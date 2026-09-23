Trump most tényleg a frászt hozta Magyarországra: világosan megmondta, hogy kész aktiválni a halálos amerikai fegyvert az orosz olaj ellen – Kínával tárgyal először

Trump az ENSZ Közgyűlésén arról beszélt, hogy szükség esetén kész alkalmazni az Oroszországgal szembeni új szankciós eszközöket biztosító, Lindsay Graham szenátorról elnevezett jogszabályt – írja az Eurointegration.

Trump kész alkalmazni az Oroszországgal szembeni új szankciós eszközöket biztosító jogszabályt/Fotó: AFP

Trump szorosan együttműködik az orosz és az ukrán vezetéssel

Az amerikai elnök az ukrajnai háború lezárásának szükségességéről beszélve kijelentette: „Ha szükséges, kénytelen leszek alkalmazni őket. Eljött az idő, hogy véget vessünk a gyilkosságoknak.” Trump azt mondta, az Egyesült Államok szorosan együttműködik az orosz és az ukrán vezetéssel a háború lezárásán, és szerinte a konfliktus vége hamarabb eljöhet, mint azt sokan gondolnák. Beszédében Melania Trumpnak is köszönetet mondott, amiért közreműködött több, a háború miatt elszakított ukrán és orosz gyermek családjához való visszajuttatásában.

A Graham-törvény az orosz energiahordozókat vásárló országokat akár 100 százalékos vámokkal is sújthatja. A jogszabályt az amerikai képviselőház szeptember 16-án fogadta el, miután a szenátus már augusztusban jóváhagyta.

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy a Hszi Csin-ping kínai elnökkel is megvitatja az Oroszországgal szembeni szankciókat, illetve az orosz energiahordozókat vásárló országokra kivethető büntetővámokat lehetővé tevő, úgynevezett Graham-törvényt. Trump szerint a nemrég aláírt jogszabály „nagyon szigorú”, és arra a kérdésre, hogy milyen hatással lehet Kínára – amely az orosz olaj és gáz egyik legnagyobb vásárlója –, azt mondta: a témát felhozza majd a kínai vezetővel folytatott találkozón. A törvény akár 100 százalékos vámokat is lehetővé tesz az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóival szemben.

Csak Trump mentheti meg Magyarországot?

Döntő pillanathoz érkezett a magyar-amerikai viszony. A Tisza hivatalosan is bejelentkezett Amerikánál azért, hogy ők is kapják meg Trumptól azt a mentességet, amit Orbán Viktor szűk egy éve megszerzett.

A tét óriási, 5 millió tonna Magyarországra érkező orosz olaj és 4,5 milliárd köbméter gáz sorsa forog kockán.

Washingtonban az amerikai képviselőház republikánus többségének tagjaival egyeztettem a magyar parlament tiszás többségének terveiről és a magyar-amerikai parlamenti kapcsolatok jövőjéről – erről tett ki bejegyzést Hajdu Márton, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyi Bizottság elnöke.