Trump most tényleg a frászt hozta Magyarországra: világosan megmondta, hogy kész aktiválni a halálos amerikai fegyvert az orosz olaj ellen – Kínával tárgyal először
Trump az ENSZ Közgyűlésén arról beszélt, hogy szükség esetén kész alkalmazni az Oroszországgal szembeni új szankciós eszközöket biztosító, Lindsay Graham szenátorról elnevezett jogszabályt – írja az Eurointegration.
Trump szorosan együttműködik az orosz és az ukrán vezetéssel
Az amerikai elnök az ukrajnai háború lezárásának szükségességéről beszélve kijelentette: „Ha szükséges, kénytelen leszek alkalmazni őket. Eljött az idő, hogy véget vessünk a gyilkosságoknak.” Trump azt mondta, az Egyesült Államok szorosan együttműködik az orosz és az ukrán vezetéssel a háború lezárásán, és szerinte a konfliktus vége hamarabb eljöhet, mint azt sokan gondolnák. Beszédében Melania Trumpnak is köszönetet mondott, amiért közreműködött több, a háború miatt elszakított ukrán és orosz gyermek családjához való visszajuttatásában.
A Graham-törvény az orosz energiahordozókat vásárló országokat akár 100 százalékos vámokkal is sújthatja. A jogszabályt az amerikai képviselőház szeptember 16-án fogadta el, miután a szenátus már augusztusban jóváhagyta.
Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy a Hszi Csin-ping kínai elnökkel is megvitatja az Oroszországgal szembeni szankciókat, illetve az orosz energiahordozókat vásárló országokra kivethető büntetővámokat lehetővé tevő, úgynevezett Graham-törvényt. Trump szerint a nemrég aláírt jogszabály „nagyon szigorú”, és arra a kérdésre, hogy milyen hatással lehet Kínára – amely az orosz olaj és gáz egyik legnagyobb vásárlója –, azt mondta: a témát felhozza majd a kínai vezetővel folytatott találkozón. A törvény akár 100 százalékos vámokat is lehetővé tesz az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóival szemben.
Csak Trump mentheti meg Magyarországot?
Döntő pillanathoz érkezett a magyar-amerikai viszony. A Tisza hivatalosan is bejelentkezett Amerikánál azért, hogy ők is kapják meg Trumptól azt a mentességet, amit Orbán Viktor szűk egy éve megszerzett.
A tét óriási, 5 millió tonna Magyarországra érkező orosz olaj és 4,5 milliárd köbméter gáz sorsa forog kockán.
Washingtonban az amerikai képviselőház republikánus többségének tagjaival egyeztettem a magyar parlament tiszás többségének terveiről és a magyar-amerikai parlamenti kapcsolatok jövőjéről – erről tett ki bejegyzést Hajdu Márton, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyi Bizottság elnöke.
A vezető kormánypárti politikus amerikai látogatásának azonban volt egy egészen konkrét és húsbavágó apropója, ez pedig a Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, amely sorsdöntő hatással bírhat Magyarországra. Amikor a tiszás politikus Amerikában járt, aznap szavazták meg a képviselőházban az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira a vámok kivetését előíró törvényt.
A törvény felhatalmazza – illetve bizonyos feltételek mellett kötelezi – az elnököt arra, hogy
- akár 100 százalékos vámot vessen ki azon országok amerikai exportjára, amelyek az előző 12 hónapban az öt legnagyobb orosz kőolaj- vagy földgázimportőr közé tartoztak,
- és a törvény hatálybalépése után is új orosz vásárlásokat hajtanak végre.
A Trump-kormány támogatta a javaslat elfogadását. Magyarország abszolút ebbe a kategóriába eshet, hiszen évente 5 millió tonna orosz kőolajat szerez be és további 4,5 milliárd köbméter, szintén orosz eredetű földgázt.
Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nincs név szerint beleírva a végleges szövegbe, de ez nem sokon múlott.
A képviselőházi vitában volt egy módosító javaslat, amely az érinthető országokat név szerint felsorolta, és Magyarország is szerepelt rajta Kína, India, Törökország, Azerbajdzsán, Szlovákia és mások mellett. Ezt a módosítást végül elutasították, ezért a végleges szabály egy változó „top 5” indikátort használ.