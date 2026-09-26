Elszólhatta magát a NASA vezetője: titokzatos szupergép készülhet Amerikában – Kína és Oroszország felkötheti a gatyáját, ha ez igaz

Valami készül a NASA-nál, amiről az amerikai űrügynökség egyelőre feltűnően keveset akar elárulni. Jared Isaacman, NASA-igazgatója egy előadásán egy ismeretlen, az SR–71 Blackbird legendás felderítőgépre emlékeztető titokzatos szupergép sziluettjét mutatta meg, miközben arról beszélt, hogy az ügynökség újra olyan kísérleti gépeket akar építeni, melyek magasabbra és gyorsabban jutnak, mint bármi más. Amikor később rákérdeztek, hogy valóban egy Blackbird szerepelt-e a képen, Isaacman sokat mondóan visszakérdezett: „Biztos benne, hogy az egy Blackbird?”

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A mondat önmagában még nem bizonyítja, hogy titokban már épül az SR–71 utódja. A NASA azt sem erősítette meg, hogy a bemutatott grafika egy valóban fejlesztés alatt álló repülőgépet ábrázol, vagy csupán koncepciókép. Isaacman azonban láthatóan nem akarta lezárni a találgatásokat: a kérdésre azt ismételte meg, hogy a NASA ismét „magasan és gyorsan” akar repülni.

Az időzítés viszont nem véletlen, ugyanis Isaacman májusban hivatalosan is utasítást adott a NASA repüléstechnikai programjának átalakítására. A cél további X-repülőgépek fejlesztése, méghozzá radikálisan új repülőgép-kialakításokkal és hajtási megoldásokkal, melyek később civil, kereskedelmi vagy akár nemzetbiztonsági felhasználást is kaphatnak. A jelenlegi X–59 még elsősorban a halkabb szuperszonikus repülést kutatja, Isaacman szerint azonban ez csak a kezdet.

A rejtélyes gép formája rögtön az SR–71 Blackbirdöt idézte fel. A hidegháborús felderítőgép Mach 3-as sebességgel és 25 kilométert meghaladó magasságban tudott repülni, így évtizedeken át a repüléstechnika egyik legextrémebb teljesítményét képviselte. A NASA maga is használta a típust kutatásokra, többek között nagysebességű aerodinamikai, hajtómű- és anyagtechnológiai kísérletekhez.

A Lockheed Martin korábban már nyilvánosságra hozta az SR–72 koncepcióját is,

amelyet hiperszonikus, vagyis legalább ötszörös hangsebességre képes utódként képzeltek el. Arra azonban jelenleg nincs bizonyíték, hogy Isaacman pontosan ezt a programot mutatta volna meg, vagy hogy a NASA képén szereplő gép bármilyen közvetlen kapcsolatban állna az SR–72-vel.