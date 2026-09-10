Előkerült két nyugat-európai cég neve, könnyen lehet, hogy Magyarországon is ők építik meg a szélkerekeket: Romániában éppen most állítják fel a legnagyobb széltornyokat
Újabb szélerőművet építenek Romániában, Konstanca megyében. A Cobadin 1 nevet viselő létesítményben hét darab E-175 EP5 E2 típusú turbinát fognak felállítani – írja a Maszol.
Románia az egyik legfontosabb fejlődő piac
Ezek lesznek a legnagyobb ilyen berendezések Romániában:
- a rotorjuk átmérője 175 méter,
- a beépített teljesítményük pedig 7 MW.
Az üzemeltetésük nagyon gazdaságos, mivel közepes és gyenge szélben is képesek jelentős mennyiségű villanyáramot termelni. A szélerőmű termelési kapacitása 49 MW lesz, a tervek szerint 2027 augusztusában fogják üzembe helyezni. A beruházó, a francia Qair, a napokban írta alá a szerződést a német Enerconnal, a turbinák gyártójával.
„Románia az egyik legfontosabb fejlődő piac Európában az Enercon számára. Ez a siker egyértelmű bizonyítéka a versenyképességünknek, és megerősíti pozíciónkat a régióban, ahol az Enercon már erős helyi struktúrával rendelkezik”
– nyilatkozta Toraf Pohl, az Enercon CNE nemzetközi értékesítési igazgatója.
Jelenleg ugyancsak Konstanca megyében, Pecineaga község határában állnak a legnagyobb hazai szélturbinák. Ezek Siemens Gamesa SG 6.6-170 típusúak, a rotorjuk átmérője 170 méter, a teljes magasságuk 220 méter, a beépített teljesítményük pedig 6,6 MW. Az Eurowind Energy tulajdonában levő dobrudzsai turbinaparkban nyolc darab van belőlük.
A beépített teljesítmények alapján, jelenleg, 3291,16 MW-tal, a szélenergia a harmadik legfontosabb áramforrás Romániában a víz- (6683,84 MW) és a napenergia (4399,81 MW) után.
Tavaly a szélturbinák 6045,9 millió kWh elektromos energiát állítottak elő, közel 5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban, ami a teljes hazai termelés 11,76 százalékának felel meg.
Egyszerre hét széltornyot építhetnek a 2000 fős magyar faluba
Néher András, a kormánypárt egyéni országgyűlési képviselője (Győr-Moson-Sopron megye 02. számú választókerületében) arról számolt be a közösségi oldalán, hogy múlt héten település vezetőkkel egyeztetett az új szélerőmű pályázat kapcsán, ennek pedig az lett a konklúziója, hogy
Bőny pályázik, Pérnek és Nagyszentjános viszont még várnia kell.
Kiírták a szélerőmű-pályázatokat! Bőny, Pér és Nagyszentjános települések fekvése ideális szélerőművek építéséhez és gyakorlatilag startra készen várták a 700 MW-os új, most megjelent pályázati kiírást – írta Néher András.
Kiderült, hogy Pérnek és Nagyszentjánosnak előreláthatólag még várnia kell 2027 tavaszáig, hogy elkészüljön a becsatlakozási pont fejlesztése. De Bőny ebből a szempontból szerencsésebb helyzetből indul a pályázaton, mert az Ácson lévő csatlakozási pont most tud fogadni 50 megawattnyi energiát, ami tíz szélerőművet jelent.
Ebből Bőny hetet tud vállalni.
Egy 2000 fős községről van szó Győr-Moson-Sopron vármegyében, a Győri járásban. Igaz, itt már régóta működnek szélturbinák. A térségében található,
- 13 toronyból álló,
- 25 megawatt összteljesítménnyel rendelkező szélerőműpark
- 2019 áprilisában akvizíció során került az Alteo tulajdonába.
A beruházást a tőzsdei cég részben a 2019. március 25-én lezárult, 2 milliárd forintos zártkörű tőkeemelés során befolyt összegből finanszírozta. A szélerőműpark megvásárlásával az Alteo akkor csaknem megduplázta addigi megújuló energiaforrásokat hasznosító portfóliójának kapacitását.
Hogy most melyik befektető építene még hét szélturbinát Bőny mellé, az egyelőre nem ismert. A tiszás politikus csak annyit jegyzett meg, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiírt szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázat fut, az önkormányzatok a pályázó céggel kapcsolatban állnak.