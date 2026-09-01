Az utolsó pillanatban jött a mentőöv: több száz dolgozó állását mentheti meg a román állami gázóriás Erdélyben – nagy tervei vannak a legendás gyárral a Romgaznak

A Romgaz szeptember 1-jén lezárja az Azomures működő üzletágának átvételét, ami több száz, korábban veszélybe került munkahely megőrzésére adhat esélyt a marosvásárhelyi műtrágyakombinátnál. A román állami gázipari vállalat célja a termelés újraindítása és hosszú távú fenntartása, miután az Azomures korábbi tulajdonosa, a svájci Ameropa még tavasszal a gyár bezárását helyezte kilátásba.

Az utolsó pillanatban jött a mentőöv: több száz dolgozó állását mentheti meg a román állami gázóriás, a Romgaz / Fotó: Facebook / Azomures

A Romgaz és az Azomures május 29-én írta alá az üzletág-átruházási megállapodást, amely nem a teljes vállalat megvásárlását jelenti. A román állami cég azokat az eszközöket, szerződéseket és munkavállalókat veszi át, amelyek a műtrágyagyártás folytatásához szükségesek.

A tranzakció lezárásához több feltételnek is teljesülnie kellett. A Romgaz részvényeseinek jóvá kellett hagyniuk az ügyletet, szükség volt a román versenyhatóság feltétel nélküli engedélyére, valamint a külföldi közvetlen befektetéseket vizsgáló bizottság jóváhagyására is. Az utolsó szükséges engedély augusztus 28-án érkezett meg, így a szerződésben rögzített ütemezés szerint szeptember 1-jén lezárható az átvétel – írja a Romania-Insider.

A legnagyobb tét a munkahelyek és maga a termelés megőrzése. Az Azomuresnek korábban mintegy 920 alkalmazottja volt, közülük körülbelül 800-an kényszerszabadságra kerültek.

A vállalat vezetése márciusban olyan kollektív elbocsátási eljárást indított, amely akár 865 dolgozót is érinthetett volna.

Az új tulajdonosi helyzet ezért több száz munkavállaló számára jelenthet esélyt arra, hogy visszatérjen az üzemszerű termelés. A Romgaz ugyanakkor nem közölte, hogy pontosan hány Azomures-dolgozót vesz át, így egyelőre nem állítható, hogy a korábban veszélybe került valamennyi állás megmarad. Az Azomures Románia legnagyobb műtrágyagyártója és egyben az ország egyik legnagyobb ipari földgázfogyasztója. Teljes kapacitáson évente mintegy 1,6 millió tonna műtrágya előállítására képes, ehhez hozzávetőleg 1,2 milliárd köbméter földgázt használ fel.

A kombinát működése azonban évek óta bizonytalan. A termelést 2021 decemberében a magas gázárak miatt állították le, majd több alkalommal részlegesen újraindították, később ismét leállították. Az Azomures 2023-ban 72,6 millió lejes, 2024-ben pedig már 505,8 millió lejes veszteséget könyvelt el.