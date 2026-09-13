A szerbek kezdenek türelmetlenek lenni a Budapest-Belgrád miatt: Vitézy Dávid levelet kapott, egy dátumot várnak tőle – „ez már a magyarokon múlik!"

A Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút már október elején megnyílhat a személyforgalom számára, a végleges időpont azonban a magyarországi munkálatok és eljárások befejezésétől függ, írja a Blic napilap. A projekt előrehaladásáról Aleksandar Vucic elnök és Aleksandra Sofronijevic építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter egyeztetett. Az elnök kérdésére, hogy Magyarország mikorra fejezheti be a rá eső feladatokat, a miniszter azt válaszolta, hogy minden műszaki feltétel teljesült.

A szerbek kezdenek türelmetlenek lenni a Budapest-Belgrád miatt: Vitézy Dávid levelet kapott, egy dátumot várnak tőle Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Műszakilag minden elkészült. A MÁV-ra várunk. Levelet küldtem Vitézy Dávidnak, és várom a válaszát. Feltételezem, hogy október eleje lehet a céldátum, de ez valóban a magyarokon múlik” – mondta a miniszter.

Budapest-Belgrád vasútvonal: hibajavítások, teljes átvilágítás

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter július közepén arról beszélt, hogy a kínai beszállító még hibajavításokat végez a magyar szakaszon. A miniszter akkori közlése szerint a kínai nagykövet ígéretet tett arra, hogy a problémákat határidőre kijavítják.

Vitézy akkor azt mondta, hogy

sikeres próbák esetén akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom is.

Egyben jelezte: ha a javítások nem készülnek el megfelelően, vagy a tesztek újabb hibákat tárnak fel, a menetrendet nem tartják mindenáron, mert a biztonság elsőbbséget élvez.

A mostani kelebiái ETCS-teszt ezért már közvetlenül kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, mikor lehet ténylegesen utasokkal is megindítani a Budapest–Belgrád-vasút magyarországi szakaszának forgalmát.