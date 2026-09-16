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energiabiztonság
Zöld Energiafolyosó – Black Sea Submarine Cabel
Azerbajdzsán
Törökország

Most kezd komolyra fordulni, Kapitány István boldog lehet: páratlan útvonalon szerezhet be új energiát Magyarország, a tenger alá fúrják – már Európa egyik legnagyobb országa is beszállt

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Ankara is beszállna a Kaszpi-tenger és Európa közötti zöldenergia-projektbe, amelynek végpontjai között Magyarország is ott van. A török kormány szerint az együttműködés új szakaszba lépett, és több párhuzamos áramköri összeköttetésen dolgoznak.
VG
2026.09.16, 21:50
Frissítve: 2026.09.16, 22:45

Törökország csatlakozna ahhoz az energiafolyosóhoz, amely a Kaszpi-térségből a Fekete-tengeren keresztül szállítana villamos energiát Európába. A projekt egyik kulcsfontosságú célpontja Magyarország, miközben Ankara már több irányból is építi az azeri zöld energia európai útját.

elektromosság, áram, vezeték török
Törökország saját energiahálózatát is bekapcsolná abba a rendszerbe, amely Azerbajdzsán zöldáramát Európa felé továbbítaná / Fotó: Hans Lucas via AFP

Törökország csatlakozna a Kaszpi-tenger és Európa közötti energiafolyosóhoz 

– jelentette be Alparslan Bayraktar török energia- és természeti erőforrásokért felelős miniszter az Interfaxnak.  Ankara lépése újabb lendületet adhat annak a nagyszabású projektnek, amely Azerbajdzsán és Grúzia felől, a Fekete-tenger alatt vezetné el a villamos energiát Románia és Magyarország irányába.

A Fekete-tengeri Energia projekt központi eleme egy tenger alatti villamosenergia-kábel. Azerbajdzsán, Grúzia, Románia és Magyarország 2022 decemberében kötött megállapodást a beruházásról, Bulgária pedig 2023-ban jelezte csatlakozási szándékát. A projekt megvalósítására létrehozott közös vállalatban az azeri Azerenerji, a grúz állami hálózatüzemeltető, a román Transelectrica és a magyar MVM is érintett.

A beruházás teljes költségét 3,5 milliárd euróra teszik, az Európai Bizottság pedig 2,3 milliárd euróval támogatná. A kábel lefektetése várhatóan három-négy évet vesz igénybe. A cél, hogy az Azerbajdzsánban és a Kaszpi-térségben előállított zöld villamos energia a Fekete-tengeren keresztül eljusson a délkelet-európai piacokra, így Romániába és Magyarországra is.

Törökország regionális zöldenergia-hatalommá válna

Ankara eközben nemcsak a tenger alatti útvonalhoz csatlakozna. Bayraktar szerint Ankara három fontos villamosenergia-projekten dolgozik Azerbajdzsánnal. Az egyik a Nahicseván és Törökország közötti hálózati összeköttetés, amely a későbbiekben a szárazföldi Azerbajdzsánnal is összekapcsolható lenne a Zangezur-folyosón keresztül.

A második egy Azerbajdzsánt, Grúziát, Törökországot és Bulgáriát összekötő villamosenergia-folyosó. Ennek célja, hogy az Azerbajdzsánban előállított zöldáram Grúzián és Törökországon át eljusson Bulgáriába, majd az európai piacokra.

A harmadik elem éppen a Fekete-tenger alatt futó kábel, amelyhez Ankara most csatlakozna. A projekt egyben az azeri-török energiaegyüttműködés új szakaszát is jelzi: 

a korábbi olaj- és földgázszállítások mellett egyre nagyobb szerepet kap a villamos energia és a megújuló energia.

A különálló azeri-török zöldenergia-folyosó első szakaszában Nahicsevánban hoznának létre zöldenergia-övezetet, majd nagyfeszültségű egyenáramú, HVDC-összeköttetést építenének ki Törökország felé. A tervek szerint ezen a vonalon akár 1 gigawatt zöld energia is továbbítható lenne.

Megállapodás született a Zöld Energiafolyosóról, Európa egyik legnagyobb zöldenergia-projektjéről

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a Zöld Energiafolyosó ezért nemcsak az érintett öt ország, hanem egész Európa érdekeit szolgálja. Rámutatott, hogy a projekt keretében meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi hosszúságú tenger alatti áramvezetékét.

 

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