Európa fellélegezhet: gyorsan megjavították a felrobbantott szaúdi vezetéket, már ömlik is az olaj

Szaúd-Arábia újraindította az olajexportot az East-West vezetéken, miután a hónap eleji dróntámadásokban megrongálódott létesítményt kijavították. A vezeték újranyitása azért különösen fontos, mert a Hormuzi-szorost megkerülő útvonal ismét hozzáférést biztosít a szaúdi olaj számára a világpiacokhoz.

Megjavították a hónap eleji dróntámadás után leállított szaúdi olajvezetéket, és újraindultak a tengerentúli szállítások / Fotó: AFP

Újraindult az olajexport Szaúd-Arábia kulcsfontosságú East-West vezetékén, miután a hónap eleji dróntámadások után helyreállították a megrongálódott összeköttetést - írja a Bloomberg egy, az ügyet közvetlenül ismerő személyre hivatkozva.

A forrás szerint a tengerentúli szállítások már újraindultak. A Saudi Aramco az előző héten tesztelte a vezetéket és fokozatosan növelte a nyomást a rendszerben, azzal a céllal, hogy a hétvégére ismét érdemi mennyiségű olajat tudjon továbbítani.

Működik a szaúdi menekülőút

Az East-West vezeték különösen fontos szerepet kapott az iráni háború alatt, mivel lehetővé teszi Szaúd-Arábia számára, hogy olajának egy részét a Hormuzi-szoros megkerülésével juttassa el a világpiacokra. A vezeték az ország keleti részén található olajmezőktől a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjéig szállítja a nyersanyagot.

A szeptemberi dróntámadás miatt azonban az útvonal kiesett, így Rijádnak nagyobb mértékben kellett a Perzsa-öböl felől, a Hormuzi-szoroson keresztül szállítania. Ez különösen nagy kockázatot jelentett az iráni háború miatt, amely jelentősen megnehezítette a térségen áthaladó tengeri forgalmat.

Trump: Irán túlbecsült alkupozícióját, „egy évvel ezelőtt elfogadtuk volna" – nem lesz rövid távú rendezés, tovább drágul a fekete arany Irán nem enyhít a Hormuzi-szoros megnyitására vonatkozó feltételein. A piac korábban bízott abban, hogy az olajár kérdése rendeződik az amerikai félidős választások előtt - most ez a remény szertefoszlott.

A helyzet közben a szaúdi olajexportőrök számára is egyre komolyabb kihívást jelentett. A királyság ugyan ebben a hónapban növelte a Hormuzi-szoroson keresztül indított szállításokat, az alternatív útvonal újbóli megnyitása azonban ismét nagyobb mozgásteret adhat az Aramcónak.