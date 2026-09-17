Elfogadta szerda éjszaka azt a jogszabályt az amerikai Képviselőház, aminek értelmében a Trump-adminisztráció akár 100 százalékos vámot is kivethet az orosz olajat és gázt vásárló országokra. A döntés Magyarországot is kedvezőtlenül érintheti.

Rendkívüli: súlyos döntést hoztak az éjszaka Amerikában, ami Magyarországnak is nagyon fájhat – Trump mostantól akár száz százalékos vámot is kivethet az orosz olajat és gázt vásárló országokra / Fotó: AFP

Akár 100 százalékos vámot is kivethetnek az új szankciós csomag értelmében

Az amerikai képviselőház szerdán 262 igen és 159 nem szavazattal fogadta el a néhai republikánus szenátorról, Lindsey Grahamről elnevezett törvényt, melynek értelmében a Trump-adminisztráció akár 100 százalékos vámot is kivethet az orosz olajat és gázt vásárló országokra.

A javaslatot augusztusban a szenátus is nagy többséggel, 86–11 arányban támogatta, így már csak Trump aláírására vár – olvasható a CNN honlapján.

A republikánusok nagy többsége felsorakozott a szankciós csomag mögött, ám a szavazást megelőző napokban a párton belül is vita alakult ki az új vámjogkörök miatt. A kritikusok attól tartanak, hogy az intézkedések tovább emelhetik az Egyesült Államokban az árakat, ráadásul alig néhány héttel a félidős választások előtt.

A törvény egyik legerősebb eszköze az orosz olaj és földgáz legnagyobb vásárlóit célozza. Az Egyesült Államok akár 100 százalékos vámot vethet ki az érintett országokból származó termékekre. A rendelkezés elsősorban olyan nagy orosz energiavásárlókat érinthet, mint Kína és India.

A konkrét vámszint meghatározásában az amerikai kereskedelmi képviselő kap szerepet. A támogatók szerint a felhatalmazás szűk körű, világos célhoz kötött, ezért nem jelent általános felhatalmazást az elnöknek a kereskedelempolitika átírására.

A kételyeket azonban ez sem oszlatta el, több demokrata ugyanis nyilvánosan, egyes republikánusok pedig a háttérben annak a félelmüknek adtak hangot, hogy a jogszabály olyan új eszközt ad Trump kezébe, amelynek következményei túlmutathatnak az Oroszország elleni fellépésen. A Kongresszusi Kutatószolgálat elemzése szerint a törvény valóban új vámjogköröket hoz létre az orosz energiahordozókat vásárló, illetve az olajszankciók kijátszását segítő országokkal szemben.