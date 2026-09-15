Rémisztő lélektani határt lépett át a 10 éves amerikai állampapír hozama, most minden a Fedtől függ, a tőzsde is feszülten figyel
A tízéves amerikai államkötvény hozama közel két évtizede nem látott szintre emelkedett. Ez a legújabb mérföldkő a globális kötvénypiac súlyos eladási hullámában, amelyet az energiaárak megugrása, a növekvő adósságállomány és az infláció hajt.
A globális kötvénypiac egyik legfontosabb referenciahozama kedden négy bázisponttal, 5,02 százalékig emelkedett, meghaladva a 2023-as csúcsot, és ezzel 2007 óta a legmagasabb szintre jutott. A mostani emelkedést a globális olajárak újabb növekedése előzte meg, miközben fokozódnak a közel-keleti energiaellátással kapcsolatos kockázatok.
Mindenki kamatemelést vár a Fedtől - ha nem szigorítanak, elszabadulnak a hozamok
A kötvénypiaci esés tovább növeli a tétet a Federal Reserve szerdai kamatdöntése előtt.
- A befektetők arra számítanak, hogy a döntéshozók 2023 júliusa óta először emelik a rövid távú kamatokat.
- Ha a Fed nem emel kamatot, vagy Kevin Warsh Fed-elnök a pénzpiacok által jelenleg árazottnál enyhébb monetáris szigorítást jelez a következő hónapokra, a kötvénybefektetők az inflációs kockázatok ellensúlyozására még magasabb hozamokat követelhetnek.
A Fed számára nagyon nehéz lenne ezen a héten változatlanul hagyni a kamatokat anélkül, hogy csorbítaná az infláció elleni küzdelemben szerzett hitelességét
– mondta Vail Hartman, a BMO Capital Markets stratégája. „A piacot nemcsak egy váratlan kamattartás teheti sebezhetővé, hanem egy galambhangvételű kamatemelés is, ha a kamatpályát jelző pontdiagram vagy a sajtótájékoztató a vártnál türelmesebb hozzáállást sugall” - tette hozzá. (Az amerikai jegybank szeptember 16-án dönt, magyar idő szerint este 8-kor teszik közzé a döntést, 8.30-kor kezdődik Kevin Warsh sajtótájékoztatója.)
2007 óta nem látott csúcson a tízéves amerikai államkötvény hozama
- A kötvényhozamok világszerte emelkednek azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén támadást indított Irán ellen, ami megzavarta a közel-keleti olaj- és gázellátást.
- Ehhez más tényezők is társulnak, például a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások finanszírozására felvett hatalmas vállalati hitelek.
- Mindez egyszerre árasztja el új adósságpapírokkal a piacot.
- Eközben a kormányok által kibocsátott adósság mennyisége is folyamatosan nő, részben a lejáró kötvények refinanszírozása, részben a költségvetési hiányok finanszírozása miatt.
- A jegybankok már nem vásárolják fel olyan ütemben az államkötvényeket, mint a mennyiségi lazítás időszakában, miközben más hagyományos vevők kereslete is mérséklődik. Emiatt a piac egyre inkább a hozamokra és árakra érzékenyebb befektetőkre támaszkodik.
A hosszú lejáratú hozamok csökkenési lehetősége meglehetősen korlátozott, mivel a reálgazdaságban nem látjuk gyengeség jeleit, az amerikai állampapírpiac kínálati és keresleti dinamikája pedig nagyon eltér a 2007-estől
– kommentálta a helyzetet Phoebe White, a UBS Group AG amerikai kamatstratégiai vezetője. „Az amerikai állampapírok iránti strukturális kereslet, különösen a külföldi hivatalos intézményi befektetők részéről, érdemben gyengébb.”
Globális jelenség a kötvények hozamemelkedése
Az amerikai államkötvények esése egy szélesebb globális folyamat része.
- Ausztráliában a tízéves hozam 15 éves csúcsot ért el,
- az azonos futamidejű új-zélandi állampapírok hozama 2023 novembere óta nem látott szintre emelkedett. (Ausztrália és Új-Zéland azért fontos, mert többnyire jó indikátorai a globális kockázatvállalási hajlandóságnak.)
- A japán kötvények árfolyama is esett, miután olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a hatóságok egy új, középtávú védelmi kiadási célt fontolgatnak: a GDP 3,5 százalékára emelnék a katonai kiadásokat, összhangban a NATO-val és más amerikai szövetségesekkel. Korábban egy húszéves japán államkötvény-aukción erős kereslet mutatkozott, mivel a magas hozamok ösztönözték a vásárlásokat.
A Westpac Banking Corp. szerint Japán esetleges további védelmi kiadásai várhatóan fokozzák a globális kötvénypiacokra nehezedő nyomást.
Egy Fed-kamatemelés és az olajárak folytatódó emelkedése ismét felfelé hajtja majd az amerikai hozamokat, és a hétfői 5 százalék körüli mozgást inkább normának, mint kivételnek kell tekintenünk
– mondta Martin Whetton, a Westpac pénzügyi piaci stratégiáért felelős vezetője.
Az Egyesült Államokban különösen fontos a tízéves hozam emelkedése, mivel ez számos más hitel, köztük a jelzáloghitelek árazásának is alapjául szolgál. Emiatt a hozamemelkedés komoly fejfájást okoz Donald Trump elnöknek a félidős választások előtt. Scott Bessent pénzügyminiszter korábban azt mondta, hogy a tízéves hozam leszorítása a kormányzat egyik fontos célja.
Öt százalék fölött már ritka a levegő a kötvénypiacon
A keddi eladási hullám a kötvénypiaci medvék legújabb támadása az 5 százalékos szint ellen, amelyet a piac kiemelten figyel. Az ilyen kerek számok gyakran fontos fordulópontokká válnak, amelyek befektetői és döntéshozói lépéseket egyaránt kiválthatnak.
Bár a tízéves hozam 2023. október 23-án néhány órára, majd hétfőn ismét 5 százalék fölé emelkedett, napi záróértéke 2007 óta egyszer sem volt e szint fölött.
Más eszközosztályok befektetői számára vonzó lehet a lehetőség, hogy a következő tíz évre évi 5 százalék körüli hozamot rögzítsenek, ami tőkét vonhat el például a részvénypiacoktól.
„Öt százalék fölött már kezd aggasztóvá válni a helyzet a kockázatos eszközök számára” – mondta Jesse Marre, a Hilbert Group vezető portfóliómenedzsere.
- A kötvénytulajdonosok számára az jelenti a fő kockázatot, hogy esetleg nincs elegendő olyan befektető, aki az árfolyamesést kihasználva vásárolna, és ezzel megfékezné a hozamok emelkedését.
- Ez különösen akkor következhet be, ha az energiaárak tovább nőnek, vagy ha a Fed csalódást okoz a piacnak.
- Ebben az esetben az amerikai kormány – és közvetve mindenki, aki amerikai dollárban szeretne finanszírozáshoz jutni – olyan hitelfelvételi költségekkel szembesülhet, amilyenekre egy generáció óta nem volt példa.