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patthelyzet
Románia
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Fitch

Fenyeget a Fitch: komoly bajban van szomszédunk, bóvliba vághatják Romániát – csak így kerülhetik el a bajt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bajban van keleti szomszédunk. Ha a politikai patthelyzet rövid időn belül nem oldódik meg, Románia 2027 elején bóvliba kerülhet, azaz elveszítheti befektetési ajánlású hitelminősítését, ami jelentősen növelné az ország finanszírozási költségét.
Murányi Ernő
2026.09.18, 16:40

Romániának most már nagyon gyorsan kellene cselekednie, ha el akarja kerülni államadósságának leminősítését a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába - közölte pénteken a Fitch Ratings.

ROMÁN bóvli Siegfried Muresan on Sept. 18.
A négy nyelven beszélő Siegfried Muresan kormányalakítása révén kerülhetné el Románia a bóvliba kerülést /  Fotó: Andrei Pungovschi

Most már kezd húsba vágni a román politikai válság

A hitelminősítő szerint a hónapok óta tartó román politikai válság súlyosan veszélyezteti az ország fiskális hitelességét, miközben a költségvetési hiány csökkentéséhez szükséges reformok végrehajtása is bizonytalanná vált. 

A Fitch elemzője, Malgorzata Krzywicka szerint a következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy 

  • a román kormány képes-e tovább mérsékelni a költségvetési hiányt, 
  • illetve olyan hiteles fiskális programot bemutatni, 

amely hosszabb távon is fenntartható pályára állítja az államadósságot. A hitelminősítő legközelebb 2027 januárjában vizsgálja felül Románia adósbesorolását.

Románia amúgy mindössze két hónapja kerülte el a leminősítést. Azóta azonban a politikai helyzet tovább romlott: 

a parlamenti többséggel rendelkező új kormány megalakítására tett kísérletek sorra kudarcot vallottak, ami előrehozott választások lehetőségét is felveti. 

A Fitch szerint minél tovább marad működőképes kormány nélkül az ország, annál inkább megkérdőjeleződik a költségvetési politika kiszámíthatósága és az államháztartási kiigazítás végrehajtásának képessége.

Nem oldódik a patthelyzet

Nicusor Dan államfő ugyan új miniszterelnök-jelöltként nevezte meg Siegfried Muresan európai parlamenti képviselőt, de az Erdélyben született, négy nyelven beszélő, édesanyja révén félig német származású Muresan országgyűlési támogatottsága meglehetősen bizonytalan. 

A legnagyobb parlamenti erőnek számító szociáldemokraták már jelezték, hogy várhatóan nem támogatják a jelöltet, így teljesen bizonytalanná vált, hogy sikerül-e stabil kormányt alakítani. 

A Székely Hon pedig arról ír, hogy Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke ugyan azt közölte, hogy támogatnák az új kormányt, ám semmi esetre sem kérnek a magyar gyűlölő AUR (Románok Egyesüléséért Szövetség) és más szélsőséges pártok szavazataiból. 

Fragmented Structure | Options for majority in Romanian parliament are limited
A parlamenti frakciók a román parlamentben (UDMR=RMDSZ) / Fotó: Parliament website, Bloomberg ca

Ha a kormányalakítás ismét kudarcba fullad, az tovább növeli a politikai bizonytalanságot és ezzel együtt az államadósság leminősítésének kockázatát. 

A Fitch jelenleg a befektetésre ajánlott kategória legalacsonyabb fokozatán, BBB- szinten tartja nyilván Romániát, negatív kilátással.

 A besorolás fenntartásának feltételei hétről hétre szigorodnak, mivel a politikai válság már május óta tart, amikor megbukott Ilie Bolojan miniszterelnök kormánya. Bár Bolojan ügyvezetőként továbbra is hivatalban van, korlátozott jogkörrel rendelkezik.

Jelentősek a fiskális kihívások 

A Fitch becslése szerint a 2026-os költségvetési hiány a GDP 5,9 százaléka lehet, ami ugyan alacsonyabb a kormány 6,2 százalékos céljánál, de még mindig jóval meghaladja az európai uniós normákat.

 A hitelminősítő szerint a középtávú adósságstabilizáláshoz további mintegy 1,5 százalékpontnyi GDP-arányos költségvetési korrekcióra lenne szükség. 

Kiemelten fontos lesz a 2027-es költségvetés kidolgozása, valamint egy hiteles terv bemutatása arra, hogyan csökkenhet a hiány az uniós elvárásoknak megfelelő, 3 százalékos szint közelébe.

A Fitch szerint a hiány leszorításának egyik legfontosabb eszköze az adóbeszedés hatékonyságának javítása lehet. Úgy véli, hogy a kiadási oldalon már korlátozott a további megszorítások lehetősége, mivel a kabinet korábban már számos költségcsökkentő intézkedést hajtott végre.

A hitelminősítőt az is aggasztja, hogy a mintegy 430 milliárd dolláros GDP-vel rendelkező román gazdaság növekedése nagyon lelassult. 

Az ország nehezen tud kilábalni a recesszióból, miközben az Európai Unió legmagasabb inflációs rátájával küzd. 

A Fitch úgy látja, a gyorsabb gazdasági növekedés önmagában nem elegendő a problémák megoldására, mivel a szükséges költségvetési korrekció mértéke jóval nagyobb annál, mint amit a növekedésből származó többletbevételek fedezni tudnának. A hitelminősítő arra számít, hogy a román gazdaság 2026-ban még enyhén zsugorodik, és csak 2027-ben indulhat meg a fellendülés, de akkor sem éri el a járvány előtti növekedés ütemét. 

A pénzügyi piacok is rendkívül óvatosak. A román államkötvényeket a befektetők gyakorlatilag már a bóvli kategóriához hasonlóan árazzák, emiatt az ország az Európai Unión belül a legmagasabb finanszírozási költségekkel kénytelen megküzdeni. 

Romania Pays Highest Borrowing Costs in the EU
Hitelfelvételi költségek a régió országaiban / Fotó: Bloomberg

A piacok reakciója egyelőre viszonylag visszafogott, elsősorban a költségvetési hiány idei javulása és az uniós források folyamatos beáramlása miatt. Ezek olyan pénzügyi védőhálót jelentenek, amelyek egyelőre lehetővé teszik Románia számára a tőkepiaci finanszírozás fenntartását - emeli ki a Fitch.

 

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