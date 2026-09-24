Washingtonra figyel az egész világ: Trump fogadta Hszi Csin-ping kínai elnököt – máris született egy fontos megállapodás

Donald Trump ritkán látható gesztussal fogadta Hszi Csin-ping kínai elnököt szerda este az Egyesült Államokban. Az amerikai elnök és felesége személyesen várta Hszit és feleségét a Joint Base Andrews katonai támaszponton, ahol száz láb hosszú vörös szőnyeget terítettek ki a kínai elnök repülőgépe mellé. A Reuters szerint amerikai elnök 2015 óta nem fogadott külföldi vezetőt ezen a módon a támaszponton.

A kínai elnök és Donald Trump sok fontos dolgot szóba ejtett / Fotó: Xinhua via AFP

Hszi közel három éve először látogatott az Egyesült Államokba, Washingtonban pedig több mint egy évtizede nem járt. A háromnapos látogatás középpontjában a világ két legnagyobb gazdasága közötti kapcsolat stabilizálása áll, miközben kereskedelmi, technológiai és geopolitikai kérdések egész sora terheli az amerikai–kínai viszonyt.

Már a csúcstalálkozó előtt megszületett az első megállapodás

A látogatás első fontos eredményére nem kellett megvárni Trump és Hszi csütörtöki tárgyalását. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte:

Washington és Peking megállapodott az amerikai–kínai kereskedelmi fegyverszünet két hónapos meghosszabbításáról.

Az egyezség így január 10-ig maradhat érvényben. A fegyverszünet eredetileg november 10-én járt volna le, és kulcsszerepe van abban, hogy a két ország közötti kereskedelmi konfliktus ne térjen vissza ahhoz az időszakhoz, amikor a kölcsönösen kilátásba helyezett vámok meghaladták a 100 százalékot.

A megállapodást Bessent és Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettes tárgyalásai készítették elő. Az amerikai pénzügyminiszter már szerdán arról beszélt, hogy még „befejezetlen ügyeket” kell rendezniük, mielőtt Trump és Hszi leül egymással.

A vámoktól Tajvanig rengeteg vitás ügy vár Trumpra és Hszire

A csütörtöki fehér házi találkozó egyik legfontosabb témája továbbra is a kereskedelem lesz. Washington többek között azt szeretné elérni, hogy Kína

növelje az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását,

és teljesítse korábbi vállalásait.

Napirenden lehet a Boeing repülőgépeinek kínai értékesítése is: Peking korábban 200 gép megvásárlására tett vállalást.

Legalább ilyen fontosak a ritkaföldfémek.

Kína a globális ritkaföldfém-kitermelés akár 70 százalékát, a finomítási kapacitás 85 százalékát, a ritkaföldfémötvözetek és mágnesek gyártásának pedig mintegy 90 százalékát ellenőrzi. Ezek az anyagok az autóipartól a repülőgépgyártáson át a hadiiparig számos stratégiai ágazat számára nélkülözhetetlenek. Washington azt akarja, hogy Peking könnyítsen a szállításokon, Kína viszont az amerikai technológiai korlátozások enyhítését szeretné elérni.