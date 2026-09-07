Közlekedési sztrájkhullám szeptemberben: aki Olaszországba repül, figyelje ezeket a dátumokat

Utazásszervezés szempontjából meglehetősen kiszámíthatalatlan szeptember vár azokra, akik Olaszországba utaznak. A közlekedési szektorban munkabeszüntetések lesznek több alkalommal is. Az olasz közlekedési minisztérium nyilvántartása szerint számos országos, regionális és helyi munkabeszüntetést jelentettek be. Négy időpontban különösen súlyos fennakadásokra lehet számítani, a sztrájk a magyar utazókat is érintheti.

Hétfőtől a vasút áll, de lesz a légiforgalmat érintő sztrájk is Olaszországban/Fotó: NurPhoto via AFP

09.07.: huszonnégy órára leállhat az olasz vasút

Az első nagyobb sztrájk szeptember 7-én este kezdődik. A tiltakozásban többek között a Trenitalia, a Trenitalia Tper, a Trenord és a Mercitalia Rail munkavállalói vesznek részt, de más vasúti szolgáltatók járatai is érintettek lehetnek. A munkabeszüntetés miatt regionális, Intercity- és nagy sebességű vonatok egyaránt késhetnek, módosított útvonalon közlekedhetnek vagy teljesen kimaradhatnak.

09.13.: repülőjáratok kerülhetnek veszélybe

A következő kritikus időpont szeptember 13. lesz, amikor több légitársasági és repülőtéri sztrájk esik ugyanarra a napra. Az easyJet olaszországi személyzetének egy része egész napos munkabeszüntetést jelentett be.

Pisa és Firenze repülőterén a földi kiszolgáló dolgozók 11 és 15 óra között sztrájkolnak,

a római Fiumicino,

a milánói Malpensa

és a torinói repülőtér biztonsági személyzete körében is várhatók tiltakozó akciók.

Cagliari és Olbia repülőterén ugyancsak fennakadások alakulhatnak ki. A sztrájkok nem jelentik automatikusan valamennyi járat törlését, de késésekre, poggyászkezelési problémákra és az indulási időpontok módosítására lehet számítani. A Budapestről Olaszországba utazóknak ezért érdemes közvetlenül a légitársaságnál ellenőrizniük járatuk helyzetét. A végleges törlésekről rendszerint csak az induláshoz közeledve születik döntés.

09. 25.-26.: általános sztrájk jön szeptember végén

Szeptember 25-én és 26-án országos általános sztrájkot tartanak Olaszországban. A tiltakozás nemcsak a közlekedést érinti. Munkabeszüntetések lehetnek az államigazgatásban, az oktatásban, az egészségügyben, a helyi önkormányzatoknál és akár a benzinkutakon is. A közlekedési ágazatban a legnagyobb fennakadások szeptember 26-án várhatók. Vasúti járatok, helyi és helyközi autóbuszok, villamosok, metrók és kompjáratok maradhatnak ki. Egyes repülőtéri szolgáltatások is csökkentett kapacitással működhetnek. A konkrét hatás városonként és közlekedési társaságonként eltérhet.