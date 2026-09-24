Meglepetéssel rukkolt elő a divatóriás, erre senki nem számított: legyőzte a Sheint a magyarok egyik kedvenc áruházlánca – keresik az állukat az elemzők

Meglepetéssel rukkolt elő a svéd divatóriás: a ruhakereskedő H&M harmadik negyedéves üzemi eredménye 6,04 milliárd svéd koronára (kb. 195,5 milliárd forint) nőtt a június–augusztusi időszakban, szemben az egy évvel korábbi 4,91 milliárd koronával. Az elemzői konszenzus átlagosan 5,14 milliárd koronás üzemi eredményre vonatkozott. A ruházati kiskereskedő közlése szerint a bruttó árrés is javult: a harmadik negyedévben 54 százalék volt az egy évvel korábbi 52,9 százalék után. Az elemzők 53,4 százalékos árrést vártak.

Meglepetést okozott a ruhakereskedő svéd óriás, a H&M - van élet a Sheinen túl is (illusztráció)

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A beszerzés hatékonyabbá tétele a lényeg a ruhakereskedő főnöke szerint

A H&M értékesítései helyi valutában számolva 1 százalékkal nőttek a negyedévben. A vállalat szerint szeptemberben szintén 1 százalékos értékesítési növekedésre számítanak helyi valutákban mérve. Daniel Erver vezérigazgató szerint a beszerzés, a költségkontroll és a működési hatékonyság javítása egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a vállalat nyereségesebbé vált. Erver szerint ugyan az értékesítés a negyedévben kedvező irányba mozdult, a vállalat előtt további lehetőségek állnak a forgalom növelésére – összegzi a Reuters.

A vezérigazgató kiemelte, hogy a H&M növeli az idény közben beszerzett ruházati termékek arányát. Ezzel gyorsabban szeretnének reagálni a divattrendekre, a fogyasztói ízlés változására és az egyre kiszámíthatatlanabb időjárásra.

Erver 2024 januárjában vette át a vezérigazgatói posztot azzal a feladattal, hogy javítsa a vállalat jövedelmezőségét és erősítse a márkát. A befektetők ugyanakkor azt várják, hogy a H&M a növekedést is újra fel tudja gyorsítani az olyan versenytársak mellett, mint a Shein és az Inditex tulajdonában lévő Zara.

Hozzányúltak az üzlethálózathoz

A H&M eközben folytatja üzlethálózatának átalakítását is. A vállalat szerint a hosszú távú pozíció és jövedelmezőség erősítése érdekében optimalizálják az üzletportfóliót: több üzletet korszerűsítenek és új üzleteket is nyitnak, miközben más egységeket bezárnak.

A harmadik negyedév elején 128-cal kevesebb üzlete volt a csoportnak, mint egy évvel korábban, a negyedév végén pedig már 95-tel kevesebb. Az összehasonlítást ugyanakkor befolyásolja, hogy 2025-ben bezárták valamennyi Monki üzletet.

A H&M arra számít, hogy az üzlethálózat optimalizálásának értékesítési hatása a teljes 2026-os pénzügyi évben enyhén pozitív lesz.