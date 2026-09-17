Deviza
EUR/HUF362,84 -0,65% USD/HUF315,96 -0,79% GBP/HUF421,94 -0,97% CHF/HUF383,58 -0,58% PLN/HUF83,26 -0,55% RON/HUF68,95 -0,63% CZK/HUF14,92 -0,64% EUR/HUF362,84 -0,65% USD/HUF315,96 -0,79% GBP/HUF421,94 -0,97% CHF/HUF383,58 -0,58% PLN/HUF83,26 -0,55% RON/HUF68,95 -0,63% CZK/HUF14,92 -0,64%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX154 173,4 -0,01% MTELEKOM2 592 +0,46% MOL5 240 0% OTP46 880 -0,53% RICHTER12 780 +1,41% OPUS267 -6,74% ANY6 180 -1,62% AUTOWALLIS125,5 +1,2% WABERERS4 480 +3,57% BUMIX9 203,3 +0,51% CETOP4 972,18 -0,77% CETOP NTR3 255,89 +1,31% BUX154 173,4 -0,01% MTELEKOM2 592 +0,46% MOL5 240 0% OTP46 880 -0,53% RICHTER12 780 +1,41% OPUS267 -6,74% ANY6 180 -1,62% AUTOWALLIS125,5 +1,2% WABERERS4 480 +3,57% BUMIX9 203,3 +0,51% CETOP4 972,18 -0,77% CETOP NTR3 255,89 +1,31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szankciók
Kreml (Moszkva)
orosz-ukrán háború
képviselőház
ukrajnai háború
orosz olaj

Reagált Moszkva Washington "pokoli szankcióira", amelyek Magyarországon is csattanhatnak – következménye lesz a háborúra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Kreml szerint az Oroszország ellen elfogadott új amerikai szankciók tovább nehezíthetik az ukrajnai háború békés rendezését, miközben a csomag Magyarországot is érzékenyen érintheti az orosz energiaimport miatt. Ismert: szerda este étment az utolsó szűrőn is a néhai Lindsey Graham szenátorról elnevezett, Irán és Oroszország elleni szankciós csomag, ami kötelező büntetőintézkedéseket ír elő Vlagyimir Putyin elnök és orosz oligarchák ellen, valamint akár 100 százalékos vámot vethet ki az orosz energiahordozókat használó országokra.
VG
2026.09.17, 15:52
Frissítve: 2026.09.17, 16:36

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön reagált az amerikai képviselőház által elfogadott, Oroszország és Irán ellen irányuló szankciós törvényre. Mint mondta, Moszkva figyelemmel követi, hogyan alakul a jogszabály sorsa, ugyanakkor az intézkedést „barátságtalan lépésnek” tekinti. Peszkov szerint az újabb amerikai szankciók bevezetése akadályozná az ukrajnai konfliktus békés rendezésére irányuló erőfeszítéseket. A Kreml szóvivője ezzel arra utalt, hogy Moszkva szerint a gazdasági nyomás fokozása nem segíti a tárgyalásos rendezést.

Vlagyimir Putyin orosz elnökDmitrij PeszkovOroszország, Moszkva, Kremlorosz-ukrán háború, szankciós
A Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov is reagált az új amerikai, Iránt és Oroszországot érintő szankciós törvényre
Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

„Pokoli szankciók” jöhetnek

Az amerikai képviselőház szeptember 16-án 262–159 arányban fogadta el a Lindsey O. Graham „Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” elnevezésű törvényjavaslatot. A jogszabályt a szenátus már augusztusban elfogadta, így a következő lépés Donald Trump elnök aláírása lehet.

A csomag jelentősen bővítené az Oroszországgal szembeni amerikai gazdasági nyomást. Szankciókat helyez kilátásba többek között 

  • orosz tisztségviselőkkel, 
  • oligarchákkal, 
  • pénzügyi intézményekkel, és 
  • a szankciók kijátszásában szerepet játszó árnyékflottával szemben.

A legnagyobb nemzetközi hatású elem ugyanakkor az lehet, hogy 

az amerikai elnök akár 100 százalékos vámot is kivethet olyan országok termékeire, amelyek jelentős mennyiségben vásárolnak orosz kőolajat vagy földgázt. 

A szabályozás a legnagyobb oroszenergia-importőröket, illetve az olajszankciók kijátszásában közreműködő országokat célozza.

Az intézkedés tehát nemcsak Oroszországot sújthatja közvetlenül, hanem az orosz energiahordozók vevőire is nyomást helyezhet. A nyomásgyakorlás célja az orosz eredetű fosszilis energia vásárlásának csökkentése, ezáltal az orosz bevételek apasztása, végső soron az ukrajnai háború gazdasági fenntarthatóságának csökkentése.

A Kreml figyelemmel kíséri, hogyan alakul a helyzet az amerikai képviselőház által tegnap este elfogadott, az orosz olaj- és gázexportra vonatkozó „pokoli szankciókról” szóló törvényjavaslat körül nyilatkozta Peszkov.

Magyarország is érintett lehet

A jogszabály végleges szövege nem nevesíti Magyarországot. Ugyanakkor érdemes jelezni, hogy a képviselőházi vita során volt olyan módosító javaslat, amely több országot – köztük Magyarországot, Kínát, Indiát, Törökországot és Szlovákiát – név szerint sorolt volna fel. Ezt a módosítást nem fogadták el, így a végleges változat egy változó, az elmúlt 12 hónap importadatai alapján meghatározott „top ötös” kritériumot alkalmaz. Az egyelőre tisztázatlan, milyen szempontok szerint határozzák majd meg a legnagyobb vásárlók körét.

Magyarország kitettsége ettől még jelentős. A Centre for Research on Energy and Clean Air adatai szerint augusztusban 

Magyarország volt az Európai Unió legnagyobb orosz fosszilisenergia-vásárlója: 386 millió euró értékben importált orosz fosszilis energiahordozót, teljes egészében vezetékes földgázt.

A törvény ugyanakkor bizonyos feltételek mellett kivételeket is lehetővé tesz az orosz gáztól való függőségüket csökkentő országok számára.

A magyar kitettség ezért elsősorban attól függhet, hogy az amerikai adminisztráció miként alkalmazza majd az új rendelkezéseket, illetve Magyarország milyen ütemben tudja mérsékelni orosz energiaimportját.

Washingtonból is üzentek a magyar szankciós kitettségről

A kérdés magyar politikai szempontból is megjelent Washingtonban. Hajdú Márton, a Tisza országgyűlési képviselője és a parlament külügyi bizottságának elnöke arról számolt be, hogy az amerikai képviselőház republikánus többségének tagjaival egyeztetett a magyar parlamenti többség terveiről és a magyar–amerikai parlamenti kapcsolatok jövőjéről.

A nyilatkozat alapján a magyar fél részéről is felmerült annak szükségessége, hogy Washington figyelembe vegye Magyarország orosz energiaimportból eredő kitettségét. Ez lényegében ugyanazt a problémát érinti, amellyel az Orbán-kormány is szembesült: miként tartható fenn az orosz olaj- és gázszállítás úgy, hogy közben Magyarország ne kerüljön az amerikai másodlagos szankciók célkeresztjébe.

Orosz energia, amerikai vámok és az ukrajnai háború

A mostani amerikai törvény egyik fontos sajátossága, hogy az ukrajnai háború finanszírozásának kérdését összekapcsolja az orosz energiahordozók nemzetközi piacával. Washington célja a jogszabály támogatói szerint az, hogy csökkentse Oroszország energiaexportból származó bevételeit, és ezáltal gazdasági nyomást gyakoroljon Moszkvára.

Az amerikai képviselőház republikánus vezetése szerint a rendelkezések arra ösztönöznék az országokat, hogy válasszanak az orosz energia vásárlása és az amerikai piachoz való hozzáférés között.

A Kreml ezzel szemben éppen a béketárgyalásokra gyakorolt negatív hatást emeli ki. Peszkov szerint a további amerikai szankciók akadályoznák az ukrajnai konfliktus békés rendezését. Az orosz elnöki szóvivő azt is mondta, hogy 

Oroszország „barátságtalan lépésnek” tartja az amerikai képviselőház törvényjavaslatának jóváhagyását.

A következő időszak egyik fontos kérdése így az lehet, hogy Donald Trump végül milyen formában alkalmazza az új törvény adta lehetőségeket. A jogszabály ugyanis jelentős mozgásteret biztosít az amerikai elnöknek az orosz energiát vásárló országokkal szembeni vámok meghatározásában.

Belátta a Tisza, hogy csak Trump mentheti meg Magyarországot, hivatalosan is segítséget kértek Amerikától – most dől el, Orbán Viktor nyomdokába tud-e lépni Magyar Péter
Döntő pillanathoz érkezett a magyar-amerikai viszony. A Tisza hivatalosan is bejelentkezett Amerikánál azért, hogy ők is kapják meg Trumptól azt a mentességet, amit Orbán Viktor szűk egy éve megszerzett. A tét óriási, 5 millió tonna Magyarországra érkező orosz olaj és 4,5 milliárd köbméter gáz sorsa forog kockán.

Kapcsolódó

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13338 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu