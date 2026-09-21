Ezt jobb, ha tudja Kapitány István: újabb probléma derült ki a 200 méteres széltornyokról, a németek csak most szembesültek vele – egyszerre három városban állították le a szélturbinák építését

Egyelőre lekerül a napirendről a három bajor település, Ismaning, Hallbergmoos és Moosinning évek óta tervezett közös szélerőműprojektje – írja a Merkur.de. A Deutsche Flugsicherung (DFS) vizsgálata szerint a hét, egyenként összesen 263 méteres tervezett építménymagasságú szélerőmű zavarná a müncheni repülőtér légiforgalmát. A német légiforgalmi irányítás ezért azt javasolta, hogy a tervezett erőműveket 52–75 méterrel alacsonyabbra építsék. Ez azonban a projekt gazdaságosságát is alapjaiban változtatná meg.

Törölni kellett egy németországi szélerőmű projektet a turbinák magassága miatt (illusztráció)

Fotó: AFP

Túl alacsony lenne a megtérüléshez a szélerőművek pozíciója

Ismaning polgármestere, Alexander Greulich (SPD) a települési tanács ülésén arról beszélt, hogy a Stadtwerke München tájékoztatása szerint a jelenlegi technológiai lehetőségek mellett az alacsonyabb szélturbinákat már nem lehetne gazdaságosan üzemeltetni.

A beruházás megtérülési kilátásait tovább rontja, hogy időközben csökkentek a német megújulóenergia-tendereken elérhető támogatási árak is. Az EEG-pályázatokon jelenleg nagyjából 5 eurócent/kilowattóra körüli értékek alakultak ki, miközben a projektet eredetileg mintegy 7 cent/kilowattórás árral kalkulálták.

A jelenlegi keretek között egyelőre nincs sok értelme tovább folytatni az egészet

– mondta Greulich.

A polgármester elsősorban azt sajnálja, hogy éveket kellett várni arra, hogy egyértelművé váljanak a légiforgalmi korlátozások. A dél-bajorországi légügyi hatóság ugyanis jelezte: a DFS álláspontja alapján nem adná meg a hét szélerőműhöz szükséges légijogi hozzájárulást.

Évekig próbálták tető alá hozni a beruházást

A három település hosszú időn keresztül dolgozott a közös szélerőműpark megvalósításán. A projekt érdekében egyeztettek München környékének más településeivel, szövetségi parlamenti képviselőkkel és az illetékes minisztériumokkal is.

A beruházást azonban az elmúlt években többször akadályok hátráltatták. A települések számára ráadásul további nyomást jelentett a bajorországi szélenergia-tervezés szabályozása: ha egy település nem tud elegendő területet kijelölni a szélerőművek számára, bizonyos feltételek mellett más területeken is megjelenhetnek ilyen beruházások.