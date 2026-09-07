Közlekedési sztrájkhullám szeptemberben: aki Olaszországba repül, figyelje ezeket a dátumokat
Utazásszervezés szempontjából meglehetősen kiszámíthatalatlan szeptember vár azokra, akik Olaszországba utaznak. A közlekedési szektorban munkabeszüntetések lesznek több alkalommal is. Az olasz közlekedési minisztérium nyilvántartása szerint számos országos, regionális és helyi munkabeszüntetést jelentettek be. Négy időpontban különösen súlyos fennakadásokra lehet számítani, a sztrájk a magyar utazókat is érintheti.
09.07.: huszonnégy órára leállhat az olasz vasút
Az első nagyobb sztrájk szeptember 7-én este kezdődik. A tiltakozásban többek között a Trenitalia, a Trenitalia Tper, a Trenord és a Mercitalia Rail munkavállalói vesznek részt, de más vasúti szolgáltatók járatai is érintettek lehetnek. A munkabeszüntetés miatt regionális, Intercity- és nagy sebességű vonatok egyaránt késhetnek, módosított útvonalon közlekedhetnek vagy teljesen kimaradhatnak.
09.13.: repülőjáratok kerülhetnek veszélybe
A következő kritikus időpont szeptember 13. lesz, amikor több légitársasági és repülőtéri sztrájk esik ugyanarra a napra. Az easyJet olaszországi személyzetének egy része egész napos munkabeszüntetést jelentett be.
- Pisa és Firenze repülőterén a földi kiszolgáló dolgozók 11 és 15 óra között sztrájkolnak,
- a római Fiumicino,
- a milánói Malpensa
- és a torinói repülőtér biztonsági személyzete körében is várhatók tiltakozó akciók.
Cagliari és Olbia repülőterén ugyancsak fennakadások alakulhatnak ki. A sztrájkok nem jelentik automatikusan valamennyi járat törlését, de késésekre, poggyászkezelési problémákra és az indulási időpontok módosítására lehet számítani. A Budapestről Olaszországba utazóknak ezért érdemes közvetlenül a légitársaságnál ellenőrizniük járatuk helyzetét. A végleges törlésekről rendszerint csak az induláshoz közeledve születik döntés.
09. 25.-26.: általános sztrájk jön szeptember végén
Szeptember 25-én és 26-án országos általános sztrájkot tartanak Olaszországban. A tiltakozás nemcsak a közlekedést érinti. Munkabeszüntetések lehetnek az államigazgatásban, az oktatásban, az egészségügyben, a helyi önkormányzatoknál és akár a benzinkutakon is. A közlekedési ágazatban a legnagyobb fennakadások szeptember 26-án várhatók. Vasúti járatok, helyi és helyközi autóbuszok, villamosok, metrók és kompjáratok maradhatnak ki. Egyes repülőtéri szolgáltatások is csökkentett kapacitással működhetnek. A konkrét hatás városonként és közlekedési társaságonként eltérhet.
09.30.: a légiforgalmi irányítók zárják a hónapot
A negyedik jelentős akció szeptember 30-án béníthatja meg az olasz légi közlekedést. A légiforgalmi irányítók és a légi irányítás műszaki rendszereit üzemeltető dolgozók 13 és 17 óra között tartanak országos sztrájkot. A négy órás munkabeszüntetés ellenére a fennakadások egész nap érezhetők lehetnek, mivel a légitársaságoknak át kell szervezniük gépeik és személyzetük mozgását. Bolognában, Bariban és Rómában további helyi tiltakozó akciókat is meghirdettek. Az olasz hatóságok kijelölt idősávokban és meghatározott útvonalakon garantálnak bizonyos járatokat, de ez nem zárja ki a késéseket és törléseket.
Nem csak négy napon lehet fennakadás
A négy nagy sztrájkhullám mellett szeptember folyamán
- Genovában,
- Velencében,
- Firenzében,
- Nápolyban,
- Pisában,
- Vicenzában,
- Trentóban,
- Bergamóban és más városokban is tartanak helyi közlekedési munkabeszüntetéseket.
Különösen szeptember 15-én lehetnek nehézségek a városi tömegközlekedésben, amikor több népszerű turisztikai célpont közlekedési dolgozói is sztrájkot terveznek. Az olasz közlekedési minisztérium hivatalos sztrájknaptárát folyamatosan frissítik, ezért az időpontok, a résztvevő szakszervezetek és a munkabeszüntetések időtartama még változhat. Az utasoknak közvetlenül az indulás előtt is célszerű ellenőrizniük vonatuk vagy repülőjáratuk helyzetét.
Több oka is van a sztrájkhullámnak
A szeptemberi sztrájkhullám mögött nem egyetlen konfliktus áll. A vasutasok magasabb béreket, megfelelő kollektív szerződést, kiszámíthatóbb munkaidőt és jobb munkakörülményeket követelnek, miközben az easyJet és a repülőterek dolgozói elsősorban a műszakbeosztás, a munkaszervezés és a növekvő terhelés miatt tiltakoznak. A hónap végén sztrájkoló légiforgalmi irányítók és műszaki dolgozók az új bérmegállapodást tartják elégtelennek. A szeptember 26-i általános sztrájk ezzel szemben több állami és magánágazatra kiterjedő akció, amely nem kizárólag a közlekedést érinti.