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Donald Trump
orosz-ukrán háború
szankciók
vám

Rendkívüli: súlyos döntést hoztak az éjszaka Amerikában, ami Magyarországnak is nagyon fájhat – Trump mostantól akár száz százalékos vámot is kivethet az orosz olajat és gázt vásárló országokra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Átment az utolsó szűrőn is a néhai Lindsey Graham szenátorról elnevezett oroszellenes szankciós csomag, ami kötelező büntetőintézkedéseket ír elő Vlagyimir Putyin elnök és orosz oligarchák ellen, valamint akár 100 százalékos vámot vethet ki az orosz energiahordozókat használó országokra. A törvény Magyarországot is hátrányosan érintheti, mivel hazánk jelenleg az orosz földgáz öt legnagyobb importőre között szerepel.
VG
2026.09.17, 06:37
Frissítve: 2026.09.17, 06:57

Elfogadta szerda éjszaka azt a jogszabályt az amerikai Képviselőház, aminek értelmében a Trump-adminisztráció akár 100 százalékos vámot is kivethet az orosz olajat és gázt vásárló országokra. A döntés Magyarországot is kedvezőtlenül érintheti.

szankció
Rendkívüli: súlyos döntést hoztak az éjszaka Amerikában, ami Magyarországnak is nagyon fájhat – Trump mostantól akár száz százalékos vámot is kivethet az orosz olajat és gázt vásárló országokra / Fotó: AFP

Akár 100 százalékos vámot is kivethetnek az új szankciós csomag értelmében

Az amerikai képviselőház szerdán 262 igen és 159 nem szavazattal fogadta el a néhai republikánus szenátorról, Lindsey Grahamről elnevezett törvényt, melynek értelmében a Trump-adminisztráció akár 100 százalékos vámot is kivethet az orosz olajat és gázt vásárló országokra. 

A javaslatot augusztusban a szenátus is nagy többséggel, 86–11 arányban támogatta, így már csak Trump aláírására vár – olvasható a CNN honlapján.

A republikánusok nagy többsége felsorakozott a szankciós csomag mögött, ám a szavazást megelőző napokban a párton belül is vita alakult ki az új vámjogkörök miatt. A kritikusok attól tartanak, hogy az intézkedések tovább emelhetik az Egyesült Államokban az árakat, ráadásul alig néhány héttel a félidős választások előtt.

A törvény egyik legerősebb eszköze az orosz olaj és földgáz legnagyobb vásárlóit célozza. Az Egyesült Államok akár 100 százalékos vámot vethet ki az érintett országokból származó termékekre. A rendelkezés elsősorban olyan nagy orosz energiavásárlókat érinthet, mint Kína és India.

A konkrét vámszint meghatározásában az amerikai kereskedelmi képviselő kap szerepet. A támogatók szerint a felhatalmazás szűk körű, világos célhoz kötött, ezért nem jelent általános felhatalmazást az elnöknek a kereskedelempolitika átírására.

A kételyeket azonban ez sem oszlatta el, több demokrata ugyanis nyilvánosan, egyes republikánusok pedig a háttérben annak a félelmüknek adtak hangot, hogy a jogszabály olyan új eszközt ad Trump kezébe, amelynek következményei túlmutathatnak az Oroszország elleni fellépésen. A Kongresszusi Kutatószolgálat elemzése szerint a törvény valóban új vámjogköröket hoz létre az orosz energiahordozókat vásárló, illetve az olajszankciók kijátszását segítő országokkal szemben.

A republikánus vezetés végül nem szűkítette a rendelkezést, ugyanis Mike Johnson képviselőházi elnök és vezetőtársai elutasították azokat a kezdeményezéseket, amelyek korlátozták volna az új vámfelhatalmazást.

Putyint és az orosz elitet is célba veszik

A jogszabály közvetlen szankciókat is előír az orosz állam vezető szereplőivel szemben. A célpontok között szerepel Vlagyimir Putyin elnök, több orosz tisztségviselő, oligarchák, bankok és pénzügyi intézmények, valamint az orosz hadiipart támogató vállalatok. A csomag az orosz olajexportban használt árnyékflottát is érinti.

A törvényjavaslat története 2025 tavaszáig nyúlik vissza. Lindsey Graham több mint egy éven keresztül dolgozott azon, hogy megszerezze hozzá a szükséges politikai támogatást, köztük a Fehér Házét is. Graham az egyik legismertebb republikánus támogatója volt Ukrajnának.

Utolsó külföldi útján Kijevbe látogatott, ahol bejelentette, hogy Donald Trump támogatni fogja a szankciós csomagot. Graham júliusban meghalt, a törvényt később róla nevezték el.

A szavazás különösen nehéz helyzetbe hozta a demokratákat, hiszen a párt számos politikusa támogatta az Oroszország elleni gazdasági nyomás fokozását és Ukrajna további támogatását, az elnöki vámjogkörök kiszélesítését azonban már jóval többen ellenezték. 

Végül 58 demokrata szavazott a törvény mellett, 152 pedig ellene. A republikánusok közül mindössze heten utasították el.

Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokrata kisebbség vezetője szintén a nem szavazat mellett döntött. Azzal érvelt, hogy nem indokolt újabb vámjogköröket adni Trumpnak, különösen akkor, amikor a demokraták szerint az elnök kereskedelempolitikája már eddig is komoly gazdasági nehézségeket okozott.

  • Gregory Meeks, 
  • Richard Neal és 
  • Don Beyer 

demokrata képviselők közös nyilatkozatukban arra figyelmeztettek, hogy a törvény kiszélesíti az elnöki vámfelhatalmazást, aminek az amerikai fogyasztók is megfizethetik az árát, és hosszabb távon az Ukrajnának nyújtott támogatás politikai hátországát is gyengítheti.

Zelenszkij is sürgette a szankciós törvény elefogadását

A törvény támogatói ezzel szemben éppen a vámokat tartják a csomag egyik legerősebb elemének. Michael McCaul republikánus képviselő a kongresszusi vitában az ukrán fél álláspontjára hivatkozva azzal érvelt: a szankciókat Moszkva évek óta képes kijátszani, a vámok azonban közvetlen gazdasági nyomást helyezhetnek azokra az országokra, amelyek továbbra is jelentős bevételhez juttatják Oroszországot energiaimportjukkal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyancsak a jogszabály elfogadását sürgette. Richard Blumenthal demokrata szenátor szerint Zelenszkij egy korábbi találkozójukon kifejezetten azt kérte az amerikai törvényhozóktól, hogy fogadják el az Oroszország elleni szankciós törvényt. A Kongresszus most megtette az utolsó szükséges lépést, a jogszabály Trump asztalára kerül.

Magyarország talán kivételt kap

Annak ellenére, hogy a földgáz és a kőolaj esetében Magyarország is a listán szerepel, a törvény így is ad mentességet, ugyanis a hatálybalépést megelőző legutóbbi 12 hónap importját kellene figyelembe venni, majd 180 naponta frissíteni a rangsort.

Mentesülhetnek a vámok alól azok az országok, amelyek Oroszország teljes földgázexportjának kevesebb mint 15 százalékát importálják, és ezzel párhuzamosan érdemben csökkentik az orosz gáztól való függőségüket.

A mentesség feltétele azonban nem azt vizsgálná, hogy a magyar gázimporton belül mekkora az orosz forrás aránya – ez az Európai Bizottság szerint 2025-ben még 74 százalék volt –, hanem azt, hogy a Magyarország által megvásárolt mennyiség eléri-e Oroszország teljes éves földgázexportjának 15 százalékát.

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