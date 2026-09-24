Meglepetéssel rukkolt elő a divatóriás, erre senki nem számított: legyőzte a Sheint a magyarok egyik kedvenc áruházlánca – keresik az állukat az elemzők
Meglepetéssel rukkolt elő a svéd divatóriás: a ruhakereskedő H&M harmadik negyedéves üzemi eredménye 6,04 milliárd svéd koronára (kb. 195,5 milliárd forint) nőtt a június–augusztusi időszakban, szemben az egy évvel korábbi 4,91 milliárd koronával. Az elemzői konszenzus átlagosan 5,14 milliárd koronás üzemi eredményre vonatkozott. A ruházati kiskereskedő közlése szerint a bruttó árrés is javult: a harmadik negyedévben 54 százalék volt az egy évvel korábbi 52,9 százalék után. Az elemzők 53,4 százalékos árrést vártak.
A beszerzés hatékonyabbá tétele a lényeg a ruhakereskedő főnöke szerint
A H&M értékesítései helyi valutában számolva 1 százalékkal nőttek a negyedévben. A vállalat szerint szeptemberben szintén 1 százalékos értékesítési növekedésre számítanak helyi valutákban mérve. Daniel Erver vezérigazgató szerint a beszerzés, a költségkontroll és a működési hatékonyság javítása egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a vállalat nyereségesebbé vált. Erver szerint ugyan az értékesítés a negyedévben kedvező irányba mozdult, a vállalat előtt további lehetőségek állnak a forgalom növelésére – összegzi a Reuters.
A vezérigazgató kiemelte, hogy a H&M növeli az idény közben beszerzett ruházati termékek arányát. Ezzel gyorsabban szeretnének reagálni a divattrendekre, a fogyasztói ízlés változására és az egyre kiszámíthatatlanabb időjárásra.
Erver 2024 januárjában vette át a vezérigazgatói posztot azzal a feladattal, hogy javítsa a vállalat jövedelmezőségét és erősítse a márkát. A befektetők ugyanakkor azt várják, hogy a H&M a növekedést is újra fel tudja gyorsítani az olyan versenytársak mellett, mint a Shein és az Inditex tulajdonában lévő Zara.
Hozzányúltak az üzlethálózathoz
A H&M eközben folytatja üzlethálózatának átalakítását is. A vállalat szerint a hosszú távú pozíció és jövedelmezőség erősítése érdekében optimalizálják az üzletportfóliót: több üzletet korszerűsítenek és új üzleteket is nyitnak, miközben más egységeket bezárnak.
A harmadik negyedév elején 128-cal kevesebb üzlete volt a csoportnak, mint egy évvel korábban, a negyedév végén pedig már 95-tel kevesebb. Az összehasonlítást ugyanakkor befolyásolja, hogy 2025-ben bezárták valamennyi Monki üzletet.
A H&M arra számít, hogy az üzlethálózat optimalizálásának értékesítési hatása a teljes 2026-os pénzügyi évben enyhén pozitív lesz.
2026. augusztus 31-én a H&M csoport 4023 üzletet működtetett, szemben az egy évvel korábbi 4118-cal. Ez 95 üzletes, mintegy 2 százalékos csökkenést jelent. A pénzügyi év első kilenc hónapjában 59 új üzlet nyílt, miközben 137-et bezártak. Egy évvel korábban ugyanezen időszakban 36 új üzlet nyílt és 171 zárt be.
A csoport üzletei közül 247-et franchise-partnerek működtetnek, szemben az egy évvel korábbi 253-mal.
A H&M mögött álló milliárdos Persson család közben fokozatosan növeli részesedését a vállalatban, ami újra felvetette annak lehetőségét, hogy a család a jövőben kivonja a fast fashion céget a tőzsdéről.