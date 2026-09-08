Szenvednek a japán autógyártók az erős jentől, a Toyota jár a legrosszabbul

Főleg a Toyota, de a többi japán autógyártók eredményére is komoly nyomás nehezedhet, miután a jen több mint hat hónapja nem látott szintre erősödött a dollárral szemben.

Az erős jentől szenvednek a japán autógyárak, a Toyota veszti a legtöbbet az árfolyamon / Fotó: NurPhoto via AFP

A japán fizetőeszköz kedden valamivel 153 jen felett forgott a dollárral szemben, ami február óta a legerősebb árfolyam. Ez kedvezőtlenül érinti Japán számos exportorientált autógyártóját, amelyek eredmény-előrejelzéseiket részben a jelenleginél gyengébb jenre alapozták.

A Toyota számol a leggyengébb jennel: prognózisa 160 jenes dollárárfolyamot feltételez. A világ legnagyobb autógyártója augusztusban közölte, hogy éves üzemi eredménye mintegy 50 milliárd jennel (326 millió dollárral) csökken minden egyes 1 jenes erősödés esetén - írja a Bloomberg.

Ábránk azt mutatja, hogy a dollárral szembeni egy jenes erősödés mennyivel rontja az adott autógyártó nyereségét / Fotó: Bloomberg, Company reports and statements

Az árfolyam-ingadozások bizonytalanságot jelentenek a japán autógyártók számára, és jól érzékeltetik a volatilis deviza gazdasági költségeit.

Az erősebb jen csökkenti a külföldön megtermelt nyereség értékét annak hazautalásakor, ami különösen hátrányosan érinti azokat a vállalatokat, amelyek értékesítésük jelentős részét az Egyesült Államokban és Európában realizálják.

A Toyota szenvedheti el a legnagyobb veszteséget az árfolyamon

A jen jelenlegi árfolyama a Nissan kivételével valamennyi japán autógyártó feltételezésénél erősebb.

A Nissan a 2027 márciusáig tartó pénzügyi évre 150 jenes dollárárfolyammal számol.

A Toyota és a Suzuki augusztusban a májusi prognózisához képest felfelé módosította árfolyam-feltételezését.

A japán autógyártók hagyományosan konzervatív devizaárfolyam-feltételezésekkel dolgoznak, ami segíti őket abban, hogy eredményközléseikkor teljesítsék vagy akár felül is múlják előrejelzéseiket. Sok vállalat az autókat, sőt az alkatrészeket is a végső értékesítési piacokhoz közelebb gyártja. Ez természetes fedezetet jelent az árfolyamkockázattal szemben, mivel a termelési költségeket ugyanabban a devizában tudják kifizetni, amelyben bevételeik keletkeznek.

A Toyota az átlagnál jobb helyzetben van ahhoz, hogy kezelje a gyengébb jenre épülő árfolyam-feltételezés kockázatait. Eredménytermelő képessége az iparág egyik leginkább globális jellegű modelljére épül, és a pénzügyi szolgáltatásoktól kezdve más üzletágakig több terület között oszlik meg. Ez további működési rugalmasságot biztosít a kedvezőtlen árfolyammozgások ellensúlyozására.