Elszállhatnak a repülőjegyárak, ha tartósan magas marad az olaj ára

A Ryanair szerint komoly drágulás jöhet az európai repülőjegyáraknál, ha az olaj világpiaci ára jövőre is magas marad. Az ír fapados légitársaság arra is figyelmeztetett, hogy a magas üzemanyagköltségek miatt egyes kevésbé felkészült versenytársak akár a működésüket sem tudják majd fenntartani – írja a Guardian.

A Ryanair szerint komoly drágulás jöhet/Fotó: Vémi Zoltán/VG

Óvatos a Ryanair

A légitársaság ezért már most óvatosabban tervez: a március 31-én záruló üzleti évre vonatkozó utasforgalmi célját 216 millióról 214 millió utasra csökkentette. A lépéssel elsősorban azt szeretné mérsékelni, hogy a téli, hagyományosan veszteséges időszakban mennyire legyen kiszolgáltatva az aktuális üzemanyagáraknak.

A repülőgép-üzemanyag ára jelenleg hordónként mintegy 140 dollár körül mozog, ami komoly költségnyomást jelent az ágazat számára.

A nyári repülések ára is megugorhat

A Ryanair arra számít, hogy november és március között nagyjából ugyanannyi utast szállít majd, mint az előző év azonos időszakában. A társaság szerint azonban, ha a magas olajárak egészen 2027 nyaráig kitartanak, annak már az utasok is megérzik a hatását.

A vállalat úgy véli, hogy az európai rövid távú repülőjáratok jegyárai jelentősen emelkedhetnek, mivel a magasabb üzemanyagköltséget a légitársaságoknak valamilyen módon be kell építeniük az áraikba.

A Ryanair szerint különösen azok a konkurensek kerülhetnek nehéz helyzetbe, amelyek nem kötötték le előre megfelelő mértékben az üzemanyag árát. Egyes légitársaságoknak emiatt csökkenteniük kellhet a kapacitásaikat, szélsőséges esetben pedig akár a téli szezont sem élhetik túl.

A Ryanair egyelőre védettebb helyzetben van

A Ryanair helyzete kedvezőbb, mint sok versenytársáé, mivel a társaság a repülőgép-üzemanyag szükségletének mintegy 80 százalékára előre rögzítette az árat. Ezt hordónként 67 dolláros szinten tette meg.

A vállalat ezért arra számít, hogy az idei üzleti évben ismét nyereséges lesz, bár az adózás utáni eredmény várhatóan elmarad a tavalyi rekordtól.

A téli menetrend visszafogása ugyanakkor jelentősen mérsékelheti a veszteségeket: a Ryanair becslése szerint a változtatás mintegy 70-100 millió euróval csökkentheti a téli időszak veszteségét.