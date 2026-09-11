A Wizz Air kér egy kávét: kitört a lázadás a Ryanairnél, magyarázkodhat a vezérigazgató – annyi pénzt szakít O'Leary, hogy azt már a befektetők se tűrték szó nélkül

Komoly ellenállásba ütközött a Ryanair részvényesei körében Michael O’Leary vezérigazgató új javadalmazási csomagja, amelynek értelmében az ír fapados légitársaság vezetője akár 150 millió eurót is kereshet. A Dublinban tartott éves közgyűlésen a befektetők közel 40 százaléka elutasította a 2028 és 2032 közötti időszakra szóló új szerződést. A Ryanair közlése szerint a részvényesek 60,7 százaléka támogatta a megállapodást, míg 39,3 százalékuk ellene szavazott – írja a Financial Times.

Komoly ellenállásba ütközött a Ryanair részvényesei körében Michael O’Leary vezérigazgató új javadalmazási csomagja/Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A konstrukció a Ryanair vezetőjének jelenlegi javadalmazási rendszerét váltaná fel

Az új csomagot a nyáron dolgozták ki, részben azért, hogy a társaság hosszabb távon is megtartsa O’Learyt. A vezérigazgató 10 millió Ryanair-részvény megvásárlására jogosító opciót kapna, amely a megfelelő feltételek teljesülése esetén legalább 150 millió eurós bevételt jelenthet számára. A konstrukció a Ryanair vezetőjének jelenlegi javadalmazási rendszerét váltaná fel.

A mostani megállapodás alapján O’Leary akár 100 millió eurót is kereshet, ha a légitársaság adózott eredményét megduplázza, vagy ha a vállalat részvényárfolyama 80 százalékkal emelkedik. A 2019-ben bevezetett csomagot annak idején szintén komoly ellenállás fogadta: akkor a Ryanair befektetőinek csaknem fele nem támogatta.

O’Leary többször is megvédte a teljesítményhez kötött javadalmazását. Érvelése szerint az alapfizetése szerény, jelentős összegekhez pedig csak akkor jut hozzá, ha a légitársaság rendkívül ambiciózus pénzügyi célokat teljesít.

„Ha elérjük a célokat, a részvényesek nagyon elégedettek lesznek magukkal”

– mondta.

Az új megállapodás szerint O’Leary akkor válthatná részvényre az opcióit, ha a Ryanair árfolyama elérné a 42 eurót, ami a jelenlegi szinthez képest mintegy kétharmados emelkedést jelentene.

A másik lehetőség, hogy a társaság adózott nyeresége körülbelül 75 százalékkal, 4 milliárd euróra növekedjen.

A vezérigazgatót viszont elsöprő többséggel újraválasztották

Miközben a javadalmazási csomag megosztotta a befektetőket, O’Leary pozícióját szinte minden részvényes támogatta. A csütörtöki közgyűlésen 98,1 százalékos többséggel szavaztak amellett, hogy továbbra is ő vezesse a légitársaságot.