Azonnal kirúgták, aki előre figyelmeztetett: szénre alapozna az idei télen Lengyelország, már csak a szén hiányzik

Hideg tél esetén szénhiány lehet Lengyelországban. Bár az ezt előrevetítő nagyvállalati vezetőt e közléséért azonnal kirúgták, a Money.pl adatokkal támasztotta alá, hogy valóban nehézségek várható az energia-, illetve energiahordozó-ellátás terén.

Nincs elég szén a lengyel piacon: a PGG növelte a termelés tervét, de közben elküld ötezer dolgozót/Fotó: PGG

Ráerősítenek a szénbányák

Andrzej Gajewski – aki tehát már nem vezérigazgató az Orlen Termikánál – néhány napja egy fűtési fórumon azzal érvelt borúlátó előrejelzése mellett, hogy miközben Lengyelország már az elmúlt télen is több szenet használt, mint az előzőben, a gondokat azóta csak tetézte, hogy a Hormuzi-szoros eseményei miatt romlott Európa földgáz- és kőolajellátása. Ilyen helyzetben a szén a közel-keleti nyersanyagellátástól megfosztott világ számára mentőövvé vált, főleg, mivel ráadásul meg is drágult az olaj és a gáz.

Ám miközben Andrzej Gajewskinek az állásába került a nyíltsága, az adatok megerősítik az aggályait. Az idén éves szinten 7 százalékkal nőtt a lengyel villamosenergia-termelés szénfelhasználása az első negyedéves számok alapján, aszénimport pedig 168 százalékkal 3,06 millió tonnára emelkedett.

A bányavállalatok ezért megnövelték a termelési terveiket. Európa legnagyobb széntermelője, a Polska Grupa Górnicza (PGG) több mint 1 millió tonnát tett rá a 2026-os, 15-15,5 millió tonnás céljára annak ellenére, hogy ezt most elég nehéz teljesíteni, mert a vállalat éppen egy jelentős átalakuláson megy át: két bányaüzemet már bezárt, és az év végéig elküld több mint 5000 alkalmazott. De a társaság így is kénytelen növelni a termelését Łukasz Deja vezérigazgató szerint, mert a december elején még kétmillió tonnás készletei az év végére elfogytak. Ez azt jelenti, hogy a vállalat közel 3 millió tonnával több szenet fog eladni, mint amennyit tervezett. A társaság tavaly 16,1 millió tonna szenet termelt, míg öt éve 20,3 millió tonnát.

Egy másik nagy lengyel bányavállalat, a Lubelski Węgiel Bogdanka tartja idei, körülbelül 8 millió tonnás termelési célját. Ebből 6 millió tonnát adnak el anyavállalatának, 2 millió tonnára még vevőket keres. A Bogdanka exportlehetőségeit rontja, hogy bár most a két fő célállomása Szlovákia és Csehország, a fő lehetőséget a keleti értékesítés adná, de az kiesett az ukrajnai háború miatt.