Trump a világ legalacsonyabb kamatát szeretné látni Amerikában - "más országokat teszünk gazdaggá. Ezt két perc alatt le tudnánk állítani"

Donald Trump amerikai elnök ismét kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak kellene a világon a legalacsonyabb kamatszintet tartania - miközben az általa kiválasztott jegybankelnökre, Kevin Warshra ismét egyre nagyobb nyomás nehezedik a hitelköltségek emelése érdekében.

Trump elnök az Irish Open golfversenyen - "más országokat teszünk gazdaggá" a magas kamatszinttel / Fotó: AFP

Nekünk kellene fizetnünk – az Egyesült Államok olyan erős –, nekünk kellene a világon a legalacsonyabb kamatot fizetnünk, függetlenül attól, hogy mit mondanak a képleteik

– mondta Trump vasárnap újságíróknak Írországban, ahol az Irish Openen golfversenyt tekintette meg.

Van, amit még Trump se tud

Arra a kérdésre, hogy számít-e arra, hogy a jegybank a jövő heti ülésén kamatot emel, Trump így válaszolt: „Nem tudom.”

Trump kijelentéseit azt követően tette, hogy

pénteken közzétett adatok szerint az amerikai fogyasztói árak augusztusban a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek.

A Fed várhatóan úgy értékeli ezeket az adatokat, hogy azok a három év óta első kamatemelés irányába mutatnak.

Az inflációs adatok hatására a kereskedők növelték a Fed kamatemelésére vonatkozó várakozásaikat: szeptemberre már 86 százalékos valószínűséget áraznak, az év végéig pedig összesen két emeléssel számolnak.

Az amerikai gazdaságnak magasabb energiaárakkal kell szembenéznie, miközben az Egyesült Államok Iránnal vívott háborúja immár a hetedik hónapjába lépett. Trump vámpolitikája szintén megnehezítette a Fed számára az inflációs cél elérését.

Trump korábban többször élesen bírálta a Fed előző elnökét, Jerome Powellt, amiért nem volt hajlandó agresszívebben csökkenteni a hitelköltségeket. Bár Warsh a jegybank vezetésének átvétele óta nem került ugyanilyen nyomás alá, Trump az elmúlt hetekben többször is jelezte, hogy továbbra is elégedetlen a Fed monetáris politikájával.

Az elnök továbbra is elégedetlen a jegybankkal

Miközben Trump hangot adott a Feddel kapcsolatos elégedetlenségének, arra is utalt, hogy Warsh mozgásterét korlátozhatja az elnök által „nagyon politikainak” nevezett jegybanki kormányzótanács. Trump szeptember elején azt is felvetette, hogy amennyiben a jegybank nem csökkenti a hitelköltségeket, az Egyesült Államok megszakíthatná a kereskedelmet bizonyos országokkal, amelyekkel szemben kereskedelmi hiánya van. Nem volt azonban világos, hogy ez a fenyegetés miként járulhatna hozzá a kamatok csökkenéséhez.

Többet tudok a képletekről, mint bárki más, és miközben nekünk van a világon a legjobb hitelképességünk, más országokat teszünk gazdaggá. Ezt két perc alatt le tudnánk állítani

– mondta Trump vasárnap.