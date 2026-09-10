Fico nem a levegőbe beszélt, átvette Orbán Viktortól a stafétát: Szlovákia egyedül az EU-ban vétózta az orosz szankciók meghosszabbítását – Magyarország már belement

Az Európai Unió állandó képviselőinek bizottsága szeptember 9-én, szerdán ismét nem tudott megállapodni az Ukrajna területi integritásának megsértéséért felelős személyekkel és vállalatokkal szembeni egyéni szankciók egy évvel történő meghosszabbításáról, ezúttal is Szlovákia ellenállása miatt – írja az Eurointegration.

Szlovákia ragaszkodik álláspontjához/Fotó: AFP / AFP

Szlovákia ragaszkodik az álláspontjához

„A Coreper ma megvitatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy azt veszélyeztető cselekményekért felelős személyekkel és vállalatokkal szembeni szankciós rendszer meghosszabbítását. Megállapodást azonban nem sikerült elérni”

– nyilatkozta az egyik diplomata.

Egyedül Szlovákia ragaszkodik továbbra is ahhoz, hogy a szankciókat a javasolt egy év helyett mindössze hat hónappal hosszabbítsák meg. Pozsony emellett továbbra sem vonta vissza azt a követelését, hogy több személy nevét töröljék a jelenlegi szankciós listáról. A diplomaták a tárgyalások bizalmas jellege miatt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, kikről van szó.

„A diplomaták folytatják a konzultációkat annak érdekében, hogy a szeptember 15-i határidőig sikerüljön megállapodásra jutni”

– közölte egy másik diplomáciai forrás.

A szlovák fél ennek ellenére továbbra is azt állítja, hogy a szankciók meghosszabbítására a határidő lejártáig sor kerül.

„Az Ukrajna területi integritását aláásó cselekményekkel kapcsolatos szankciós rendszer rendszeres, hathavonta esedékes felülvizsgálatáról szóló egyeztetések folytatódnak, és várhatóan 2026. szeptember 15-ig lezárulnak. A korábbiakhoz hasonlóan a Szlovák Köztársaság Külügyi és Európa-ügyi Minisztériuma nem kommentálja és nem hozza nyilvánosságra sem saját tárgyalási álláspontját, sem más tagállamok álláspontját, mivel ezek az egyeztetések bizalmasak” – áll a szlovák külügyminisztérium közleményében.

A Coreper már szeptember 2-án sem tudta elfogadni az Ukrajna területi integritását fenyegető cselekmények miatt bevezetett szankciós rendszer meghosszabbítását – szintén Szlovákia álláspontja miatt.

Az uniós Tanács legutóbb 2026 márciusában hosszabbította meg ezt a szankciós rendszert. Az intézkedések értelmében befagyasztják a szankciókkal sújtott magánszemélyek és jogi személyek vagyonát, valamint megtiltják számukra pénzeszközök vagy egyéb gazdasági erőforrások biztosítását. A magánszemélyek esetében emellett beutazási, illetve az EU területén történő átutazási tilalom is érvényben van.

Június 25-én az Európai Unió Tanácsa további 12 hónappal, 2027. július 31-ig meghosszabbította az Oroszországi Föderáció Ukrajna destabilizálására irányuló, továbbra is zajló tevékenységei miatt bevezetett uniós gazdasági korlátozó intézkedéseket.