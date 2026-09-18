Fenyeget a Fitch: komoly bajban van szomszédunk, bóvliba vághatják Romániát – csak így kerülhetik el a bajt

Romániának most már nagyon gyorsan kellene cselekednie, ha el akarja kerülni államadósságának leminősítését a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába - közölte pénteken a Fitch Ratings.

A négy nyelven beszélő Siegfried Muresan kormányalakítása révén kerülhetné el Románia a bóvliba kerülést / Fotó: Andrei Pungovschi

Most már kezd húsba vágni a román politikai válság

A hitelminősítő szerint a hónapok óta tartó román politikai válság súlyosan veszélyezteti az ország fiskális hitelességét, miközben a költségvetési hiány csökkentéséhez szükséges reformok végrehajtása is bizonytalanná vált.

A Fitch elemzője, Malgorzata Krzywicka szerint a következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy

a román kormány képes-e tovább mérsékelni a költségvetési hiányt,

illetve olyan hiteles fiskális programot bemutatni,

amely hosszabb távon is fenntartható pályára állítja az államadósságot. A hitelminősítő legközelebb 2027 januárjában vizsgálja felül Románia adósbesorolását.

Románia amúgy mindössze két hónapja kerülte el a leminősítést. Azóta azonban a politikai helyzet tovább romlott:

a parlamenti többséggel rendelkező új kormány megalakítására tett kísérletek sorra kudarcot vallottak, ami előrehozott választások lehetőségét is felveti.

A Fitch szerint minél tovább marad működőképes kormány nélkül az ország, annál inkább megkérdőjeleződik a költségvetési politika kiszámíthatósága és az államháztartási kiigazítás végrehajtásának képessége.

Nem oldódik a patthelyzet

Nicusor Dan államfő ugyan új miniszterelnök-jelöltként nevezte meg Siegfried Muresan európai parlamenti képviselőt, de az Erdélyben született, négy nyelven beszélő, édesanyja révén félig német származású Muresan országgyűlési támogatottsága meglehetősen bizonytalan.

A legnagyobb parlamenti erőnek számító szociáldemokraták már jelezték, hogy várhatóan nem támogatják a jelöltet, így teljesen bizonytalanná vált, hogy sikerül-e stabil kormányt alakítani.

A Székely Hon pedig arról ír, hogy Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke ugyan azt közölte, hogy támogatnák az új kormányt, ám semmi esetre sem kérnek a magyar gyűlölő AUR (Románok Egyesüléséért Szövetség) és más szélsőséges pártok szavazataiból.