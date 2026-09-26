A magyarok legrégibb külföldi autógyártója kesztyűt dobott a legújabbnak, indul a Suzuki-Byd futam
A Suzuki Motor Corp. kitűzte a célt: kétszer olyan gyorsan kíván autókat fejleszteni, mint eddig, különben nem lesz képes megőrizni a versenyképességét az egyre inkább a kínai autógyártók által átalakított iparágban.
A Suzuki beleáll a versenybe, de nem akármilyen előrelépésre van szüksége
A japán gyártó azt tervezi, hogy az évtized végére 24 hónapra csökkenti az új járművek fejlesztési idejét a jelenlegi 40–48 hónapról – mondta pénteken Toshihiro Suzuki vezérigazgató a Bloomberg jelentése szerint.
A kínai gyártók elképesztő sebességgel dolgoznak
– mondta Suzuki újságíróknak Tokióban. „Ha lépést akarunk tartani velük, ki kell találnunk, hogyan tudunk gyorsabban haladni.”
Japán autó, német autó, kínai autó – a veteránok visszavágnak?
A Suzuki lépése kiválóan szemlélteti a világ autógyártásában bekövetkezett hatalmas változást, a magyarok számára talán különösen látványosan.
Teljesen más volt a világ 1991-ben, amikor első nagy külföldi autógyártóként Magyarországra települt a japán vállalat. És teljesen más 2026-ban, amikor Esztergomtól 240 kilométerre Szegeden új gyártósorai felpörgetésére készül a kínai óriás, a BYD.
Az autóipari vezetők évtizedeken át a japán hatékonyságot vagy a német mérnöki teljesítményt tekintették mércének – most egyre inkább a kínai autógyártók válnak új etalonná – fogalmaz a Bloomberg.
Az olyan cégek, mint
- a BYD,
- a Leapmotor
- és a Xiaomi
rendkívül gyors fejlesztési ciklusokkal, szoftverközpontú tervezéssel és a legújabb akkumulátortechnológiával fokozzák a versenyt. Ez arra készteti a hagyományos autógyártókat, hogy átalakítsák termelési és fejlesztési rendszereiket, hogy tartani tudják a tempót.
A kínaiak Európába nyomulnak, a japánok fő célpontja más
A kínai gyártók, miután hazai piacukön öldöklővé vált a verseny, éppen Európába nyomulnak. A Suzuki, amely 2012-ben kivonult az amerikai, 2018-ban pedig a kínai piacról, jelenleg Indiát tekinti legfontosabb növekedési motorjának.
A Jimny kompakt terepjárót is gyártó vállalat azt tervezi, hogy 2030-ra évi 4 millió darabra növeli indiai gyártókapacitását, az idei kevesebb mint 3 millióról. A cég arra számít, hogy az indiai autópiac a következő néhány évtizedben kétszeresére vagy akár háromszorosára nőhet – írja a jelentés.
Egyelőre megmenekült a BYD, Botka László Kapitány Istvánt kérdezi: sózzanak-e hatalmas új terhet a kínaiakra
Elárulta Botka László polgármester, kin múlik, kapjon-e a a nyakába hatalmas új terhet a Szegeden gyárat indító kínai óriás. A BYD nem fizet építményadót, a polgármestert ezért támadják, a változást kezdeményező indítványt azonban nem vette napirendre pénteken a szegedi közgyűlés.