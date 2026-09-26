A magyarok legrégibb külföldi autógyártója kesztyűt dobott a legújabbnak, indul a Suzuki-Byd futam

A Suzuki Motor Corp. kitűzte a célt: kétszer olyan gyorsan kíván autókat fejleszteni, mint eddig, különben nem lesz képes megőrizni a versenyképességét az egyre inkább a kínai autógyártók által átalakított iparágban.

A Suzuki ráébredt: ez a tempó már nem lesz elég, a kínaiak lekörözik Fotó: Soichiro Koriyama

A Suzuki beleáll a versenybe, de nem akármilyen előrelépésre van szüksége

A japán gyártó azt tervezi, hogy az évtized végére 24 hónapra csökkenti az új járművek fejlesztési idejét a jelenlegi 40–48 hónapról – mondta pénteken Toshihiro Suzuki vezérigazgató a Bloomberg jelentése szerint.

A kínai gyártók elképesztő sebességgel dolgoznak

– mondta Suzuki újságíróknak Tokióban. „Ha lépést akarunk tartani velük, ki kell találnunk, hogyan tudunk gyorsabban haladni.”

Japán autó, német autó, kínai autó – a veteránok visszavágnak?

A Suzuki lépése kiválóan szemlélteti a világ autógyártásában bekövetkezett hatalmas változást, a magyarok számára talán különösen látványosan.

Teljesen más volt a világ 1991-ben, amikor első nagy külföldi autógyártóként Magyarországra települt a japán vállalat. És teljesen más 2026-ban, amikor Esztergomtól 240 kilométerre Szegeden új gyártósorai felpörgetésére készül a kínai óriás, a BYD.

Az autóipari vezetők évtizedeken át a japán hatékonyságot vagy a német mérnöki teljesítményt tekintették mércének – most egyre inkább a kínai autógyártók válnak új etalonná – fogalmaz a Bloomberg.

Az olyan cégek, mint

a BYD,

a Leapmotor

és a Xiaomi

rendkívül gyors fejlesztési ciklusokkal, szoftverközpontú tervezéssel és a legújabb akkumulátortechnológiával fokozzák a versenyt. Ez arra készteti a hagyományos autógyártókat, hogy átalakítsák termelési és fejlesztési rendszereiket, hogy tartani tudják a tempót.

A kínaiak Európába nyomulnak, a japánok fő célpontja más

A kínai gyártók, miután hazai piacukön öldöklővé vált a verseny, éppen Európába nyomulnak. A Suzuki, amely 2012-ben kivonult az amerikai, 2018-ban pedig a kínai piacról, jelenleg Indiát tekinti legfontosabb növekedési motorjának.

A Jimny kompakt terepjárót is gyártó vállalat azt tervezi, hogy 2030-ra évi 4 millió darabra növeli indiai gyártókapacitását, az idei kevesebb mint 3 millióról. A cég arra számít, hogy az indiai autópiac a következő néhány évtizedben kétszeresére vagy akár háromszorosára nőhet – írja a jelentés.