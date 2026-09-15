Rémisztő lélektani határt lépett át a 10 éves amerikai állampapír hozama, most minden a Fedtől függ, a tőzsde is feszülten figyel

A tízéves amerikai államkötvény hozama közel két évtizede nem látott szintre emelkedett. Ez a legújabb mérföldkő a globális kötvénypiac súlyos eladási hullámában, amelyet az energiaárak megugrása, a növekvő adósságállomány és az infláció hajt.

A tízéves amerikai államkötvény hozama 5 százalék fölé emelkedett - ez már az egész amerikai gazdaságnak és a részvénypiacnak is fáj / Fotó: AFP

A globális kötvénypiac egyik legfontosabb referenciahozama kedden négy bázisponttal, 5,02 százalékig emelkedett, meghaladva a 2023-as csúcsot, és ezzel 2007 óta a legmagasabb szintre jutott. A mostani emelkedést a globális olajárak újabb növekedése előzte meg, miközben fokozódnak a közel-keleti energiaellátással kapcsolatos kockázatok.

Mindenki kamatemelést vár a Fedtől - ha nem szigorítanak, elszabadulnak a hozamok

A kötvénypiaci esés tovább növeli a tétet a Federal Reserve szerdai kamatdöntése előtt.

A befektetők arra számítanak, hogy a döntéshozók 2023 júliusa óta először emelik a rövid távú kamatokat.

Ha a Fed nem emel kamatot, vagy Kevin Warsh Fed-elnök a pénzpiacok által jelenleg árazottnál enyhébb monetáris szigorítást jelez a következő hónapokra, a kötvénybefektetők az inflációs kockázatok ellensúlyozására még magasabb hozamokat követelhetnek.

A Fed számára nagyon nehéz lenne ezen a héten változatlanul hagyni a kamatokat anélkül, hogy csorbítaná az infláció elleni küzdelemben szerzett hitelességét

– mondta Vail Hartman, a BMO Capital Markets stratégája. „A piacot nemcsak egy váratlan kamattartás teheti sebezhetővé, hanem egy galambhangvételű kamatemelés is, ha a kamatpályát jelző pontdiagram vagy a sajtótájékoztató a vártnál türelmesebb hozzáállást sugall” - tette hozzá. (Az amerikai jegybank szeptember 16-án dönt, magyar idő szerint este 8-kor teszik közzé a döntést, 8.30-kor kezdődik Kevin Warsh sajtótájékoztatója.)

2007 óta nem látott csúcson a tízéves amerikai államkötvény hozama

A kötvényhozamok világszerte emelkednek azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén támadást indított Irán ellen, ami megzavarta a közel-keleti olaj- és gázellátást.

Ehhez más tényezők is társulnak, például a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások finanszírozására felvett hatalmas vállalati hitelek.

Mindez egyszerre árasztja el új adósságpapírokkal a piacot.

Eközben a kormányok által kibocsátott adósság mennyisége is folyamatosan nő, részben a lejáró kötvények refinanszírozása, részben a költségvetési hiányok finanszírozása miatt.

A jegybankok már nem vásárolják fel olyan ütemben az államkötvényeket, mint a mennyiségi lazítás időszakában, miközben más hagyományos vevők kereslete is mérséklődik. Emiatt a piac egyre inkább a hozamokra és árakra érzékenyebb befektetőkre támaszkodik.

A hosszú lejáratú hozamok csökkenési lehetősége meglehetősen korlátozott, mivel a reálgazdaságban nem látjuk gyengeség jeleit, az amerikai állampapírpiac kínálati és keresleti dinamikája pedig nagyon eltér a 2007-estől

– kommentálta a helyzetet Phoebe White, a UBS Group AG amerikai kamatstratégiai vezetője. „Az amerikai állampapírok iránti strukturális kereslet, különösen a külföldi hivatalos intézményi befektetők részéről, érdemben gyengébb.”