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vasút
Vitézy Dávid
Budapest-Belgrád vasútvonal

A szerbek kezdenek türelmetlenek lenni a Budapest-Belgrád miatt: Vitézy Dávid levelet kapott, egy dátumot várnak tőle – „ez már a magyarokon múlik!"

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A magyarokon múlik, hogy mikor indul el a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök, aki közölte azt is, hogy levelet írt Vitézy Dávid közlekedési miniszternek, amiben a kezdés dátumáról érdeklődött a magyar politikusnál. Déli szomszédaink az októberi kezdést tartják reálisnak, az országokon átívelő megaprojekt esetében.
Németh Tamás
2026.09.13, 07:27
Frissítve: 2026.09.13, 07:30

A Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút már október elején megnyílhat a személyforgalom számára, a végleges időpont azonban a magyarországi munkálatok és eljárások befejezésétől függ, írja a Blic napilap. A projekt előrehaladásáról Aleksandar Vucic elnök és Aleksandra Sofronijevic építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter egyeztetett. Az elnök kérdésére, hogy Magyarország mikorra fejezheti be a rá eső feladatokat, a miniszter azt válaszolta, hogy minden műszaki feltétel teljesült. 

A szerbek kezdenek türelmetlenek lenni a Budapest-Belgrád miatt: Vitézy Dávid levelet kapott, egy dátumot várnak tőle
A szerbek kezdenek türelmetlenek lenni a Budapest-Belgrád miatt: Vitézy Dávid levelet kapott, egy dátumot várnak tőle Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Műszakilag minden elkészült. A MÁV-ra várunk. Levelet küldtem Vitézy Dávidnak, és várom a válaszát. Feltételezem, hogy október eleje lehet a céldátum, de ez valóban a magyarokon múlik” – mondta a miniszter.

Budapest-Belgrád vasútvonal: hibajavítások, teljes átvilágítás

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter július közepén arról beszélt, hogy a kínai beszállító még hibajavításokat végez a magyar szakaszon. A miniszter akkori közlése szerint a kínai nagykövet ígéretet tett arra, hogy a problémákat határidőre kijavítják. 

Vitézy akkor azt mondta, hogy 

sikeres próbák esetén akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom is. 

Egyben jelezte: ha a javítások nem készülnek el megfelelően, vagy a tesztek újabb hibákat tárnak fel, a menetrendet nem tartják mindenáron, mert a biztonság elsőbbséget élvez.

A mostani kelebiái ETCS-teszt ezért már közvetlenül kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, mikor lehet ténylegesen utasokkal is megindítani a Budapest–Belgrád-vasút magyarországi szakaszának forgalmát.

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A műszaki próbákkal párhuzamosan politikai és pénzügyi vizsgálat is zajlik. Vitézy Dávid korábban bejelentette, hogy a kormány elrendelte a Budapest–Belgrád-vasútvonal beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását.

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Vitézy Dávidminiszternek van dolga az országokon átívelő beruházással, teljes átvilágítást rendelt el és folynak a hibajavítások is Fotó: Hatlaczki Balazs

A vizsgálat kiterjed a közbeszerzésekre, valamint arra is, hogyan és kik döntöttek arról, hogy a magyar kivitelező céget amerikai dollárban fizessék ki. A miniszter azt is kezdeményezte, hogy a beruházás dokumentumait hozzák nyilvánosságra.

Felgyorsítják a munkát 

Ehhez ugyanakkor a kínai fél hozzájárulására is szükség van, mivel a projekt alapját nemzetközi szerződés adja. Gong Tao budapesti kínai nagykövet egy friss interjúban arról beszélt, hogy a Belgrád–Budapest vasútvonal jelentős együttműködési projekt a kínai és a magyar kormány között, a projektben résztvevő kínai vállalatok tavaly október óta teljes mértékben együttműködnek a Magyar Államvasutakkal (MAV) a vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) tesztelésében. 

Mindkét fél felgyorsítja a munkát e cél elérése érdekében.

A kínai nagykövetség továbbra is koordináló szerepet tölt be, szorosan együttműködve a magyar kormánnyal és a MÁV-val, hogy támogassa a kínai vállalatokat a magyar szakaszon még hátralévő tesztelési munkálatok magas színvonalú elvégzésében, a személyszállítás mielőbbi megkezdésében, és abban, hogy a magyar emberek személyesen is megtapasztalhassák a vasúti korszerűsítés nyújtotta kényelmet, fogalmazott Tao.

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