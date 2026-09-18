Fenyeget a Fitch: komoly bajban van szomszédunk, bóvliba vághatják Romániát – csak így kerülhetik el a bajt
Romániának most már nagyon gyorsan kellene cselekednie, ha el akarja kerülni államadósságának leminősítését a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába - közölte pénteken a Fitch Ratings.
Most már kezd húsba vágni a román politikai válság
A hitelminősítő szerint a hónapok óta tartó román politikai válság súlyosan veszélyezteti az ország fiskális hitelességét, miközben a költségvetési hiány csökkentéséhez szükséges reformok végrehajtása is bizonytalanná vált.
A Fitch elemzője, Malgorzata Krzywicka szerint a következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy
- a román kormány képes-e tovább mérsékelni a költségvetési hiányt,
- illetve olyan hiteles fiskális programot bemutatni,
amely hosszabb távon is fenntartható pályára állítja az államadósságot. A hitelminősítő legközelebb 2027 januárjában vizsgálja felül Románia adósbesorolását.
Románia amúgy mindössze két hónapja kerülte el a leminősítést. Azóta azonban a politikai helyzet tovább romlott:
a parlamenti többséggel rendelkező új kormány megalakítására tett kísérletek sorra kudarcot vallottak, ami előrehozott választások lehetőségét is felveti.
A Fitch szerint minél tovább marad működőképes kormány nélkül az ország, annál inkább megkérdőjeleződik a költségvetési politika kiszámíthatósága és az államháztartási kiigazítás végrehajtásának képessége.
Nem oldódik a patthelyzet
Nicusor Dan államfő ugyan új miniszterelnök-jelöltként nevezte meg Siegfried Muresan európai parlamenti képviselőt, de az Erdélyben született, négy nyelven beszélő, édesanyja révén félig német származású Muresan országgyűlési támogatottsága meglehetősen bizonytalan.
A legnagyobb parlamenti erőnek számító szociáldemokraták már jelezték, hogy várhatóan nem támogatják a jelöltet, így teljesen bizonytalanná vált, hogy sikerül-e stabil kormányt alakítani.
A Székely Hon pedig arról ír, hogy Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke ugyan azt közölte, hogy támogatnák az új kormányt, ám semmi esetre sem kérnek a magyar gyűlölő AUR (Románok Egyesüléséért Szövetség) és más szélsőséges pártok szavazataiból.
Ha a kormányalakítás ismét kudarcba fullad, az tovább növeli a politikai bizonytalanságot és ezzel együtt az államadósság leminősítésének kockázatát.
A Fitch jelenleg a befektetésre ajánlott kategória legalacsonyabb fokozatán, BBB- szinten tartja nyilván Romániát, negatív kilátással.
A besorolás fenntartásának feltételei hétről hétre szigorodnak, mivel a politikai válság már május óta tart, amikor megbukott Ilie Bolojan miniszterelnök kormánya. Bár Bolojan ügyvezetőként továbbra is hivatalban van, korlátozott jogkörrel rendelkezik.
Jelentősek a fiskális kihívások
A Fitch becslése szerint a 2026-os költségvetési hiány a GDP 5,9 százaléka lehet, ami ugyan alacsonyabb a kormány 6,2 százalékos céljánál, de még mindig jóval meghaladja az európai uniós normákat.
A hitelminősítő szerint a középtávú adósságstabilizáláshoz további mintegy 1,5 százalékpontnyi GDP-arányos költségvetési korrekcióra lenne szükség.
Kiemelten fontos lesz a 2027-es költségvetés kidolgozása, valamint egy hiteles terv bemutatása arra, hogyan csökkenhet a hiány az uniós elvárásoknak megfelelő, 3 százalékos szint közelébe.
A Fitch szerint a hiány leszorításának egyik legfontosabb eszköze az adóbeszedés hatékonyságának javítása lehet. Úgy véli, hogy a kiadási oldalon már korlátozott a további megszorítások lehetősége, mivel a kabinet korábban már számos költségcsökkentő intézkedést hajtott végre.
A hitelminősítőt az is aggasztja, hogy a mintegy 430 milliárd dolláros GDP-vel rendelkező román gazdaság növekedése nagyon lelassult.
Az ország nehezen tud kilábalni a recesszióból, miközben az Európai Unió legmagasabb inflációs rátájával küzd.
A Fitch úgy látja, a gyorsabb gazdasági növekedés önmagában nem elegendő a problémák megoldására, mivel a szükséges költségvetési korrekció mértéke jóval nagyobb annál, mint amit a növekedésből származó többletbevételek fedezni tudnának. A hitelminősítő arra számít, hogy a román gazdaság 2026-ban még enyhén zsugorodik, és csak 2027-ben indulhat meg a fellendülés, de akkor sem éri el a járvány előtti növekedés ütemét.
A pénzügyi piacok is rendkívül óvatosak. A román államkötvényeket a befektetők gyakorlatilag már a bóvli kategóriához hasonlóan árazzák, emiatt az ország az Európai Unión belül a legmagasabb finanszírozási költségekkel kénytelen megküzdeni.
A piacok reakciója egyelőre viszonylag visszafogott, elsősorban a költségvetési hiány idei javulása és az uniós források folyamatos beáramlása miatt. Ezek olyan pénzügyi védőhálót jelentenek, amelyek egyelőre lehetővé teszik Románia számára a tőkepiaci finanszírozás fenntartását - emeli ki a Fitch.