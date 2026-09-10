Előkerült két nyugat-európai cég neve, könnyen lehet, hogy Magyarországon is ők építik meg a szélkerekeket: Romániában éppen most állítják fel a legnagyobb széltornyokat

Újabb szélerőművet építenek Romániában, Konstanca megyében. A Cobadin 1 nevet viselő létesítményben hét darab E-175 EP5 E2 típusú turbinát fognak felállítani – írja a Maszol.

Újabb szélerőművet építenek Romániában/Fotó: AFP / AFP

Románia az egyik legfontosabb fejlődő piac

Ezek lesznek a legnagyobb ilyen berendezések Romániában:

a rotorjuk átmérője 175 méter,

a beépített teljesítményük pedig 7 MW.

Az üzemeltetésük nagyon gazdaságos, mivel közepes és gyenge szélben is képesek jelentős mennyiségű villanyáramot termelni. A szélerőmű termelési kapacitása 49 MW lesz, a tervek szerint 2027 augusztusában fogják üzembe helyezni. A beruházó, a francia Qair, a napokban írta alá a szerződést a német Enerconnal, a turbinák gyártójával.

„Románia az egyik legfontosabb fejlődő piac Európában az Enercon számára. Ez a siker egyértelmű bizonyítéka a versenyképességünknek, és megerősíti pozíciónkat a régióban, ahol az Enercon már erős helyi struktúrával rendelkezik”

– nyilatkozta Toraf Pohl, az Enercon CNE nemzetközi értékesítési igazgatója.

Jelenleg ugyancsak Konstanca megyében, Pecineaga község határában állnak a legnagyobb hazai szélturbinák. Ezek Siemens Gamesa SG 6.6-170 típusúak, a rotorjuk átmérője 170 méter, a teljes magasságuk 220 méter, a beépített teljesítményük pedig 6,6 MW. Az Eurowind Energy tulajdonában levő dobrudzsai turbinaparkban nyolc darab van belőlük.

A beépített teljesítmények alapján, jelenleg, 3291,16 MW-tal, a szélenergia a harmadik legfontosabb áramforrás Romániában a víz- (6683,84 MW) és a napenergia (4399,81 MW) után.

Tavaly a szélturbinák 6045,9 millió kWh elektromos energiát állítottak elő, közel 5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban, ami a teljes hazai termelés 11,76 százalékának felel meg.

Egyszerre hét széltornyot építhetnek a 2000 fős magyar faluba

Néher András, a kormánypárt egyéni országgyűlési képviselője (Győr-Moson-Sopron megye 02. számú választókerületében) arról számolt be a közösségi oldalán, hogy múlt héten település vezetőkkel egyeztetett az új szélerőmű pályázat kapcsán, ennek pedig az lett a konklúziója, hogy

Bőny pályázik, Pérnek és Nagyszentjános viszont még várnia kell.

Kiírták a szélerőmű-pályázatokat! Bőny, Pér és Nagyszentjános települések fekvése ideális szélerőművek építéséhez és gyakorlatilag startra készen várták a 700 MW-os új, most megjelent pályázati kiírást – írta Néher András.