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Európa fellélegezhet: gyorsan megjavították a felrobbantott szaúdi vezetéket, már ömlik is az olaj

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Megjavították a hónap eleji dróntámadás után leállított szaúdi olajvezetéket, és újraindultak a tengerentúli szállítások. A fejlemény enyhítheti a kínálati nyomást egy olyan időszakban, amikor a Hormuzi-szoroson keresztül is jelentős mennyiségű olajat próbál kijuttatni Szaúd-Arábia.
VG
2026.09.28, 17:50
Frissítve: 2026.09.28, 18:15

Szaúd-Arábia újraindította az olajexportot az East-West vezetéken, miután a hónap eleji dróntámadásokban megrongálódott létesítményt kijavították. A vezeték újranyitása azért különösen fontos, mert a Hormuzi-szorost megkerülő útvonal ismét hozzáférést biztosít a szaúdi olaj számára a világpiacokhoz.

szaúdi-arábia olaj
Megjavították a hónap eleji dróntámadás után leállított szaúdi olajvezetéket, és újraindultak a tengerentúli szállítások / Fotó: AFP

Újraindult az olajexport Szaúd-Arábia kulcsfontosságú East-West vezetékén, miután a hónap eleji dróntámadások után helyreállították a megrongálódott összeköttetést - írja a Bloomberg egy, az ügyet közvetlenül ismerő személyre hivatkozva.

A forrás szerint a tengerentúli szállítások már újraindultak. A Saudi Aramco az előző héten tesztelte a vezetéket és fokozatosan növelte a nyomást a rendszerben, azzal a céllal, hogy a hétvégére ismét érdemi mennyiségű olajat tudjon továbbítani.

Működik a szaúdi menekülőút 

Az East-West vezeték különösen fontos szerepet kapott az iráni háború alatt, mivel lehetővé teszi Szaúd-Arábia számára, hogy olajának egy részét a Hormuzi-szoros megkerülésével juttassa el a világpiacokra. A vezeték az ország keleti részén található olajmezőktől a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjéig szállítja a nyersanyagot.

A szeptemberi dróntámadás miatt azonban az útvonal kiesett, így Rijádnak nagyobb mértékben kellett a Perzsa-öböl felől, a Hormuzi-szoroson keresztül szállítania. Ez különösen nagy kockázatot jelentett az iráni háború miatt, amely jelentősen megnehezítette a térségen áthaladó tengeri forgalmat.

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Irán nem enyhít a Hormuzi-szoros megnyitására vonatkozó feltételein. A piac korábban bízott abban, hogy az olajár kérdése rendeződik az amerikai félidős választások előtt - most ez a remény szertefoszlott.

A helyzet közben a szaúdi olajexportőrök számára is egyre komolyabb kihívást jelentett. A királyság ugyan ebben a hónapban növelte a Hormuzi-szoroson keresztül indított szállításokat, az alternatív útvonal újbóli megnyitása azonban ismét nagyobb mozgásteret adhat az Aramcónak.

A fejlemény a vásárlók számára is fontos. A forrás szerint egyes európai ügyfeleket már arról tájékoztattak, hogy a következő hónapban nem kapnak olajat a hosszú távú szerződéseik alapján igényelt mennyiségben. 

Az East-West vezeték újraindítása ezért nem csupán a szaúdi export szempontjából jelentős, hanem a globális kínálati helyzeten is enyhíthet.

A szaúdi olajpiaci lépés különösen érzékeny időpontban érkezett. A Brent ára szeptember 28-án ismét 108 dollár környékére emelkedett hordónként, miután Donald Trump amerikai elnök és Irán között nem közeledtek az álláspontok a Hormuzi-szoros megnyitásáról.

A szaúdi vezeték újraindítása így önmagában nem oldja meg a térség olajellátási problémáit, de visszaad egy olyan exportútvonalat, amely az iráni konfliktus miatt felértékelődött. Az olajpiac számára most az lesz a döntő kérdés, hogy a javítás után milyen ütemben áll helyre az East-West vezeték teljes körű működése.

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Saudi Aramco
közel-keleti válság
Szaúd-Arábia
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