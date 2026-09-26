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A magyarok legrégibb külföldi autógyártója kesztyűt dobott a legújabbnak, indul a Suzuki-Byd futam

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
"Elképesztő sebességgel dolgoznak” – ismerte el a kínaiakról a japán autógyártó óriás feje. A Suzuki volt az első Magyarországra települt nagy külföldi autógyár még 1991-ben, a kínai óriás Byd 2026 végén lendül be: hatalmas versenyfutás kezdődött.
Pető Sándor
2026.09.26, 22:07

A Suzuki Motor Corp. kitűzte a célt: kétszer olyan gyorsan kíván autókat fejleszteni, mint eddig, különben nem lesz képes megőrizni a versenyképességét az egyre inkább a kínai autógyártók által átalakított iparágban.

A Suzuki ráébredt: ez a tempó már nem lesz elég, a kínaiak lekörözik
A Suzuki ráébredt: ez a tempó már nem lesz elég, a kínaiak lekörözik Fotó: Soichiro Koriyama

A Suzuki beleáll a versenybe, de nem akármilyen előrelépésre van szüksége

A japán gyártó azt tervezi, hogy az évtized végére 24 hónapra csökkenti az új járművek fejlesztési idejét a jelenlegi 40–48 hónapról – mondta pénteken Toshihiro Suzuki vezérigazgató a Bloomberg jelentése szerint.

A kínai gyártók elképesztő sebességgel dolgoznak

 – mondta Suzuki újságíróknak Tokióban. „Ha lépést akarunk tartani velük, ki kell találnunk, hogyan tudunk gyorsabban haladni.”

Japán autó, német autó, kínai autó – a veteránok visszavágnak?

A Suzuki lépése kiválóan szemlélteti a világ autógyártásában bekövetkezett hatalmas változást, a magyarok számára talán különösen látványosan. 

Teljesen más volt a világ 1991-ben, amikor első nagy külföldi autógyártóként Magyarországra települt a japán vállalat. És teljesen más 2026-ban, amikor Esztergomtól 240 kilométerre Szegeden új gyártósorai felpörgetésére készül a kínai óriás, a BYD.

Az autóipari vezetők évtizedeken át a japán hatékonyságot vagy a német mérnöki teljesítményt tekintették mércének – most egyre inkább a kínai autógyártók válnak új etalonná – fogalmaz a Bloomberg.

Az olyan cégek, mint

  • a BYD, 
  • a Leapmotor
  •  és a Xiaomi 

rendkívül gyors fejlesztési ciklusokkal, szoftverközpontú tervezéssel és a legújabb akkumulátortechnológiával fokozzák a versenyt. Ez arra készteti a hagyományos autógyártókat, hogy átalakítsák termelési és fejlesztési rendszereiket, hogy tartani tudják a tempót.

A kínaiak Európába nyomulnak, a japánok fő célpontja más 

A kínai gyártók, miután hazai piacukön öldöklővé vált a verseny, éppen Európába nyomulnak. A Suzuki, amely 2012-ben kivonult az amerikai, 2018-ban pedig a kínai piacról, jelenleg Indiát tekinti legfontosabb növekedési motorjának.

A Jimny kompakt terepjárót is gyártó vállalat azt tervezi, hogy 2030-ra évi 4 millió darabra növeli indiai gyártókapacitását, az idei kevesebb mint 3 millióról. A cég arra számít, hogy az indiai autópiac a következő néhány évtizedben kétszeresére vagy akár háromszorosára nőhet – írja a jelentés.

Egyelőre megmenekült a BYD, Botka László Kapitány Istvánt kérdezi: sózzanak-e hatalmas új terhet a kínaiakra
Elárulta Botka László polgármester, kin múlik, kapjon-e a a nyakába hatalmas új terhet a Szegeden gyárat indító kínai óriás. A BYD nem fizet építményadót, a polgármestert ezért támadják, a változást kezdeményező indítványt azonban nem vette napirendre pénteken a szegedi közgyűlés.

autógyártás
Suzuki
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