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energiaválság
dízelüzemanyag
Trump
Zelenszkij

Trump rettenetesen kiakadt Zelenszkijre: "abba kell hagynia az orosz dízelüzemanyag-termelés kiiktatását"

Az amerikai elnök számára a félidős választások előtt a lehető legrosszabbkor jön a gázolaj áremelkedése. Trump felszólította Zelenszkijt, hogy ne támadja az orosz energetikai infrastruktúrát.
VG
2026.09.13., 17:29

Donald Trump amerikai elnök vasárnap felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók és dízelüzemanyag-termelés elleni támadásokat, mondván, hogy azok üzemanyaghiányt okoznak, ami „az egész világnak árt”.

Trump
Trump szerint az orosz energetikai infrastruktúra elleni ukrán támadások hajtják fel a gázolaj árát / Fotó: AFP

Az elmúlt hónapokban Ukrajna nagy hatótávolságú drónokkal sorozatos támadásokat hajtott végre orosz olajfinomítók ellen. A csapások visszavetették Oroszország üzemanyag-termelését, és országszerte üzemanyaghiányt idéztek elő.

Trump számára nagyon rosszul jön a dízel áremelkedése

Ukrajna – amelynek saját energetikai infrastruktúráját rendszeresen érik orosz támadások – azt állítja, hogy az olajfinomítók legitim katonai célpontok.

A teherautók, vonatok, hajók és mezőgazdasági gépek üzemanyagaként használt dízel országos amerikai átlagára csütörtökön első alkalommal emelkedett gallononként 6 dollár fölé a GasBuddy árfigyelő szolgáltatás adatai szerint. 

Zelenszkijnek egy dolgot kell tennie: abba kell hagynia az orosz dízelüzemanyag-termelés kiiktatását

 – mondta Trump újságíróknak az Irish Open golfversenyen tett látogatása során. A tornát Írország nyugati részén, a Trump család tulajdonában lévő golfpályán rendezik. „Beszéltünk erről Zelenszkij úrral. Rengeteg más célpont van. Ne az üzemanyag-termelést támadják. Ez az egész világnak árt” – tette hozzá. 

Trump szerint a világ

Trump szerint a globális üzemanyaghiányt 

nem a Közel-Kelet okozza, hanem az, ami Oroszország és Ukrajna között történik. 

A Reuters által megismert kormányzati előrejelzés-tervezet szerint Oroszország a háború miatt 17 éves mélypontra csökkentette idei olajkitermelési előrejelzését, és lefelé módosította a 2026-ra és 2027-re vonatkozó üzemanyag-exportkilátásait is.

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Trump rettenetesen kiakadt Zelenszkijre: "abba kell hagynia az orosz dízelüzemanyag-termelés kiiktatását"

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