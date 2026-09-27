Olyat tett a kínai elnök, amiért bárki más a világon meglakolna: Hszi Csin-ping szemtől szembe vérig sértette Donald Trumpot – az amerikai elnök észre se vette?
1:0 Hszi Csin-ping javára, csendben kijátszotta Donald Trumpot a saját terepén – így kezdődik a Gregor Schwung által jegyzett cikk, ami a Die Welt és az Onet.pl felületein jelent meg az amerikai-kínai csúcstalálkozó elemzéseként.
Az írásra magyarország a Hírek Lengyelországból Facebook-oldal hívta fel a figyelmet. Ebben az olvasható, hogy Trump eredetileg arra akarta felhasználni a látogatást, hogy bemutassa a Hszi Csin-pinghez fűződő közeli kapcsolatát. Az amerikai elnök mindig azzal büszkélkedik, hogy jól kijön az Egyesült Államok összes ellenfelével, és bármikor készen áll a találkozókra.
A kínai vezető sikeres látogatása az ő „tárgyalópartneri” imázsát volt hivatott erősíteni, elvégre a két szuperhatalom előtt álló megoldandó problémák nem fogynak el. Bár első pillantásra minden harmonikusnak tűnt, a sorok között érezhetőek voltak a határozott disszonanciák.
Hszi Csin-ping szemtől szembe vérig sértette Donald Trumpot
Gregor Schwung szerint Trump nem spórolt az udvariasságokkal.
- Kijelentette, hogy a Hszinél tett pekingi látogatása „hatalmas kiváltság” volt számára, így a kínai vezető washingtoni fogadása most „megtiszteltetés”.
- Az amerikai elnök „igazán nagyszerű barátságról” beszélt, amely a vendégéhez fűzi,
- és olyan együttműködést harangozott be, amely „egy jobb jövőt fog alakítani”.
- Szerda este még a repülőtérről is ő maga kísérte be Hszit, ez pedig ez olyan gesztus volt, amellyel az újabb kori történelemben az amerikai elnökök csak a pápát tisztelték meg.
- Csütörtökön Trump bankettet szervezett a kínai vezető tiszteletére. Pénteken Hszi ellátogatott a Nemzeti Levéltárba, ahol az Egyesült Államok alkotmányát, a Függetlenségi Nyilatkozatot és a Jogok Nyilatkozatát (Bill of Rights) őrzik.
A tetejében Trump tartózkodott Kína bírálatától, pedig az amerikai hírszerzési jelentések szerint Peking műholdfelvételek biztosításával segíti Iránt az amerikai katonák elleni támadásokhoz, emellett kibertámadásokat hajt végre amerikai vállalatok ellen.
Igaz, hogy cserébe Hszi Csin-ping szívességet tett Trumpnak és hízelgett neki. "Trump elnökkel kölcsönösen tiszteljük egymást, köszönve a meleg vendéglátást, és gratulálok a gyönyörű ország 250. függetlenségi évfordulójához" – fogalmazott.
Trump mosolyogva ült és úgy tűnt, egyáltalán nem veszi észre a sorok között megbújó kritikát. A kínai vezető ugyanis kigúnyolta a Trump által a külpolitikában alkalmazott zéró összegű játék logikáját. "Őszintén együtt kell működnünk. A két ország élesen rivalizál, de ennek olyan versenyfutásnak kell lennie, amelyben felzárkózunk egymáshoz, nem pedig olyan harcnak, amelyben az egyik nyer, a másik pedig veszít."
Csakhogy Hszi ezzel azt a benyomást keltette, mintha az Egyesült Államokat és Kínát egyenrangú államokként kezelné, amelyeknek egyenlő esélyük van megnyerni a dominanciáért folytatott versenyt.
Aki figyelmesen hallgatta, arra a következtetésre juthatott, hogy a kínai vezető az USA-t tartja a gyengébb országnak. "A Thuküdidész-csapda kikerülhető — jelentette ki hozzátette, hogy Kínának és az Egyesült Államoknak békében kell egymás mellett élniük.
A „Thuküdidész-csapda” kifejezés Thuküdidész görög történetírótól ered, aki a felemelkedő hatalom, az Athén és Spárta közötti peloponnészoszi háborút elemezte, ahol Spárta Athén gyors növekedésétől tartva saját pozíciójának elvesztésétől rettegett. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy a fegyveres konfliktus emiatt elkerülhetetlen volt.
A múltban Hszi többször is használta ezt a kifejezést a Kína és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok leírására. Ez mindig ürügyül szolgált arra, hogy
- saját országát a felemelkedő hatalomhoz,
- az USA-t pedig a hanyatlás útjára lépő országhoz hasonlítsa.
Az a tény, hogy a kínai vezető az amerikai elnök jelenlétében használta ezt a fordulatot, finom, de határozott sértés volt.
Kína üzenete Amerikának, hogyan kerülhető el a háború kettejük között
Az, hogy Hszi szerint a csapda kikerülhető, egyúttal Washingtonnak küldött üzenetként is értelmezhető. A konfliktus elkerülhető, feltéve, hogy Amerika szabad kezet ad Pekingnek Tajvan ügyében.
A kínai elnök már a májusi pekingi csúcstalálkozón figyelmeztetett, hogy Tajvan nem megfelelő kezelése összecsapásokhoz, sőt konfliktusokhoz vezethet. A megbeszélésről készült kínai összefoglaló szerint a találkozón kifejezte „reményét”, hogy az amerikai fél „józan ésszel” kezeli majd Tajvan kérdését.
Ezen túlmenően azonban az amerikai-kínai csúcstalálkozó nem hozott sok újdonságot ebben az ügyben. A legfontosabb kérdésekben már korábban megállapodtak. Röviddel azután, hogy Hszi szerdán leszállt, Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentette
- a vámfelfüggesztés két hónapos meghosszabbításáról szóló megállapodást, amely egyébként november 10-én járt volna le.
- A mesterséges intelligencia kérdésében az eredmény szintén előre eldöntetett. A két fél megállapodott egy forródrót létrehozásáról az AI-biztonsággal kapcsolatos incidensek kezelésére.
Hszi elégedett lehet ezzel a látogatással. Sikerült megerősítenie Trumpot az őszinte barátság érzésében. Ennek vissza kell tartania az amerikai elnököt attól, hogy olyan konfrontatív politikát folytasson, amely fékezné Kína felemelkedését. Trump pedig megkapta a maga pompázatos eseményét – összegezte elemzését Gregor Schwung.