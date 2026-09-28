Még ez is, váratlanul leállást rendeltek el a Mercedes-gyárban: egy teljes műszakot törölni kellett, nincs elég alkatrésze a németeknek az S-osztályhoz – Kecskemétről nézve is ijesztő
Alkatrészhiány miatt álltak le a gyártósorok a Mercedes egyik legmodernebb üzemében. A vállalatnak átmenetileg szüneteltetnie kellett a termelést a sindelfingeni gyárban, ahol többek között a legdrágább Mercedes-modellek készülnek – írja a HNA.
Alkatrészhiány miatt állt le a termelés Sindelfingenben
A hiányzó alkatrészek miatt átmenetileg leállt a termelés a Mercedes-Benz egyik legfontosabb németországi üzemében. Pénteken a sindelfingeni központi gyárban egy teljes műszak kiesett. Az alkatrészhiány éppen a Factory 56 nevű üzemet érinti, ahol a Mercedes több csúcskategóriás modelljét gyártja. A stuttgarti vállalat szóvivője megerősítette a termelésben bekövetkezett fennakadást.
„Jelenleg bizonyos, a járműgyártáshoz szükséges alkatrészek esetében ellátási hiány tapasztalható”
– közölte a Mercedes. A vállalat ugyanakkor nem árulta el, pontosan mely alkatrészek hiányoznak, és azt sem, melyik beszállító érintett.
A Mercedes közlése szerint a Factory 56 termelését átmenetileg módosították annak érdekében, hogy stabilizálják az alkatrészellátást és a lehető legnagyobb mértékben biztosítsák a gyártást. A tervek szerint hétfőn már ismét a megszokott rendben folyhat a termelés.
Az S-osztály és a Maybach is itt készül
Az alkatrészhiány a sindelfingeni gyár különösen fontos részét érinti. A 2020-ban megnyitott Factory 56 a Mercedes-Benz egyik legmodernebb összeszerelő üzeme. Itt készülnek többek között a vállalat legmagasabb árkategóriájába tartozó modelljei.
A gyárban készül az S-osztály, valamint a Mercedes-Maybach S-osztály, továbbá az elektromos EQS is. A felső- és luxuskategóriás modellek különösen fontosak a Mercedes számára, mivel ezeknél a járműveknél magasabb az értékesítési ár és jellemzően a haszonkulcs is.
A sindelfingeni telephelyen összesen több mint 31 500 ember dolgozik. A járműgyártás mellett a Mercedes kutatási és fejlesztési tevékenységének jelentős része is itt zajlik. Mintegy 19 ezer munkavállaló dolgozik a termeléshez közvetlenül kapcsolódó területeken.
Nehéz időszakban jött az alkatrészhiány
Egyelőre nincs jele annak, hogy a kieső műszak tartósan visszavetné a termelést. A fennakadás azonban különösen kedvezőtlen időpontban érte a Mercedest.
A vállalatot – a teljes német autóiparhoz hasonlóan – komoly költségnyomás terheli. A menedzsment és a munkavállalói képviseletek jelenleg arról tárgyalnak, hogyan lehetne csökkenteni a németországi gyártás költségeit.
A vita egyik központi kérdése a munkaidő. Martin Brudermüller, a Mercedes felügyelőbizottságának elnöke korábban azt vetette fel, hogy az alkalmazottak térjenek vissza a heti 40 órás munkahéthez változatlan fizetés mellett.
A sajtóban megjelent információk szerint a konkrét tárgyalásokon jelenleg a heti munkaidő 35-ről 38 órára történő emelése is napirenden van, szintén béremelés nélkül.
Már a német gyárak bezárása is szóba került
A helyzet súlyosságát jól mutatta a közelmúltban tartott sindelfingeni üzemi gyűlés is. Michael Schiebe, a Mercedes termelésért felelős igazgatósági tagja arra figyelmeztetett, hogy ha nem sikerül csökkenteni a költségeket, szélsőséges esetben akár két németországi telephely bezárása is szükségessé válhat.
- Az egyik érintett üzem járművek összeszerelésével foglalkozik,
- a másik pedig úgynevezett hajtásláncüzem, ahol a hajtáshoz szükséges alkatrészeket gyártják.
A Mercedes nem nevezte meg, mely telephelyek kerülhetnek veszélybe.
A vállalat ugyanakkor hangsúlyozza, hogy alapvetően valamennyi németországi üzemét szeretné megtartani. Ehhez azonban versenyképesebbé kell tenni a termelést. A Mercedes ezért engedményeket vár a dolgozóktól. A hosszabb munkaidő mellett olyan juttatások is a tárgyalások részét képezik, mint a szabadság- és karácsonyi pénz, illetve a nyereségrészesedés. A munkavállalói képviseletek és az IG Metall szakszervezet ugyanakkor határozottan elutasítják a fizetés nélküli többletmunkát.
Magas gyártási költségek sújtják a német autóipart
A vita hátterében a német autóipar egyik alapvető problémája áll. A németországi gyártás munkaerőköltségei jóval magasabbak, mint számos nemzetközi telephelyen, miközben a verseny is egyre élesebb, különösen a kínai autógyártók részéről.
A Mercedes ezért igyekszik csökkenteni németországi üzemeinek költségeit. A menedzsment arra figyelmeztet, hogy ellenkező esetben további termelést helyezhetnek át külföldre.
A dolgozók számára így nem csupán a munkaidő és a különböző juttatások kérdése a tét: hosszabb távon az is múlhat a tárgyalásokon, hogy mennyire lesznek kihasználva a németországi üzemek.
Továbbra is sérülékenyek az autóipari ellátási láncok
A sindelfingeni leállás közvetlenül nem kapcsolódik a költségcsökkentésről szóló vitához. Ugyanakkor rávilágít a modern autógyártás egy másik kockázatára is: egyetlen hiányzó alkatrész miatt akár egy teljes gyártósor is leállhat.
Az autógyártók a koronavírus-járvány óta igyekeztek ellenállóbbá tenni ellátási láncaikat, a járműgyártás azonban továbbra is több ezer olyan alkatrésztől függ, amelyek beszállítók nemzetközi hálózatán keresztül érkeznek. Ha egy kulcsfontosságú komponensből hiány alakul ki, az autókat sok esetben nem lehet befejezni.
Szó sincs háborúról Németország és Magyarország között
Miközben Németországban gyárbezárások, tízezres leépítések és költségcsökkentések kerülnek napirendre, Kecskeméten és Debrecenben éppen felpörög az autógyártás. A Mercedes kecskeméti üzemének potenciális éves kapacitása akár 400 ezer autóra nőhet, a BMW debreceni gyárában pedig szeptemberben elindult a harmadik műszak, így már a nap 24 órájában zajlik a termelés.