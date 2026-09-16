Dróncsapások tépázzák Oroszország leggazdagabb nőjének vagyonát: dollármilliárdokban mérhető a veszteség a Wildberries raktárai miatt

Tatyjana Kim Oroszország meghatározó online kiskereskedőjévé építette fel a Wildberriest, hazai riválist teremtve az Amazon.com-nak, miközben ő maga az ország leggazdagabb nőjévé vált. Mindez idén júliusban változott meg, amikor Ukrajna támadni kezdte a vállalat hatalmas raktárhálózatát. A csapások a tárolókapacitás mintegy harmadát megsemmisítették, és több milliárd dolláros veszteséget okoztak a cégnek.

Tatyjana Kim, Oroszország leggazdagabb nője, a Wildberries alapító-tulajdonosa / Fotó: Anadolu via AFP

A dróntámadások hulláma a vállalat több mint húsz létesítményét érte.

Augusztus végéig legalább 550 milliárd rubel (6,4 milliárd dollár) értékű áru semmisült meg,

a megrongálódott raktárak újjáépítése pedig több mint 200 milliárd rubelbe (2,3 milliárd dollár) kerülhet a Data Insight kutatócég szerint.

Tatyjana Kim felemelkedése

Kim több mint két évtizeddel ezelőtt, szülési szabadsága alatt alapította a vállalkozást, olyan emberek számára, mint amilyen akkor ő maga is volt: kevés idővel és szűkös költségvetéssel gazdálkodó édesanyáknak. Kezdetben egy német csomagküldő katalógusból rendelt nagy tételben ruhákat, beszkennelte a képeket, majd feltöltötte őket a weboldalára. Az évek során a kezdetben apró vállalkozást – amelynek termékeit még személyesen szállította ki – Oroszország legnagyobb online piacterévé fejlesztette.

A platformon tavaly mintegy 6,1 ezer milliárd rubel értékű áru fordult meg, ami az ország bruttó hazai termékének csaknem 3 százalékával egyenértékű.

A Wildberries hatalmas raktárai – amelyek közül némelyik mintegy 250 ezer négyzetméteres, vagyis körülbelül 35 szabványos futballpálya méretének felel meg – könnyen azonosítható és visszatérő célpontjaivá váltak az orosz logisztikai infrastruktúra elleni ukrán hadjáratnak, miközben Kijev növeli támadásainak hatótávolságát és intenzitását.

Oroszország második legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, a Vlagyimir Jevtusenkov milliárdos résztulajdonában álló Ozon kisebb létesítményekből álló, decentralizáltabb hálózatot működtet, ám ezeket is érték támadások.

A Wildberriest a Russ Grouppal történt egyesülése óta magában foglaló RWB Group e-mailben közölte, hogy „a helyzet rendkívüli jellege ellenére” minden szükséges intézkedést megtesz a következmények mérséklése és a normális működés helyreállítása érdekében - írja a Bloomberg.