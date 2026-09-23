Óriási fordulat, Orbán Viktor öröksége miatt nem bírják eladni a magyar Tescót: nagy a külföldi nyomás a Tisza-kormányon, hogy változtassa meg a szabályokat – sorban állnak a német, a holland és a lengyel multik

A Lidl és a Kaufland tulajdonosa, a Schwarz-csoport is a Tesco csehországi és szlovákiai üzletágának lehetséges vevői között van – írja az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva a Financial Times. A lap szerint a holland Ahold Delhaize és a portugál Jerónimo Martins tulajdonában álló Biedronka is várhatóan ajánlatot tesz. Egyelőre érdeklődőkről és várható ajánlatokról van szó: megállapodást nem jelentettek be.

A Tesco a cseh és a szlovák érdekeltségét a magyar üzletágtól külön tervezi értékesíteni / Fotó: Vémi Zoltán

A magyar vásárlók számára a hír legfontosabb részlete az, hogy a Tesco a cseh és a szlovák érdekeltségét a magyar üzletágtól külön tervezi értékesíteni. A Financial Times értesülése szerint a hazai hálózat eladását a kiskereskedelmi cégeket érintő magyarországi intézkedések nehezíthetik. Ebből nem következik, hogy a Lidl tulajdonosa a magyar Tescóra is ajánlatot tenne: a lap a Schwarz-csoportot a cseh és szlovák üzletág lehetséges vevőjeként nevezi meg.

Szeptember végéig érkezhetnek az első ajánlatok a Tesco-ra

A Tesco a Goldman Sachs és a Citi tanácsadóival dolgozik az ügylet előkészítésén. Az első ajánlatokat a Financial Times szerint szeptember végéig várják, és a már említett cégeken kívül más érdeklődők is megjelenhetnek. A Schwarz-csoport Lidl üzletekkel mindkét érintett országban jelen van; az Ahold Delhaize Csehországban működik, a Biedronka pedig tavaly lépett be a szlovák piacra.

A brit lánc magyarországi, csehországi és szlovákiai érdekeltségei a legutóbbi évben együtt 4,5 milliárd font bevételt és 115 millió font korrigált működési eredményt értek el. A három országban összesen 561 Tesco-üzlet működik a Financial Times által közölt adatok szerint. A régiós működésre az erősödő verseny is nyomást gyakorol.

Magyarországon a lap az Orbán-kormány idején bevezetett árkorlátozásokat és adókat emeli ki, amelyek különösen érzékenyen érintették a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokat. Az árkorlátozások a Magyar Péter vezette kormány alatt is érvényben maradtak, bár a miniszterelnök ebben a hónapban a rendszer felülvizsgálatáról beszélt. A Financial Times szerint ezek a körülmények is szerepet játszhatnak abban, hogy a magyar üzletágat külön kezelik az eladási folyamatban.