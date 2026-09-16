Dróncsapások tépázzák Oroszország leggazdagabb nőjének vagyonát: dollármilliárdokban mérhető a veszteség a Wildberries raktárai miatt
Tatyjana Kim Oroszország meghatározó online kiskereskedőjévé építette fel a Wildberriest, hazai riválist teremtve az Amazon.com-nak, miközben ő maga az ország leggazdagabb nőjévé vált. Mindez idén júliusban változott meg, amikor Ukrajna támadni kezdte a vállalat hatalmas raktárhálózatát. A csapások a tárolókapacitás mintegy harmadát megsemmisítették, és több milliárd dolláros veszteséget okoztak a cégnek.
- A dróntámadások hulláma a vállalat több mint húsz létesítményét érte.
- Augusztus végéig legalább 550 milliárd rubel (6,4 milliárd dollár) értékű áru semmisült meg,
- a megrongálódott raktárak újjáépítése pedig több mint 200 milliárd rubelbe (2,3 milliárd dollár) kerülhet a Data Insight kutatócég szerint.
Tatyjana Kim felemelkedése
Kim több mint két évtizeddel ezelőtt, szülési szabadsága alatt alapította a vállalkozást, olyan emberek számára, mint amilyen akkor ő maga is volt: kevés idővel és szűkös költségvetéssel gazdálkodó édesanyáknak. Kezdetben egy német csomagküldő katalógusból rendelt nagy tételben ruhákat, beszkennelte a képeket, majd feltöltötte őket a weboldalára. Az évek során a kezdetben apró vállalkozást – amelynek termékeit még személyesen szállította ki – Oroszország legnagyobb online piacterévé fejlesztette.
A platformon tavaly mintegy 6,1 ezer milliárd rubel értékű áru fordult meg, ami az ország bruttó hazai termékének csaknem 3 százalékával egyenértékű.
A Wildberries hatalmas raktárai – amelyek közül némelyik mintegy 250 ezer négyzetméteres, vagyis körülbelül 35 szabványos futballpálya méretének felel meg – könnyen azonosítható és visszatérő célpontjaivá váltak az orosz logisztikai infrastruktúra elleni ukrán hadjáratnak, miközben Kijev növeli támadásainak hatótávolságát és intenzitását.
Oroszország második legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, a Vlagyimir Jevtusenkov milliárdos résztulajdonában álló Ozon kisebb létesítményekből álló, decentralizáltabb hálózatot működtet, ám ezeket is érték támadások.
A Wildberriest a Russ Grouppal történt egyesülése óta magában foglaló RWB Group e-mailben közölte, hogy „a helyzet rendkívüli jellege ellenére” minden szükséges intézkedést megtesz a következmények mérséklése és a normális működés helyreállítása érdekében - írja a Bloomberg.
A Wildberries szárnyalt a háború kezdetén
Ukrajna azt követően kezdte célba venni az orosz raktárakat, hogy Vlagyimir Putyin elnök erői ismételten támadták a Nova Poshta létesítményeit. A vállalat az ukrán háborús logisztikai hálózat kulcsfontosságú szereplője: árukat szállít, kiszolgálja az e-kereskedelmet, és humanitárius segélyeket juttat el többek között a frontvonalhoz közeli térségekbe.
A háború kezdetben jelentős lendületet adott a Wildberriesnek. Miután a nyugati kiskereskedők hivatalosan kivonultak Oroszországból, a platform még fontosabb piactérré vált: a Zara ruháitól az okostelefonokon át más elektronikai termékekig szinte minden elérhető rajta. Egyes áruk úgynevezett párhuzamos import keretében, a márkatulajdonosok engedélye nélkül jutnak be külföldről az országba.
A vállalat eközben jelentős összegeket fordított raktárhálózatának bővítésére: az elmúlt egy évben csaknem megduplázta teljes raktárterületét, mintegy 5,2 millió négyzetméterre.
A dróncsapások nemcsak Kim vagyonának jelentős részét emésztették fel, hanem tovagyűrűző hatást gyakoroltak Putyin háborús gazdaságának egyik fontos elemére is: arra a több százezer kereskedőre, akik a Wildberries platformjára támaszkodnak. A megsemmisült készletek, a lassabb szállítás és az emelkedő logisztikai költségek egyaránt begyűrűztek a fogyasztói árakba, amelyekre már így is komoly nyomást gyakorol a négy éve tartó háború.
Az orosz fogyasztói kereslet egyelőre stabil, ha a hangulat romlott is
„Ukrajna drónhadjárata egyelőre kisebb gazdasági károkat okoz, mint amekkorára a támadások széles földrajzi kiterjedéséből következtetni lehetne. Az e-kereskedelmi raktárak elleni csapások érintették a platformokat és a tőlük függő kereskedőket, ám a készletek pótlása és az ellátási láncok alkalmazkodása mérsékelte a károkat. Ami különösen fontos: egyelőre nincs bizonyíték a fogyasztói kereslet érdemi romlására, még akkor sem, ha a hangulat gyengült. A kockázatok ugyanakkor továbbra is jelentősek: ha a támadások olyan ágazatokat érnek, ahol kisebb a javítás, az átirányítás vagy a helyettesítés lehetősége, a gazdasági költségek gyorsan és meredeken emelkedhetnek” - kommentálta s helyzetet Jekatyerina Vlaszova, a Bloomberg Economics közép- és kelet-európai, valamint orosz gazdaságokkal foglalkozó közgazdásza
A támadások több ezer, a népszerű online platformokon értékesítő külső kereskedő vállalkozását sodorták veszélybe. A Wildberries saját honlapja szerint több mint egymillió eladó használja a platformot.
A vállalat további támogatási intézkedéseket vezetett be az érintett kereskedők számára, köztük a megrongálódott áruk után fizetett fix összegű kártérítést, valamint a WB Bank és a WB Finance által nyújtott hitelek automatikus, három hónapos törlesztési moratóriumát.
Átalakította működését a Wildberries
Kimnek most gyorsan hozzá kell igazítania a Wildberries működését a rohamosan változó üzleti környezethez.
- A vállalat csökkentette a saját teljesítéses – fulfillment-by-seller – modellben értékesítő kereskedők jutalékait.
- Ebben a konstrukcióban az eladók maguk tárolják és csomagolják az árut, a Wildberries pedig csak a vásárlókhoz történő kiszállításról gondoskodik.
- A cég emellett partneri raktárközpontok hálózatát építi ki, akár mindössze 100 négyzetméteres létesítményekkel.
Ezek működtetése azonban drágább a nagyméretű központi raktárakénál, ami tovább fokozza a Wildberriesre nehezedő pénzügyi nyomást. A vállalat pénzügyi helyzetéről kevés információ áll rendelkezésre, és nem közöl teljes körű, nemzetközi számviteli standardok szerinti eredményeket. Egy korábbi idei közleményében ugyanakkor azt állította, hogy az intenzív beruházási szakasz ellenére kényelmes adósságszinttel zárta a tavalyi évet.
A The Bell orosz hírportál szerint a vállalat teljes adósságállománya megközelítheti az 1,3 ezermilliárd rubelt. Ebből 2025 végén több mint 500 milliárd rubellel tartozott az állami VTB banknak.
Kim számára a felfordulás azt jelenti, hogy újra kell gondolnia azt az üzleti modellt, amelynek hatalmas mérete hozzásegítette ahhoz, hogy Oroszország leggazdagabb nőjévé váljon.
Válás lövöldözéssel tarkítva
A Wildberries elindítását követő egy éven belül Kim már futárokat alkalmazott a rendelések kiszállítására. Amikor a vállalkozás kinőtte a lakását, egy közeli kutatóintézetben bérelt helyiséget az egyre szaporodó csomagok és dobozok tárolására, ám a kereslet továbbra is gyorsabban nőtt, mint a vállalat kapacitása.
Amikor a cégből származó jövedelme meghaladta volt férje, Vlagyiszlav kis informatikai vállalkozásának bevételét, a férfi egyre nagyobb szerepet vállalt a Wildberries működtetésében.
2024-ben, válásuk idején Kim egy botrány középpontjába került a Russ Grouppal, Oroszország legnagyobb kültéri reklámcégével kötött egyesülési megállapodás miatt, amelyet Vlagyiszlav ellenzett.
A volt házastársak közötti konfliktus végül lövöldözésbe torkollott a vállalat Moszkva központjában, a Kremltől nem messze található irodája előtt, amikor volt férje megpróbált erővel bejutni az épületbe. Két biztonsági őr életét vesztette.
Kim a mostani nehézségek közepette nyugalomra int. „Az egyetlen dolog, amit mi, az orosz üzleti közösség tagjai most tehetünk, hogy megőrizzük a hidegvérünket, a közeljövőre tervezünk, alkalmazkodunk és átalakulunk” – mondta egy július végén a Telegramon közzétett videóban. „Ehhez a vállalkozók mindenkinél jobban értenek."