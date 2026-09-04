Erről nem beszélnek Kapitány Istvánék: megbukott Németországban a szélenergia a tengeren, senki nem akar már új turbinákat építeni – teljesen másik törvény lép életbe

A német kormány új törvényjavaslattal gyorsítaná és költséghatékonyabbá tenné a tengeri szélerőművek fejlesztését, miközben továbbra is kitart amellett, hogy 2045-re legalább 70 gigawattnyi offshore szélenergia-kapacitás működjön az országban. Az iparági szereplők ugyanakkor üdvözlik a tervezet több elemét, de szerintük a parlamenti vita során még jelentősen javítani kellene a szabályokon, hogy csökkenjenek a beruházások pénzügyi és piaci kockázatai – írja a Renewablesnow.

A németek gyorsítanák és költséghatékonyabbá tennék a tengeri szélerőművek fejlesztését/Fotó: AFP / AFP

Olcsóbbá tennék a tengeri szélenergiát

A német szövetségi kormány szerdán fogadta el a tengeri szélenergiáról szóló törvény (WindSeeG) módosításának tervezetét. A gazdasági minisztérium által kidolgozott javaslat egyik legfontosabb célja az offshore szélerőművek rendszerköltségeinek csökkentése, elsősorban a hálózati csatlakozások hatékonyabb kialakításával.

A tervek szerint emellett jelentősen meghosszabbítanák a tengeri szélerőművek működési idejét is: a jelenlegi 25 év helyett akár 35 évig is üzemelhetnének a projektek.

A kormány bevezetné a kétoldalú különbözeti szerződések, vagyis a CfD-k rendszerét is. Ennek lényege, hogy a beruházók számára garantálnának egy minimális villamosenergia-árat. Ha azonban az erőművek ennél magasabb bevételt érnek el, a többletet vissza kellene fizetniük az államnak.

Nagyobb biztonságot szeretnének a beruházóknak

A törvénytervezet az offshore projektek kiberbiztonsági és ellenálló képességi követelményeit is szigorítaná. Emellett a tengeri természetvédelem továbbra is fontos szempont maradna az engedélyezési eljárásokban.

A Német Offshore Szélenergia Szövetség (BWO) azonban úgy látja, hogy a jelenlegi javaslat még nem kezeli megfelelően a fejlesztők előtt álló kockázatokat.

A jelenlegi tervek szerint a tengeri szélerőművi területek pályáztatása továbbra is dinamikus licittel kezdődne, felső árkorlát nélkül. Csak abban az esetben következne CfD-alapú aukció, ha ebben az első körben egyetlen ajánlatot sem fogadnak el.

A BWO szerint ez továbbra is jelentős piaci és értékesítési kockázatot jelent a fejlesztők, a finanszírozók és az ellátási lánc számára. Az érdekképviselet ezért azt szeretné, ha kizárólag CfD-alapú pályázati rendszer működne, amely kiszámíthatóbbá tenné a beruházásokat.