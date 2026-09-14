Elszállhatnak a repülőjegyárak, ha tartósan magas marad az olaj ára
A Ryanair szerint komoly drágulás jöhet az európai repülőjegyáraknál, ha az olaj világpiaci ára jövőre is magas marad. Az ír fapados légitársaság arra is figyelmeztetett, hogy a magas üzemanyagköltségek miatt egyes kevésbé felkészült versenytársak akár a működésüket sem tudják majd fenntartani – írja a Guardian.
Óvatos a Ryanair
A légitársaság ezért már most óvatosabban tervez: a március 31-én záruló üzleti évre vonatkozó utasforgalmi célját 216 millióról 214 millió utasra csökkentette. A lépéssel elsősorban azt szeretné mérsékelni, hogy a téli, hagyományosan veszteséges időszakban mennyire legyen kiszolgáltatva az aktuális üzemanyagáraknak.
A repülőgép-üzemanyag ára jelenleg hordónként mintegy 140 dollár körül mozog, ami komoly költségnyomást jelent az ágazat számára.
A nyári repülések ára is megugorhat
A Ryanair arra számít, hogy november és március között nagyjából ugyanannyi utast szállít majd, mint az előző év azonos időszakában. A társaság szerint azonban, ha a magas olajárak egészen 2027 nyaráig kitartanak, annak már az utasok is megérzik a hatását.
A vállalat úgy véli, hogy az európai rövid távú repülőjáratok jegyárai jelentősen emelkedhetnek, mivel a magasabb üzemanyagköltséget a légitársaságoknak valamilyen módon be kell építeniük az áraikba.
A Ryanair szerint különösen azok a konkurensek kerülhetnek nehéz helyzetbe, amelyek nem kötötték le előre megfelelő mértékben az üzemanyag árát. Egyes légitársaságoknak emiatt csökkenteniük kellhet a kapacitásaikat, szélsőséges esetben pedig akár a téli szezont sem élhetik túl.
A Ryanair egyelőre védettebb helyzetben van
A Ryanair helyzete kedvezőbb, mint sok versenytársáé, mivel a társaság a repülőgép-üzemanyag szükségletének mintegy 80 százalékára előre rögzítette az árat. Ezt hordónként 67 dolláros szinten tette meg.
A vállalat ezért arra számít, hogy az idei üzleti évben ismét nyereséges lesz, bár az adózás utáni eredmény várhatóan elmarad a tavalyi rekordtól.
A téli menetrend visszafogása ugyanakkor jelentősen mérsékelheti a veszteségeket: a Ryanair becslése szerint a változtatás mintegy 70-100 millió euróval csökkentheti a téli időszak veszteségét.
Nyáron tovább nőhet az utasforgalom
A társaság közben optimista a nyári időszakkal kapcsolatban. Április és október között 138 millióról 145 millióra növelné utasainak számát, ami több mint 5 százalékos bővülést jelentene.
A jegyárak augusztus és szeptember között ugyanakkor mérsékelten csökkentek az előző évhez képest, összhangban a Ryanair korábbi, júliusi várakozásaival.
A fapados légitársaságok közül a Wizz Air eközben erős növekedésről számolt be: a magyar kötődésű európai diszkont légitársaság augusztusban 25,9 százalékkal több utast szállított, mint egy évvel korábban. A növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy jelentősen bővítette járatkapacitását.
Az easyJet sem teljesen védtelen egy újabb üzemanyagár-sokk esetén, de a társaság előre rögzített árakkal igyekszik tompítani a kerozin drágulásának hatását. A brit diszkont légitársaság 2026-ra jelentős részben már fedezte üzemanyag-szükségletét, miközben a következő időszakokra fokozatosan csökken a biztosított hányad. Ez azt jelenti, hogy ha az olajár tartósan magas marad, a költségnövekedés egyre nagyobb része jelenhet meg közvetlenül a vállalat eredményében. Az easyJet ugyanakkor a 2026-os első féléves eredményközlésében továbbra is a kapacitás bővítését és a bevételek növelését hangsúlyozta.
Egy korábbi incidens miatt is magyarázkodnia kellett a Ryanairnek
A Ryanairnek a nyáron nemcsak az olajárak miatt kellett aggódnia. Júliusban azután kellett megnyugtatnia utasait a repülőgépei biztonságával kapcsolatban, hogy egy rendkívüli fedélzeti incidens során egy utas kis híján kiesett a repülőgép ablakán.
A Thesszalonikiből a München melletti Memmingenbe tartó járaton egy hajtóműhiba következtében törmelék csapódott az egyik akrilablaknak. A 61 éves Ljubisa Karovićot a sérült ablakon keresztül részben kiszippantotta a légáramlat.
Felesége, Svetlana Grković azonban a férfi lábába kapaszkodott, és két másik utas segítségével sikerült visszahúznia őt a gép belsejébe.
A történtek után a Ryanair igyekezett megnyugtatni az utasokat, hogy repülőgépei biztonságosak.
A légitársaság előtt azonban most egy egészen másfajta kihívás áll: ha az olaj ára tartósan magas marad, az egész európai légiközlekedési piac megérezheti annak hatását – és a Ryanair szerint ennek egyik első jele a dráguló repülőjegy lehet.