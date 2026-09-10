Rácsapta az ajtót Romániára a svéd ipari óriás: a szlovákok veszik át a gyártást − Ukrajna újjáépítésében is részt venne
Hosszú távon a termelési kapacitások bővítését célzó beruházások indulhatnak, többek között a támogatási programok és más finanszírozható projektek kínálta lehetőségek kihasználásával. A meglévő raktárhálózatok és az értékesítési pontok maradnak − számolt be a tervekről a szlovák Rova a Profit.ro portál munkatársának.
Ezzel párhuzamosan folyamatban van a potenciális új partnerek felkutatása, illetve a meglévő infrastruktúra optimalizálása is.
A szlovák vállalatnak hosszú távú tervei vannak
A csoport egyik legfontosabb romániai célja az export növelése. A Rova részt kíván venni Ukrajna újjáépítésében, emellett növelné a Bulgáriába és a Moldovai Köztársaságba irányuló kivitelt.
A társaság a külföldi szállítások részarányát − a teljes értékesítés tekintetében − 15-20 százalékra növelné.
A vezetés Romániát a régió egyik legérdekesebb piacának tartja. Úgy vélik, az ország nagy és építőipara fejlődő pályán van, amelyet az infrastrukturális beruházások, az ipari és logisztikai projektek, az uniós források, valamint a kereskedelmi és lakóingatlan-építések támogatnak.
Példaként az Eurostat 2025. októberi adatait említették, amelyek szerint a romániai építőipari termelés 13,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, ami az Európai Unió egyik legnagyobb növekedési üteme volt. Véleményük szerint Magyarországgal, Bulgáriával, Szerbiával vagy Szlovákiával összehasonlítva Románia további előnye, hogy mind lakosságát, mind területét és fejlesztési igényeit tekintve jóval nagyobb belső piaccal rendelkezik.
Romániában továbbra is jelentős növekedési lehetőség rejlik a cserepeslemezek, tetőfedő lemezek, csapadékvíz-elvezető rendszerek, profilok, csarnokok és más fémipari megoldások piacán. Ugyanez igaz a Rova által gyártott ipari csarnokokra és szellőztetőrendszerekre is
− összegezte a vállalat.
Arra a kérdésre, hogyan változhat a ROVA romániai alkalmazottainak száma, a csoport képviselői azt válaszolták, hogy 2026-ban az értékesítési hálózat bővítésére összpontosítanak, 2027-ben pedig a termelési és raktározási tevékenység fejlesztését is tervezik.
A Lindab 2025-ben elért 20 millió eurós árbevételéhez képest a Rova legalább 10 százalékos növekedést vár 2026-ban és 2027-ben.
A vállalat a következő időszakban nem tervez további romániai akvizíciókat, inkább tevékenységének organikus bővítésére összpontosít.
A Lindab teljesen kivonult a régióból
A svéd vállalat júliusban jelentette be, hogy lezárta romániai üzletágának értékesítését, a tranzakcióval pedig nemcsak a romániai piacról, hanem a régióból is kivonult. A folyamat a Profile Systems üzletágat érintette, amely a második negyedévben 714 millió svéd koronás árbevételt ért el. Ez egy százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest.
Az egyes érdekeltségek értékesítésének hatásait kiszűrve az üzletág organikus növekedése öt százalék volt, ami 2022 óta az első kedvező negyedéves teljesítmény. A fellendülést a norvég és svéd értékesítés, valamint a hőszigetelő panelek iránti kereslet emelkedése segítette.
A Lindab szerint a hőszigetelő panelek gyártása és kiszállítása fokozatosan helyreállt a gyár 2024-2025-ös áthelyezése után. Az üzletág korrigált üzemi eredménye ugyanakkor 44 millióról 38 millió svéd koronára csökkent, az üzemi eredményhányad pedig 6,1 százalékról 5,3 százalékra mérséklődött.
Az év első felében az üzemi eredményhányad mindössze egy százalék volt, szemben a 2025 azonos időszakában elért 3,8 százalékkal. A teljesítményt elsősorban az első negyedév gyenge üzleti aktivitása rontotta.
Miért hagyta el a Lindab Romániát?
A tranzakció lezárása után a Profile Systems üzletág teljes egészében kivonult Kelet-Európából, és a skandináv piacokra összpontosítja tevékenységét. A vezetőség szerint ezekben az országokban kedvezőbbek a kilátások, így esély nyílik az értékesítési volumen és a jövedelmezőség helyreállítására.
A romániai leányvállalat tetőfedő rendszereket, külső burkolati megoldásokat, ereszcsatornákat és lefolyócsöveket, fémprofilokat, valamint hőszigetelő paneleket gyártott és forgalmazott.
A Lindab romániai üzletága, amelyhez a Stefanestii de Jos településen működő cserepeslemezgyár, több raktár és egy értékesítési pont is tartozik, összesen mintegy száz főt foglalkoztat. A tranzakció a helyi szellőztetőrendszer-üzletágra is kiterjedt, amely a romániai tevékenység 30 százalékát adta.
A Lindab tavaly megközelítőleg 210 millió svéd koronás, azaz 19,3 millió eurós árbevételt ért el Romániában.
A Rova csoport korábban a Lindab szlovákiai és magyarországi profilrendszer-üzletágát is megvásárolta, továbbá a vállalat csehországi, észtországi és lengyelországi hasonló érdekeltségeitől is megvált.
A svéd vállalat a továbbiakban a szellőztetőrendszerekkel foglalkozó üzletágára összpontosít. A Lindab a kelet-európai profilrendszer-üzletágának átszervezési költségeit mintegy 400 millió svéd koronára becsülte. Ebből hozzávetőleg 150 millió korona az eszközök értékvesztéséhez, valamint a tevékenységek értékesítéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó költség.
A Rova saját márkanév alatt több európai piacon működő gyártó- és kereskedelmi vállalatot fog össze és tetőfedő rendszereket, fémszerkezeteket és szellőztetési megoldásokat kínál. A csoport Szlovákiában, Magyarországon és Romániában rendelkezik gyárakkal, emellett a csehországi Prága közelében elosztó- és logisztikai központot működtet.