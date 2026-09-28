Európa fellélegezhet: gyorsan megjavították a felrobbantott szaúdi vezetéket, már ömlik is az olaj
Szaúd-Arábia újraindította az olajexportot az East-West vezetéken, miután a hónap eleji dróntámadásokban megrongálódott létesítményt kijavították. A vezeték újranyitása azért különösen fontos, mert a Hormuzi-szorost megkerülő útvonal ismét hozzáférést biztosít a szaúdi olaj számára a világpiacokhoz.
Újraindult az olajexport Szaúd-Arábia kulcsfontosságú East-West vezetékén, miután a hónap eleji dróntámadások után helyreállították a megrongálódott összeköttetést - írja a Bloomberg egy, az ügyet közvetlenül ismerő személyre hivatkozva.
A forrás szerint a tengerentúli szállítások már újraindultak. A Saudi Aramco az előző héten tesztelte a vezetéket és fokozatosan növelte a nyomást a rendszerben, azzal a céllal, hogy a hétvégére ismét érdemi mennyiségű olajat tudjon továbbítani.
Működik a szaúdi menekülőút
Az East-West vezeték különösen fontos szerepet kapott az iráni háború alatt, mivel lehetővé teszi Szaúd-Arábia számára, hogy olajának egy részét a Hormuzi-szoros megkerülésével juttassa el a világpiacokra. A vezeték az ország keleti részén található olajmezőktől a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjéig szállítja a nyersanyagot.
A szeptemberi dróntámadás miatt azonban az útvonal kiesett, így Rijádnak nagyobb mértékben kellett a Perzsa-öböl felől, a Hormuzi-szoroson keresztül szállítania. Ez különösen nagy kockázatot jelentett az iráni háború miatt, amely jelentősen megnehezítette a térségen áthaladó tengeri forgalmat.
Trump: Irán túlbecsült alkupozícióját, „egy évvel ezelőtt elfogadtuk volna" – nem lesz rövid távú rendezés, tovább drágul a fekete arany
Irán nem enyhít a Hormuzi-szoros megnyitására vonatkozó feltételein. A piac korábban bízott abban, hogy az olajár kérdése rendeződik az amerikai félidős választások előtt - most ez a remény szertefoszlott.
A helyzet közben a szaúdi olajexportőrök számára is egyre komolyabb kihívást jelentett. A királyság ugyan ebben a hónapban növelte a Hormuzi-szoroson keresztül indított szállításokat, az alternatív útvonal újbóli megnyitása azonban ismét nagyobb mozgásteret adhat az Aramcónak.
A fejlemény a vásárlók számára is fontos. A forrás szerint egyes európai ügyfeleket már arról tájékoztattak, hogy a következő hónapban nem kapnak olajat a hosszú távú szerződéseik alapján igényelt mennyiségben.
Az East-West vezeték újraindítása ezért nem csupán a szaúdi export szempontjából jelentős, hanem a globális kínálati helyzeten is enyhíthet.
A szaúdi olajpiaci lépés különösen érzékeny időpontban érkezett. A Brent ára szeptember 28-án ismét 108 dollár környékére emelkedett hordónként, miután Donald Trump amerikai elnök és Irán között nem közeledtek az álláspontok a Hormuzi-szoros megnyitásáról.
A szaúdi vezeték újraindítása így önmagában nem oldja meg a térség olajellátási problémáit, de visszaad egy olyan exportútvonalat, amely az iráni konfliktus miatt felértékelődött. Az olajpiac számára most az lesz a döntő kérdés, hogy a javítás után milyen ütemben áll helyre az East-West vezeték teljes körű működése.
Macron francia katonákat küld Szaúd-Arábiába a kulcsfontosságú olajlétesítmények védelmére - aggasztó a dízelhiány
Országos hiány egyelőre nincs dízelből Franciaországban, de fenyegető az ellátási probléma. Macron elnök katonákat vezényel Szaúd-Arábiába az olajinfrastruktúra védelmére.