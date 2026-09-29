Először kerülte meg a Földet a SpaceX gigantikus rakétája: lenyűgöző felvételek érkeztek a bolygóról
Történelmi mérföldkőhöz érkezett a SpaceX Starship-programja: a világ valaha épített legnagyobb és legerősebb rakétarendszerének űrhajója először állt Föld körüli pályára. A tizennegyedik tesztrepülés során a Starship mintegy 275 kilométeres magasságba jutott, és új generációs Starlink műholdakat is pályára állított. A küldetés fontos lépés a SpaceX Holdra és Marsra vonatkozó tervei felé.
Most először jutott el idáig a Starship
A Starship a texasi Starbase létesítményből emelkedett a magasba közép-európai idő szerint 13.48-kor. A több mint 120 méter magas rakétarendszer alsó fokozatát a Super Heavy hordozórakéta, felső fokozatát pedig maga a Starship űrhajó alkotja.
Az emelkedési szakaszban azonban komoly komplikáció adódott, ugyanis az egyik hajtómű meghibásodott, ami veszélyeztethette a pályára állást, az irányítók azonban úgy ítélték meg, hogy a küldetés biztonságosan folytatható.
A szükséges korrekció után az űrhajó elérte a tervezett pályát.
Elon Musk vállalata 2023 óta teszteli teljes méretben a Starshipet, az eddigi repülések azonban szuborbitális pályán zajlottak. Ezek kisebb kockázatot jelentenek, mivel meghibásodás esetén a rakéta maradványai előre meghatározott, lakott területektől távoli óceáni térségbe zuhanhatnak.
A teljes Föld körüli pálya ennél jóval összetettebb feladat, ugyanis a Starshipnek ehhez megközelítőleg óránként 28 ezer kilométeres sebességet kell elérnie.
Az eredeti terv szerint az űrhajó csaknem tíz óra alatt hatszor kerülte volna meg a Földet, majd Chilétől nyugatra, a Csendes-óceánban landolt volna. A SpaceX azonban valamivel több mint egyórás repülés után úgy döntött, hogy előrehozza a visszatérést. A leszállási területet a Csendes-óceán északi részére helyezték át, az űrhajó pedig körülbelül három órával a start után tért vissza.
Martin Barstow, a Leicesteri Egyetem asztrofizikai és űrtudományi professzora fontos mérföldkőnek nevezte a történteket. Értékelése szerint a siker azt mutatja, hogy a Starship-program közelebb került ahhoz a szakaszhoz, amelyben már nagy tömegű rakományokat szállíthat az űrbe, köztük a Holdra tervezett küldetésekhez szükséges eszközöket – írja a Guardian.
A tesztrepülésen a SpaceX 26 új generációs Starlink műholdat is pályára állított
A siker az amerikai űrkutatási hivatal számára is jelentős. A NASA a SpaceX Starshipjére épít a Hold-programjának egyes küldetéseiben, az űrhajó egyik változatát holdkompként kívánja használni az asztronauták felszínre juttatásához.
A tizennegyedik tesztrepülésen a SpaceX
- 26 új generációs Starlink műholdat is pályára állított.
- Közülük három kamerákkal figyelte a Starship hővédő pajzsát.
- A felvételeket a mérnökök a későbbi tesztek és fejlesztések során használják fel.
A Super Heavy hordozófokozat leválását és visszatérését ugyancsak végigkövették. A SpaceX ezúttal nem próbálta meg a fokozatot a Starbase indítótornánaky hatalmas mechanikus karjaival elkapni.
A vállalat a korábbi teszt tapasztalatai alapján több hardveres és szoftveres módosítást hajtott végre.
Az előző repülés során három hajtóműnél jegesedési problémák jelentkeztek, ezért a Super Heavy végül a tervezett 13 helyett mindössze nyolc hajtóművel próbálta végrehajtani a leszállási manővert, és nagy erővel csapódott a vízbe.
Számos kudarc előzte meg a mostani sikeres tesztet
A Starship a Földre visszatérve négy aerodinamikai vezérsíkjával szabályozta helyzetét és sebességét. Az űrhajó kezdetben szinte vízszintesen ereszkedett az északi Csendes-óceán kijelölt térsége felé.
A vízfelszínhez közeledve végrehajtotta a jellegzetes átfordulási manővert, függőleges helyzetbe állt és lassított. A Starship ezt követően egy tűzgömbben tűnt el.
A SpaceX hosszú távú célja egy teljes egészében újrafelhasználható óriásrakéta létrehozása.
Elon Musk tervei szerint ezzel radikálisan csökkenthető lenne az űrrepülések költsége, valamint jelentősen lerövidülhetne az egyes indítások közötti felkészülési idő. A mostani mérföldkőhöz vezető út több látványos kudarcon keresztül vezetett. Az egyik korábbi Starship nem sokkal az indítás után felrobbant, egy másik teszten az irányítás veszett el, egy prototípus pedig még a start előtti előkészületek során semmisült meg az indítóálláson.