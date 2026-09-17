Reagált Moszkva Washington "pokoli szankcióira", amelyek Magyarországon is csattanhatnak – következménye lesz a háborúra

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön reagált az amerikai képviselőház által elfogadott, Oroszország és Irán ellen irányuló szankciós törvényre. Mint mondta, Moszkva figyelemmel követi, hogyan alakul a jogszabály sorsa, ugyanakkor az intézkedést „barátságtalan lépésnek” tekinti. Peszkov szerint az újabb amerikai szankciók bevezetése akadályozná az ukrajnai konfliktus békés rendezésére irányuló erőfeszítéseket. A Kreml szóvivője ezzel arra utalt, hogy Moszkva szerint a gazdasági nyomás fokozása nem segíti a tárgyalásos rendezést.

A Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov is reagált az új amerikai, Iránt és Oroszországot érintő szankciós törvényre

Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

„Pokoli szankciók” jöhetnek

Az amerikai képviselőház szeptember 16-án 262–159 arányban fogadta el a Lindsey O. Graham „Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” elnevezésű törvényjavaslatot. A jogszabályt a szenátus már augusztusban elfogadta, így a következő lépés Donald Trump elnök aláírása lehet.

A csomag jelentősen bővítené az Oroszországgal szembeni amerikai gazdasági nyomást. Szankciókat helyez kilátásba többek között

orosz tisztségviselőkkel,

oligarchákkal,

pénzügyi intézményekkel, és

a szankciók kijátszásában szerepet játszó árnyékflottával szemben.

A legnagyobb nemzetközi hatású elem ugyanakkor az lehet, hogy

az amerikai elnök akár 100 százalékos vámot is kivethet olyan országok termékeire, amelyek jelentős mennyiségben vásárolnak orosz kőolajat vagy földgázt.

A szabályozás a legnagyobb oroszenergia-importőröket, illetve az olajszankciók kijátszásában közreműködő országokat célozza.

Az intézkedés tehát nemcsak Oroszországot sújthatja közvetlenül, hanem az orosz energiahordozók vevőire is nyomást helyezhet. A nyomásgyakorlás célja az orosz eredetű fosszilis energia vásárlásának csökkentése, ezáltal az orosz bevételek apasztása, végső soron az ukrajnai háború gazdasági fenntarthatóságának csökkentése.

A Kreml figyelemmel kíséri, hogyan alakul a helyzet az amerikai képviselőház által tegnap este elfogadott, az orosz olaj- és gázexportra vonatkozó „pokoli szankciókról” szóló törvényjavaslat körül – nyilatkozta Peszkov.

Magyarország is érintett lehet

A jogszabály végleges szövege nem nevesíti Magyarországot. Ugyanakkor érdemes jelezni, hogy a képviselőházi vita során volt olyan módosító javaslat, amely több országot – köztük Magyarországot, Kínát, Indiát, Törökországot és Szlovákiát – név szerint sorolt volna fel. Ezt a módosítást nem fogadták el, így a végleges változat egy változó, az elmúlt 12 hónap importadatai alapján meghatározott „top ötös” kritériumot alkalmaz. Az egyelőre tisztázatlan, milyen szempontok szerint határozzák majd meg a legnagyobb vásárlók körét.