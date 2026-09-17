Trump kinevette Ursula von der Leyent, miután a bizottság elnöke Kanadát meghívta az EU-ba: cserébe súlyos vámokat helyezett kilátásba

Donald Trump „komoly vámokkal” és az Európai Unióval folytatott kereskedelem visszafogásával fenyegette meg a közösséget, miután Brüsszel felvetette, hogy Kanadát az EU első társult tagjává tenné. Az amerikai elnök „nevetségesnek” nevezte a kezdeményezést, és azt is felvetette, hogy akár teljesen leállíthatják az Európával folytatott kereskedelmet – írja a Guardian.

Trump súlyos vámokat helyezett kilátásba/Fotó: Below the Sky

Trump súlyos vámokat helyezett kilátásba

Trump újságíróknak nyilatkozva azt mondta, akár „nagyon komoly vámokat” is kivethet Európára, illetve „leállíthatja a kereskedelmet” az unióval. Mint fogalmazott: ha az EU kezdeményezésének jó szándék áll a hátterében, az rendben van, „ha viszont rossz szándék, akkor nagyon súlyos vámokat vetünk ki Európára”.

Az amerikai elnök arra reagált, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán felkérte Kanadát, hogy legyen az EU első „társult tagja”. A bejelentés egy nappal azelőtt történt, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnök az Európai Parlamentben felszólalt.

Von der Leyen a technológia, a védelem és az energia területén szorgalmazott szorosabb együttműködést Kanadával. Az Európai Parlamentben arról beszélt, hogy miközben a demokráciák a nemzetközi szabályokon alapuló rendszer „meghasadásával” szembesülnek, Brüsszelnek és Ottawának még szorosabbra kell fűznie kapcsolatait.

Kanada és az Európai Unió között már jelenleg is van szabadkereskedelmi megállapodás, valamint számos kétoldalú egyezmény. A két fél kapcsolatai azonban azóta kerültek új pályára, hogy Donald Trump visszatért a Fehér Házba, és vámokat vetett ki korábbi szövetségeseire is.

Trump emellett többször beszélt arról, hogy Kanadának az Egyesült Államok 51. tagállamává kellene válnia, miközben rendszeresen bírálta az Európai Uniót is.

Kanada Európa felé is nyitna katonai ügyekben

Ottawa közben egyre látványosabban igyekszik diverzifikálni védelmi kapcsolatait, és csökkenteni az Egyesült Államoktól való függőségét. A kanadai miniszterelnöki hivatal szerdán bejelentette, hogy az ország hivatalosan is kérte felvételét a brit vezetésű Joint Expeditionary Force (JEF) katonai együttműködésbe.A JEF egy gyorsreagálású katonai partnerség, amelyben tíz NATO-tagállam vesz részt, köztük Dánia, Hollandia, Norvégia és Svédország.