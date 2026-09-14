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Ryanair
repülőjegyár
olaj

Elszállhatnak a repülőjegyárak, ha tartósan magas marad az olaj ára

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Megdrágulhatnak az európai repülőjegyek, ha jövő nyárig magas marad az olaj ára – figyelmeztet a Ryanair. Az ír fapados szerint a dráguló üzemanyag különösen azokat a légitársaságokat hozhatja nehéz helyzetbe, amelyek nem biztosították előre az üzemanyagárakat, és egyes versenytársak akár a téli szezont sem élhetik túl. A Ryanair közben csökkentette idei utasforgalmi célját, hogy mérsékelje a magas olajárak kockázatát.
VG
2026.09.14, 05:29

A Ryanair szerint komoly drágulás jöhet az európai repülőjegyáraknál, ha az olaj világpiaci ára jövőre is magas marad. Az ír fapados légitársaság arra is figyelmeztetett, hogy a magas üzemanyagköltségek miatt egyes kevésbé felkészült versenytársak akár a működésüket sem tudják majd fenntartani – írja a Guardian.

ryanair
A Ryanair szerint komoly drágulás jöhet/Fotó: Vémi Zoltán/VG

Óvatos a Ryanair

A légitársaság ezért már most óvatosabban tervez: a március 31-én záruló üzleti évre vonatkozó utasforgalmi célját 216 millióról 214 millió utasra csökkentette. A lépéssel elsősorban azt szeretné mérsékelni, hogy a téli, hagyományosan veszteséges időszakban mennyire legyen kiszolgáltatva az aktuális üzemanyagáraknak.

A repülőgép-üzemanyag ára jelenleg hordónként mintegy 140 dollár körül mozog, ami komoly költségnyomást jelent az ágazat számára.

A nyári repülések ára is megugorhat

A Ryanair arra számít, hogy november és március között nagyjából ugyanannyi utast szállít majd, mint az előző év azonos időszakában. A társaság szerint azonban, ha a magas olajárak egészen 2027 nyaráig kitartanak, annak már az utasok is megérzik a hatását.

A vállalat úgy véli, hogy az európai rövid távú repülőjáratok jegyárai jelentősen emelkedhetnek, mivel a magasabb üzemanyagköltséget a légitársaságoknak valamilyen módon be kell építeniük az áraikba.

A Ryanair szerint különösen azok a konkurensek kerülhetnek nehéz helyzetbe, amelyek nem kötötték le előre megfelelő mértékben az üzemanyag árát. Egyes légitársaságoknak emiatt csökkenteniük kellhet a kapacitásaikat, szélsőséges esetben pedig akár a téli szezont sem élhetik túl.

A Ryanair egyelőre védettebb helyzetben van

A Ryanair helyzete kedvezőbb, mint sok versenytársáé, mivel a társaság a repülőgép-üzemanyag szükségletének mintegy 80 százalékára előre rögzítette az árat. Ezt hordónként 67 dolláros szinten tette meg.

A vállalat ezért arra számít, hogy az idei üzleti évben ismét nyereséges lesz, bár az adózás utáni eredmény várhatóan elmarad a tavalyi rekordtól.

A téli menetrend visszafogása ugyanakkor jelentősen mérsékelheti a veszteségeket: a Ryanair becslése szerint a változtatás mintegy 70-100 millió euróval csökkentheti a téli időszak veszteségét.

Nyáron tovább nőhet az utasforgalom

A társaság közben optimista a nyári időszakkal kapcsolatban. Április és október között 138 millióról 145 millióra növelné utasainak számát, ami több mint 5 százalékos bővülést jelentene.

A jegyárak augusztus és szeptember között ugyanakkor mérsékelten csökkentek az előző évhez képest, összhangban a Ryanair korábbi, júliusi várakozásaival.

A fapados légitársaságok közül a Wizz Air eközben erős növekedésről számolt be: a magyar kötődésű európai diszkont légitársaság augusztusban 25,9 százalékkal több utast szállított, mint egy évvel korábban. A növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy jelentősen bővítette járatkapacitását.

Az easyJet sem teljesen védtelen egy újabb üzemanyagár-sokk esetén, de a társaság előre rögzített árakkal igyekszik tompítani a kerozin drágulásának hatását. A brit diszkont légitársaság 2026-ra jelentős részben már fedezte üzemanyag-szükségletét, miközben a következő időszakokra fokozatosan csökken a biztosított hányad. Ez azt jelenti, hogy ha az olajár tartósan magas marad, a költségnövekedés egyre nagyobb része jelenhet meg közvetlenül a vállalat eredményében. Az easyJet ugyanakkor a 2026-os első féléves eredményközlésében továbbra is a kapacitás bővítését és a bevételek növelését hangsúlyozta. 

Egy korábbi incidens miatt is magyarázkodnia kellett a Ryanairnek

A Ryanairnek a nyáron nemcsak az olajárak miatt kellett aggódnia. Júliusban azután kellett megnyugtatnia utasait a repülőgépei biztonságával kapcsolatban, hogy egy rendkívüli fedélzeti incidens során egy utas kis híján kiesett a repülőgép ablakán.

A Thesszalonikiből a München melletti Memmingenbe tartó járaton egy hajtóműhiba következtében törmelék csapódott az egyik akrilablaknak. A 61 éves Ljubisa Karovićot a sérült ablakon keresztül részben kiszippantotta a légáramlat.

Felesége, Svetlana Grković azonban a férfi lábába kapaszkodott, és két másik utas segítségével sikerült visszahúznia őt a gép belsejébe.

A történtek után a Ryanair igyekezett megnyugtatni az utasokat, hogy repülőgépei biztonságosak.

A légitársaság előtt azonban most egy egészen másfajta kihívás áll: ha az olaj ára tartósan magas marad, az egész európai légiközlekedési piac megérezheti annak hatását – és a Ryanair szerint ennek egyik első jele a dráguló repülőjegy lehet.

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