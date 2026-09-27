Olyat tett a kínai elnök, amiért bárki más a világon meglakolna: Hszi Csin-ping szemtől szembe vérig sértette Donald Trumpot – az amerikai elnök észre se vette?

1:0 Hszi Csin-ping javára, csendben kijátszotta Donald Trumpot a saját terepén – így kezdődik a Gregor Schwung által jegyzett cikk, ami a Die Welt és az Onet.pl felületein jelent meg az amerikai-kínai csúcstalálkozó elemzéseként.

Olyat tett a kínai elnök, amiért bárki más a világon meglakolna: Hszi Csin-ping szemtől szembe vérig sértette Donald Trumpot / Fotó: AFP

Az írásra magyarország a Hírek Lengyelországból Facebook-oldal hívta fel a figyelmet. Ebben az olvasható, hogy Trump eredetileg arra akarta felhasználni a látogatást, hogy bemutassa a Hszi Csin-pinghez fűződő közeli kapcsolatát. Az amerikai elnök mindig azzal büszkélkedik, hogy jól kijön az Egyesült Államok összes ellenfelével, és bármikor készen áll a találkozókra.

A kínai vezető sikeres látogatása az ő „tárgyalópartneri” imázsát volt hivatott erősíteni, elvégre a két szuperhatalom előtt álló megoldandó problémák nem fogynak el. Bár első pillantásra minden harmonikusnak tűnt, a sorok között érezhetőek voltak a határozott disszonanciák.

Hszi Csin-ping szemtől szembe vérig sértette Donald Trumpot

Gregor Schwung szerint Trump nem spórolt az udvariasságokkal.

Kijelentette, hogy a Hszinél tett pekingi látogatása „hatalmas kiváltság” volt számára, így a kínai vezető washingtoni fogadása most „megtiszteltetés”.

Az amerikai elnök „igazán nagyszerű barátságról” beszélt, amely a vendégéhez fűzi,

és olyan együttműködést harangozott be, amely „egy jobb jövőt fog alakítani”.

Szerda este még a repülőtérről is ő maga kísérte be Hszit, ez pedig ez olyan gesztus volt, amellyel az újabb kori történelemben az amerikai elnökök csak a pápát tisztelték meg.

Csütörtökön Trump bankettet szervezett a kínai vezető tiszteletére. Pénteken Hszi ellátogatott a Nemzeti Levéltárba, ahol az Egyesült Államok alkotmányát, a Függetlenségi Nyilatkozatot és a Jogok Nyilatkozatát (Bill of Rights) őrzik.

A tetejében Trump tartózkodott Kína bírálatától, pedig az amerikai hírszerzési jelentések szerint Peking műholdfelvételek biztosításával segíti Iránt az amerikai katonák elleni támadásokhoz, emellett kibertámadásokat hajt végre amerikai vállalatok ellen.

Igaz, hogy cserébe Hszi Csin-ping szívességet tett Trumpnak és hízelgett neki. "Trump elnökkel kölcsönösen tiszteljük egymást, köszönve a meleg vendéglátást, és gratulálok a gyönyörű ország 250. függetlenségi évfordulójához" – fogalmazott.