Putyin nem sajnálja rá a pénzt: szuperfegyverek sorozatát kapta meg az orosz hadsereg, 400 kilométerről lövi az ukránokat – telerakták bombákkal az új Szu-35-ös vadászgépeket

Az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat (OAK) több Szu-35Sz típusú, többcélú harci repülőgépet adott át az orosz légierő számára. A vadászgépek a gyári teszteket követően Komszomolszk-na-Amure városából az állomáshelyükre repültek − közölte az OAK.

Szu-35-ösök repülés közben / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Az átadott repülőgépek számát és lajstromjeleit a vállalat nem hozta nyilvánosságra. Idén ez volt a harmadik ilyen szállítmány: a légierőhöz április 17-én és május 26-án már érkeztek Szu-35Sz-ek.

Az orosz légierő új Szu-35-ösei

A Szu-35Sz egy többcélú, nagy manőverezőképességű vadászrepülőgép, amelyet légi célpontok elfogására, csapásmérő kötelékek és földi objektumok védelmére, valamint pilóta nélküli légi járművek, továbbá szárazföldi és vízfelszíni célpontok megsemmisítésére terveztek.

A repülőgépet két AL–41F–1Sz kétáramú gázturbinás sugárhajtóművel szerelik, amelyek minden irányban tolóerővektor-szabályozóval vannak ellátva. Egy hajtómű maximális tolóereje 142 kilonewton, a gépek legnagyobb felszállótömege 34 500 kilogramm, maximális harci terhelése 8000 kilogramm, belső üzemanyagtartályainak befogadóképessége pedig 11 500 kilogramm.

A Szu-35Sz szolgálati csúcsmagassága 18 ezer méter, legnagyobb sebessége 11 ezer méteres magasságban a hangsebesség 2,25-szerese, maximális emelkedési sebessége pedig meghaladja a 280 métert másodpercenként.

A repülőgép 12 felfüggesztési ponttal rendelkezik a fegyverek számáram valamint egy 30 milliméteres GS-30-1 gépágyúval is rendelkezik, amelyhez 150 lőszert képes szállítani. Fegyverzetének részét képezik ezenkívül R–27RE, R–27TE és R–77 légiharc-rakéták, valamint a legfeljebb 400 kilométeres hatótávolságú R–37M nagy hatótávolságú levegő-levegő rakéta.

Képes H–29, H–31A, H–31P és H–59M levegő-föld rakéták, valamint KAB–500Kr irányított, továbbá FAB–500, FAB–250 és OFAB–100 hagyományos bombák hordozására is. Az Irbisz–E fedélzeti rádiólokátor legfeljebb 100 fokos szögben és 400 kilométeres távolságan képes célpontokat felderíteni. Egyidejűleg maximálisan 30 légi célt követhet, amelyek közül nyolcat támadhat.