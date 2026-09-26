Vitézy Dávid most nagyon figyel: új sebességmérő rendszert vezettek be Magyarország közvetlen szomszédjában az autópályákon – a Tisza-kormány is éppen ilyet akar

Új sebességmérő rendszert vezettek be Szlovénia több autópályáján: a kamerák már nem egyetlen ponton mérik az autósok tempóját, hanem egy hosszabb útszakaszon számítják ki az átlagsebességet. Az úgynevezett szakaszellenőrzés több olyan útvonalon is működik, amelyet a Horvátország felé tartó magyar autósok is gyakran használnak, a gyorshajtásért pedig akár 1200 eurós bírság is járhat.

Vitézy Dávid most nagyon figyel: új sebességmérő rendszert vezettek be Szlovénia autópályáin – a Tisza-kormány is éppen ilyet akar / Fotó: brunocoelho

Szlovénia szeptember elején kezdte el alkalmazni a Section Control néven ismert rendszert több autópálya-szakaszon. A változás különösen az ország tranzitszerepe miatt lehet fontos: Szlovénián keresztül jelentős forgalom halad Horvátország és az Adria irányába, így a nyaralni induló külföldieknek is érdemes számolniuk az új ellenőrzéssel.

Jelenleg három szakaszon működik az új rendszer:

az A1-es autópályán Logatec és Vrhnika között, Ljubljana irányába,

az A2-esen pedig Ljubljana–Brod és Vodice között Kranj felé,

valamint Grosuplje és Ivancna Gorica között Novo Mesto irányába mérik az átlagsebességet.

Rövidesen egy negyedik ellenőrzött szakasz is csatlakozhat hozzájuk az A1-esen, Podmilj és Locica között.

Már nem működik a fékezés a kamera előtt

A rendszer lényege, hogy a járművet az ellenőrzött szakasz elején és végén is azonosítják, majd a megtett távolság és az ehhez szükséges idő alapján kiszámítják az átlagsebességét. Emiatt a hagyományos traffipaxoknál megszokott módszer, vagyis a kamera előtti hirtelen lassítás már nem segít: ha az autós az ellenőrzött szakasz nagy részén túl gyorsan haladt, az átlagsebesség ezt kimutatja.

Nem minden mérési pont működik ugyanúgy. A Logatec–Vrhnika útvonal zárt ellenőrzési szakasz, míg a két A2-es helyszín nyitott rendszerként működik, ahol lehajtók és felhajtók is találhatók.

Ha egy autó az ilyen szakaszt még a második mérési pont előtt elhagyja, vagy csak az első kamera után hajt fel az autópályára, nem áll rendelkezésre mindkét időadat, így az átlagsebességét sem tudják kiszámítani.

Szlovén autópályán alapesetben 130 kilométer/óra a megengedett legnagyobb sebesség. Az ellenőrzött szakaszokon természetesen mindig az adott helyen kitáblázott korlátozás az irányadó.