Trump tovább tekerte a szankciós satut – teljes pánikban az iráni felsővezetés: az olajbevételek szinte teljesen elapadtak, két hónapon belül a benzin is kifogyhat

Egyre súlyosabb gazdasági helyzetbe kerül Irán az amerikai olajblokád és a pénzügyi retorziók szigorítása miatt. Három magas rangú iráni forrás közlése szerint Washington intézkedései már azokat a csatornákat is veszélyeztetik, amelyeken keresztül Teherán évtizedeken át képes volt megkerülni a korlátozásokat. Az újabb gazdasági szankciók bevezetése következtében az iszlám teokrácia legfontosabb bevételi forrása gyakorlatilag elapadt, a riál történelmi mélypontra zuhant, az infláció elszabadult. Az egyik forrás pedig arról beszélt, Iránnak mindössze körülbelül két hónapra elegendő benzinkészlete maradt.

A tengeri blokád és a szankciók kezdenek célt érni; Iránban az infláció elszabadult, a tartalékok fogynak, az emberek egyre elégedetlenebbek. / Fotó: AFP

Washington gazdasági szankciókkal igyekszik elérni azt, amit a légicsapásokkal nem sikerült

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben tovább fokozta a gazdasági nyomást Iránon. Washington célja, hogy olyan engedményeket kényszerítsen ki Teherántól egy későbbi tárgyaláson, amelyeket a hat hónapja tartó konfliktus során katonai eszközökkel eddig nem sikerült elérnie.

Az iráni vezetés korábban hosszú időn keresztül működtetett olyan hálózatokat, amelyekkel hozzáférhetett devizához, finanszírozhatta importját és értékesíthette olaját. A friss amerikai intézkedések azonban egyre drágábbá és kockázatosabbá teszik ezt a rendszert.

Különösen súlyos problémát jelent Teherán számára a külföldi pénzügyi hálózatokhoz való hozzáférés szűkülése. Az iráni gazdaság működésében ezeknek kulcsszerepük volt, a három magas rangú forrás szerint pedig bezáródásuk már közvetlen fenyegetést jelent.

A legnagyobb csapás azonban az olajszektort érte, a Kpler adatai szerint az iráni nyersolaj rakodása szeptemberben napi mintegy 260 ezer hordóra zuhant, míg egy évvel korábban még körülbelül napi 1,7 millió hordó volt ez a mennyiség, ami közel 85 százalékos visszaesést jelent.

A terminálokról már csak kis mennyiség jut ki teherautókon, vasúton vagy kisebb hajókon a Kaszpi-tengeren keresztül, ugyanakkor Teherán – állítása szerint – továbbra is több tízmillió hordónyi olajat tárol a blokádövezeten kívül tartózkodó tankereken, amelyeket elvileg értékesíthetne.

A szigorodó másodlagos szankciók miatt azonban egyre kevesebb közvetítő vállalja az üzletet, akik mégis hajlandók részt venni benne, magasabb díjakat kérnek.

A második körös amerikai szankciók Irán üzleti partnereit is – cégeket és országokat egyaránt – , célba vette. Washington ezzel igyekszik megakadályozni a dollártranzakciók elszámolását, amelyekre Teheránnak az olajértékesítéshez és a létfontosságú import finanszírozásához is szüksége van.