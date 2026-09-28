Még ez is, váratlanul leállást rendeltek el a Mercedes-gyárban: egy teljes műszakot törölni kellett, nincs elég alkatrésze a németeknek az S-osztályhoz – Kecskemétről nézve is ijesztő

Alkatrészhiány miatt álltak le a gyártósorok a Mercedes egyik legmodernebb üzemében. A vállalatnak átmenetileg szüneteltetnie kellett a termelést a sindelfingeni gyárban, ahol többek között a legdrágább Mercedes-modellek készülnek – írja a HNA.

Átmenetileg szünetelt a termelés a sindelfingeni gyárban/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Alkatrészhiány miatt állt le a termelés Sindelfingenben

A hiányzó alkatrészek miatt átmenetileg leállt a termelés a Mercedes-Benz egyik legfontosabb németországi üzemében. Pénteken a sindelfingeni központi gyárban egy teljes műszak kiesett. Az alkatrészhiány éppen a Factory 56 nevű üzemet érinti, ahol a Mercedes több csúcskategóriás modelljét gyártja. A stuttgarti vállalat szóvivője megerősítette a termelésben bekövetkezett fennakadást.

„Jelenleg bizonyos, a járműgyártáshoz szükséges alkatrészek esetében ellátási hiány tapasztalható”

– közölte a Mercedes. A vállalat ugyanakkor nem árulta el, pontosan mely alkatrészek hiányoznak, és azt sem, melyik beszállító érintett.

A Mercedes közlése szerint a Factory 56 termelését átmenetileg módosították annak érdekében, hogy stabilizálják az alkatrészellátást és a lehető legnagyobb mértékben biztosítsák a gyártást. A tervek szerint hétfőn már ismét a megszokott rendben folyhat a termelés.

Az S-osztály és a Maybach is itt készül

Az alkatrészhiány a sindelfingeni gyár különösen fontos részét érinti. A 2020-ban megnyitott Factory 56 a Mercedes-Benz egyik legmodernebb összeszerelő üzeme. Itt készülnek többek között a vállalat legmagasabb árkategóriájába tartozó modelljei.

A gyárban készül az S-osztály, valamint a Mercedes-Maybach S-osztály, továbbá az elektromos EQS is. A felső- és luxuskategóriás modellek különösen fontosak a Mercedes számára, mivel ezeknél a járműveknél magasabb az értékesítési ár és jellemzően a haszonkulcs is.

A sindelfingeni telephelyen összesen több mint 31 500 ember dolgozik. A járműgyártás mellett a Mercedes kutatási és fejlesztési tevékenységének jelentős része is itt zajlik. Mintegy 19 ezer munkavállaló dolgozik a termeléshez közvetlenül kapcsolódó területeken.

Nehéz időszakban jött az alkatrészhiány

Egyelőre nincs jele annak, hogy a kieső műszak tartósan visszavetné a termelést. A fennakadás azonban különösen kedvezőtlen időpontban érte a Mercedest.