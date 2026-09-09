A hőségben megutálták a magyarok a sör egyik alkotórészét, meglepő lett a hatás

Szinte hihetetlen mértékben megugrott a nyári hőségben egy bizonyos fajta sör fogyasztása Magyarországon a múlt évhez képest – állítja közleményében a Magyar Sörgyártók Szövetsége, egyben érdekes adalékokat mellékelve arról, hogy már a sörgyártásba is benyomult a mesterséges intelligencia.

A sör egyik alkotórésze sokkal kevésbé jött be a magyaroknak a rekord kánikulában Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Tudjuk, az italfogyasztási szokások gyorsan alakulnak Európában és világszerte.

Nem olyan gyorsan, mint amekkora éves változásról egy kategóriában beszámolt a szövetség, úgyhogy erősen feltételezhető: ebben az esetben az időjárásnak is köze volt a dologhoz.

A szóban forgó hónap a nyolcadik: a HungaroMet szerint 2026 augusztusa lett a valaha mért legmelegebb augusztus, sőt a legmelegebb hónap Magyarországon a 20. század kezdete óta.

A hőségrekordokat döntő 31 napban

egyetlen hónap alatt 55 ezer hektoliter alkoholmentes sör került belföldön értékesítésre a tavaly augusztusi 41 ezer hektoliterrel szemben, ami több mint 34 százalékos növekedést jelent

– állítja a szövetség.

A sör csúszik a rekord melegben, az hogy az alkoholmentes egyre jobban – ez új jelenség

A hatalmas melegben természetesen jobban csúszik a sör, és a közlemény azt nem teszi hozzá, mi történt az alkoholos sörökkel.

A 34 százalék azonban önmagáért beszél.

Az is kiderült, hogy az idei melegben különösen az alkoholmentes sörökre vetették rá magukat hazánkfiai, akikre – ezt már mi tesszük hozzá – talán hatott az a kánikulában a hazai médiában sűrűn ismételgetett tanács is, hogy ne igyunk alkoholt. Ez nem egyes szerkesztőségek heppje volt. Az országos tisztifőorvoshoz és a katasztrófavédelemhez kapcsolódó közlemények rendszeresen azt javasolták, hogy a hőségben igyunk sok vizet, és kerüljük a kávét, az alkoholt, illetve a magas koffein- és cukortartalmú italokat.

Sokan ezt értelmezhették úgy, hogy sört azért ebben a melegben csak igyunk, de akkor alkoholmentest.

Az, hogy ez az alkoholos sörök rovására történt, átrendezve a piacot, a sörszövetség közleményéből világosan kiderül.

Már minden tizedik sörben nincs alkohol

Az öt legnagyobb magyar gyártó az idei január–augusztusi időszakban 11,7 százalékkal növelte a belföldön értékesített alkoholmentes sörök mennyiségét a tavalyi év azonos időszakához képest, így az idei év első nyolc hónapjában 353 ezer hektoliter került a fogyasztók asztalára a tavalyi 316 ezer hektoliterrel szemben – írják.

A kategória részesedése a teljes belföldi sörértékesítésen belül a 2026. január–augusztusi időszakban 10 százalékra emelkedett a tavalyi év azonos időszakában mért 8,9 százalékról.

A mesterséges intelligencia a malátázástól a sörivók jellemzéséig áthatja a söripart

A közlemény kibocsátásának apropója nem a kánikula vége – az alakoholmentes sör valószínűleg még most is szépen fogy –, hanem az, hogy szerdán zárul Rotterdamban a 40. European Brewery Convention (EBC) sörszakmai kongresszus, amelyen dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója, az Európai Sörgyártók Szövetsége közgyűlésének tagja is részt vesz.