Óriási büntetéssel zárult a tápszerbotrány: nem teszteltek, nehogy baj legyen - dollár százmilliókat fizet az Abbott

Közel 385 millió dollárt fizet az Abbott Laboratories, hogy lezárja az amerikai szövetségi kormány és több tucat állam által indított eljárást, amely a társaság csecsemőtápszereinek gyártási körülményeit vizsgálta. Az ügy gyökerei a 2022-es amerikai tápszerkrízisig nyúlnak vissza, amikor az Abbott egyik legfontosabb üzeme leállt, termékeket hívtak vissza, az Egyesült Államok pedig súlyos tápszerhiánnyal szembesült.

hiányosságokat terátak fel a tápszer gyártónál, most százmilliókat fizethet, de még sok magáner is folyamatban van Fotó: New Africa

Az amerikai hatósági közlés szerint a megállapodásban a szövetségi kormány mellett 40 amerikai állam vesz részt. Az eljárás középpontjában az állt, hogy az Abbott 2018 és 2022 között megfelelt-e minden előírásnak a michigani Sturgisban és az arizonai Casa Grandéban működő üzemeiben gyártott poralapú csecsemőtápszerek és speciális táplálási termékek előállításakor.

Tápszer: esernyőkkel védekeztek a beázás ellen

Az amerikai igazságügyi minisztérium keresetében különösen súlyos állítások szerepeltek. A hatóság szerint a sturgisi üzemben a tető beázása miatt víz kerülhetett a tápszergyártó berendezések közelébe, miközben a problémát bizonyos esetekben nem véglegesen javították ki, hanem esernyőkkel próbálták elvezetni a vizet.

A kormány azt is állította, hogy az Abbott tovább működtetett olyan porlasztva szárító berendezéseket, amelyeken repedéseket és mélyedéseket találtak. Ezek a hibák nedvesség jelenlétében növelhették a mikrobiológiai szennyeződés veszélyét.

A vádak szerint ráadásul meghosszabbították az egyes tisztítások között legyártott terméksorozatok számát, amivel növelni lehetett a termelést. Az igazságügyi minisztérium ennél is tovább ment: azt állította, hogy

bizonyos esetekben a vállalat szándékosan nem végzett olyan vizsgálatokat, amelyek baktériumszennyezést mutathattak volna ki, illetve egyes pozitív mikrobiológiai eredményeket nem közölt

az FDA-val a 2019-es és 2022-es ellenőrzések során.

Az amerikai állam is hatalmas vevője a tápszernek

Az ügy pénzügyi súlyát az adja, hogy az Egyesült Államokban az állam rendkívül fontos szereplő a csecsemőtápszerek piacán. A WIC – a nők, csecsemők és gyermekek táplálását segítő szövetségi program – révén az amerikai mezőgazdasági minisztérium közvetve az országban értékesített tápszerek több mint felének megvásárlásában részt vesz. A Medicaid szintén finanszíroz bizonyos tápszereket.