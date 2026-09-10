Rácsapta az ajtót Romániára a svéd ipari óriás: a szlovákok veszik át a gyártást − Ukrajna újjáépítésében is részt venne

Hosszú távon a termelési kapacitások bővítését célzó beruházások indulhatnak, többek között a támogatási programok és más finanszírozható projektek kínálta lehetőségek kihasználásával. A meglévő raktárhálózatok és az értékesítési pontok maradnak − számolt be a tervekről a szlovák Rova a Profit.ro portál munkatársának.

A szlovák Rova felvásárolta a Lindab romániai érdekeltségét / Fotó: Facebook / Rova-Sk

Ezzel párhuzamosan folyamatban van a potenciális új partnerek felkutatása, illetve a meglévő infrastruktúra optimalizálása is.

A szlovák vállalatnak hosszú távú tervei vannak

A csoport egyik legfontosabb romániai célja az export növelése. A Rova részt kíván venni Ukrajna újjáépítésében, emellett növelné a Bulgáriába és a Moldovai Köztársaságba irányuló kivitelt.

A társaság a külföldi szállítások részarányát − a teljes értékesítés tekintetében − 15-20 százalékra növelné.

A vezetés Romániát a régió egyik legérdekesebb piacának tartja. Úgy vélik, az ország nagy és építőipara fejlődő pályán van, amelyet az infrastrukturális beruházások, az ipari és logisztikai projektek, az uniós források, valamint a kereskedelmi és lakóingatlan-építések támogatnak.

Példaként az Eurostat 2025. októberi adatait említették, amelyek szerint a romániai építőipari termelés 13,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, ami az Európai Unió egyik legnagyobb növekedési üteme volt. Véleményük szerint Magyarországgal, Bulgáriával, Szerbiával vagy Szlovákiával összehasonlítva Románia további előnye, hogy mind lakosságát, mind területét és fejlesztési igényeit tekintve jóval nagyobb belső piaccal rendelkezik.

Romániában továbbra is jelentős növekedési lehetőség rejlik a cserepeslemezek, tetőfedő lemezek, csapadékvíz-elvezető rendszerek, profilok, csarnokok és más fémipari megoldások piacán. Ugyanez igaz a Rova által gyártott ipari csarnokokra és szellőztetőrendszerekre is

− összegezte a vállalat.

Arra a kérdésre, hogyan változhat a ROVA romániai alkalmazottainak száma, a csoport képviselői azt válaszolták, hogy 2026-ban az értékesítési hálózat bővítésére összpontosítanak, 2027-ben pedig a termelési és raktározási tevékenység fejlesztését is tervezik.

A Lindab 2025-ben elért 20 millió eurós árbevételéhez képest a Rova legalább 10 százalékos növekedést vár 2026-ban és 2027-ben.

A vállalat a következő időszakban nem tervez további romániai akvizíciókat, inkább tevékenységének organikus bővítésére összpontosít.