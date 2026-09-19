Trump nem kapta meg Grönlandot, de Amerika mégis szinte mindent megszerzett, amit akart

Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland megállapodást kötött Grönland biztonságáról – jelentette be pénteken Donald Trump amerikai elnök. A Reuters értesülései szerint az egyezség jelentősen megerősítheti az amerikai katonai jelenlétet a szigeten, és megakadályozná, hogy Washington stratégiai ellenfelei saját katonai támaszpontokat hozzanak létre Grönlandon.

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Trump a Truth Socialon azt írta, hogy az egyezménynek nincs lejárati ideje. Állítása szerint az Egyesült Államok a jövőben teljes körű lehetőséget kap arra, hogy a saját és Grönland biztonsága érdekében megtegye a szükséges lépéseket a szigeten.

Ennél is fontosabb lehet, hogy az amerikai elnök közlése szerint az Egyesült Államok ellenfelei ezentúl Washington kifejezett írásos jóváhagyása nélkül nem létesíthetnek katonai bázist vagy más katonai jelenlétet Grönlandon, és bizonyos „érzékeny beruházásokhoz” is amerikai beleegyezésre lesz szükség.

Ez utóbbi rendelkezés messze túlmutathat a katonai kérdéseken. Grönland jelentős kritikusnyersanyag-készletekkel rendelkezik, miközben az olvadó sarkvidéki jég miatt új hajózási útvonalak és bányászati lehetőségek nyílhatnak meg. A térségért az Egyesült Államok mellett Oroszország, Kína és az Európai Unió is egyre nagyobb stratégiai érdeklődést mutat.

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A megállapodás ugyanakkor jóval elmarad Trump korábbi kmondott céljától: Grönland nem kerül az Egyesült Államok tulajdonába. A Reuters szerint az alku lényegében kompromisszumot jelenthet Washington korábbi területszerzési terveihez képest, noha az is ismert, hogy Trump tárgyalástehnikája az, hogy nagyot mond az elején, hogy később legyen miből engedni.

Trump már első elnöki ciklusában, 2019-ben felvetette Grönland megvásárlását, második elnöksége alatt pedig jelentősen keményített álláspontján. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az amerikai elnök nemzetbiztonsági érvekkel indokolta, miért tartja szükségesnek a világ legnagyobb szigetének amerikai ellenőrzését.