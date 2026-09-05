Szabotázsakció távvezetékek ellen: szélsőbaloldali környezetvédő, vagy akár titkosszolgálati beavatkozás is lehet a háttérben – Németország elborzadt

Egymást követik a német villamosenergia-hálózat elleni támadások és támadási kísérletek. A mostani sorozat első két helyszíne a brandenburgi Jänschwalde, valamint az Észak-Rajna-Vesztfáliában található Bergheim volt. Ezt követte a Dormagen mellett felfedezett újabb szerkezet, miközben a rendőrség Weisweiler és a niedersachseni Ganderkesee térségében is vizsgálódni kezdett.

Rendőrautó látható egy nagyfeszültségű távvezeték előtt Turnow-Preilacknál/ Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az esetek közös jellemzője, hogy az elkövető vagy elkövetők házilag készített, tűzijátékrakétákhoz hasonló kilövőszerkezetek segítségével vezetéket vagy más elektromosan vezető anyagot próbáltak a nagyfeszültségű kábelekre juttatni. A cél rövidzárlat, az erőművi termelés kiesése és feltehetően egy nagyobb áramszünet előidézése lehetett.

Öt erőművi blokk állt le

A Jänschwalde közelében található Turnow-Preilack alállomásnál több mint egy tucat ilyen szerkezetet találtak. Két esetben sikerült rövidzárlatot okozni, és a közeli szénerőmű egyik blokkja átmenetileg kiesett, nagyobb áramszünet azonban nem alakult ki. Néhány órával később Bergheim mellett is támadás érte a hálózatot. A vezetékekre juttatott anyag rövidzárlatot okozott, ennek következtében pedig a német energiavállalat, az RWE öt ligniterőművi blokkja állt le. Ezek összesített névleges teljesítménye 4200 megawatt, a támadás időpontjában pedig mintegy 3000 megawattnyi energiát tápláltak a hálózatba. A német villamosenergia-rendszer stabil maradt, a kiesett blokkok egy részét azonban csak fokozatosan lehet újra üzembe helyezni.

Csütörtök este egy járókelő Dormagen-Gohr közelében fedezett fel további kilövőszerkezeteket egy mező szélén, közvetlenül egy nagyfeszültségű vezeték alatt. A rendőrség szerint itt is szándékosan próbálhattak rövidzárlatot előidézni, de kár nem keletkezett.

A Tagesschau beszámolója szerint a nyomozók ezt követően Weisweilerben is átvizsgáltak egy alállomást, mert a település neve szerepelt az egyik beismerő levélben. Ganderkesee mellett ugyancsak jelentős rendőri erőket mozgósítottak, de egyelőre nem bizonyított, hogy az ottani gyanús körülmények összefüggnek a támadássorozattal.