormányzatok a pályázó céggel kapcsolatban állnak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu