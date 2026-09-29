Deviza
EUR/HUF368,05 +0,22% USD/HUF323,83 +0,29% GBP/HUF429 +0,21% CHF/HUF389,11 +0,23% PLN/HUF84,16 +0,16% RON/HUF69,75 +0,24% CZK/HUF15,08 +0,21% EUR/HUF368,05 +0,22% USD/HUF323,83 +0,29% GBP/HUF429 +0,21% CHF/HUF389,11 +0,23% PLN/HUF84,16 +0,16% RON/HUF69,75 +0,24% CZK/HUF15,08 +0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Először kerülte meg a Földet a SpaceX gigantikus rakétája: lenyűgöző felvételek érkeztek a bolygóról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb mérföldkőhöz érkezett Elon Musk Mars-terve: a SpaceX-program űrhajója tizennegyedik tesztrepülésén először kerülte meg a Földet. A Starship 26 Starlink műholdat is útjára indított, majd három órával a start után visszatért a légkörbe.
Lehoczky Milán
2026.09.29, 07:20

Történelmi mérföldkőhöz érkezett a SpaceX Starship-programja: a világ valaha épített legnagyobb és legerősebb rakétarendszerének űrhajója először állt Föld körüli pályára. A tizennegyedik tesztrepülés során a Starship mintegy 275 kilométeres magasságba jutott, és új generációs Starlink műholdakat is pályára állított. A küldetés fontos lépés a SpaceX Holdra és Marsra vonatkozó tervei felé.

Starship
Emelkedés közben a Starship egyik hajtóműve meghibásodott, ami veszélyeztethette a pályára állást. / Fotó: Ynet

Most először jutott el idáig a Starship

A Starship a texasi Starbase létesítményből emelkedett a magasba közép-európai idő szerint 13.48-kor. A több mint 120 méter magas rakétarendszer alsó fokozatát a Super Heavy hordozórakéta, felső fokozatát pedig maga a Starship űrhajó alkotja.

Az emelkedési szakaszban azonban komoly komplikáció adódott, ugyanis az egyik hajtómű meghibásodott, ami veszélyeztethette a pályára állást, az irányítók azonban úgy ítélték meg, hogy a küldetés biztonságosan folytatható. 

A szükséges korrekció után az űrhajó elérte a tervezett pályát.

Elon Musk vállalata 2023 óta teszteli teljes méretben a Starshipet, az eddigi repülések azonban szuborbitális pályán zajlottak. Ezek kisebb kockázatot jelentenek, mivel meghibásodás esetén a rakéta maradványai előre meghatározott, lakott területektől távoli óceáni térségbe zuhanhatnak.

A teljes Föld körüli pálya ennél jóval összetettebb feladat, ugyanis a Starshipnek ehhez megközelítőleg óránként 28 ezer kilométeres sebességet kell elérnie.

Az eredeti terv szerint az űrhajó csaknem tíz óra alatt hatszor kerülte volna meg a Földet, majd Chilétől nyugatra, a Csendes-óceánban landolt volna. A SpaceX azonban valamivel több mint egyórás repülés után úgy döntött, hogy előrehozza a visszatérést. A leszállási területet a Csendes-óceán északi részére helyezték át, az űrhajó pedig körülbelül három órával a start után tért vissza.

Martin Barstow, a Leicesteri Egyetem asztrofizikai és űrtudományi professzora fontos mérföldkőnek nevezte a történteket. Értékelése szerint a siker azt mutatja, hogy a Starship-program közelebb került ahhoz a szakaszhoz, amelyben már nagy tömegű rakományokat szállíthat az űrbe, köztük a Holdra tervezett küldetésekhez szükséges eszközöket – írja a Guardian.

A tesztrepülésen a SpaceX 26 új generációs Starlink műholdat is pályára állított

A siker az amerikai űrkutatási hivatal számára is jelentős. A NASA a SpaceX Starshipjére épít a Hold-programjának egyes küldetéseiben, az űrhajó egyik változatát holdkompként kívánja használni az asztronauták felszínre juttatásához.

A tizennegyedik tesztrepülésen a SpaceX 

  • 26 új generációs Starlink műholdat is pályára állított. 
  • Közülük három kamerákkal figyelte a Starship hővédő pajzsát. 
  • A felvételeket a mérnökök a későbbi tesztek és fejlesztések során használják fel.

A Super Heavy hordozófokozat leválását és visszatérését ugyancsak végigkövették. A SpaceX ezúttal nem próbálta meg a fokozatot a Starbase indítótornánaky hatalmas mechanikus karjaival elkapni. 

A vállalat a korábbi teszt tapasztalatai alapján több hardveres és szoftveres módosítást hajtott végre.

Az előző repülés során három hajtóműnél jegesedési problémák jelentkeztek, ezért a Super Heavy végül a tervezett 13 helyett mindössze nyolc hajtóművel próbálta végrehajtani a leszállási manővert, és nagy erővel csapódott a vízbe.

Számos kudarc előzte meg a mostani sikeres tesztet

A Starship a Földre visszatérve négy aerodinamikai vezérsíkjával szabályozta helyzetét és sebességét. Az űrhajó kezdetben szinte vízszintesen ereszkedett az északi Csendes-óceán kijelölt térsége felé.

A vízfelszínhez közeledve végrehajtotta a jellegzetes átfordulási manővert, függőleges helyzetbe állt és lassított. A Starship ezt követően egy tűzgömbben tűnt el.

A SpaceX hosszú távú célja egy teljes egészében újrafelhasználható óriásrakéta létrehozása. 

Elon Musk tervei szerint ezzel radikálisan csökkenthető lenne az űrrepülések költsége, valamint jelentősen lerövidülhetne az egyes indítások közötti felkészülési idő. A mostani mérföldkőhöz vezető út több látványos kudarcon keresztül vezetett. Az egyik korábbi Starship nem sokkal az indítás után felrobbant, egy másik teszten az irányítás veszett el, egy prototípus pedig még a start előtti előkészületek során semmisült meg az indítóálláson.

Kapcsolódó

 

SpaceX
Elon Musk
Starship
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu