Először kerülte meg a Földet a SpaceX gigantikus rakétája: lenyűgöző felvételek érkeztek a bolygóról

Történelmi mérföldkőhöz érkezett a SpaceX Starship-programja: a világ valaha épített legnagyobb és legerősebb rakétarendszerének űrhajója először állt Föld körüli pályára. A tizennegyedik tesztrepülés során a Starship mintegy 275 kilométeres magasságba jutott, és új generációs Starlink műholdakat is pályára állított. A küldetés fontos lépés a SpaceX Holdra és Marsra vonatkozó tervei felé.

Emelkedés közben a Starship egyik hajtóműve meghibásodott, ami veszélyeztethette a pályára állást. / Fotó: Ynet

Most először jutott el idáig a Starship

A Starship a texasi Starbase létesítményből emelkedett a magasba közép-európai idő szerint 13.48-kor. A több mint 120 méter magas rakétarendszer alsó fokozatát a Super Heavy hordozórakéta, felső fokozatát pedig maga a Starship űrhajó alkotja.

Az emelkedési szakaszban azonban komoly komplikáció adódott, ugyanis az egyik hajtómű meghibásodott, ami veszélyeztethette a pályára állást, az irányítók azonban úgy ítélték meg, hogy a küldetés biztonságosan folytatható.

A szükséges korrekció után az űrhajó elérte a tervezett pályát.

Elon Musk vállalata 2023 óta teszteli teljes méretben a Starshipet, az eddigi repülések azonban szuborbitális pályán zajlottak. Ezek kisebb kockázatot jelentenek, mivel meghibásodás esetén a rakéta maradványai előre meghatározott, lakott területektől távoli óceáni térségbe zuhanhatnak.

A teljes Föld körüli pálya ennél jóval összetettebb feladat, ugyanis a Starshipnek ehhez megközelítőleg óránként 28 ezer kilométeres sebességet kell elérnie.

After 15 years and $15 billion spent, Starship successfully deployed its 26 satellites into orbit. Congratulations to the SpaceX team and to Elon Musk, the leader! pic.twitter.com/276FjzTJxR — Morning X(Janette) (@Amen28671) September 28, 2026

Az eredeti terv szerint az űrhajó csaknem tíz óra alatt hatszor kerülte volna meg a Földet, majd Chilétől nyugatra, a Csendes-óceánban landolt volna. A SpaceX azonban valamivel több mint egyórás repülés után úgy döntött, hogy előrehozza a visszatérést. A leszállási területet a Csendes-óceán északi részére helyezték át, az űrhajó pedig körülbelül három órával a start után tért vissza.

Martin Barstow, a Leicesteri Egyetem asztrofizikai és űrtudományi professzora fontos mérföldkőnek nevezte a történteket. Értékelése szerint a siker azt mutatja, hogy a Starship-program közelebb került ahhoz a szakaszhoz, amelyben már nagy tömegű rakományokat szállíthat az űrbe, köztük a Holdra tervezett küldetésekhez szükséges eszközöket – írja a Guardian.